Разделы

Бизнес Цифровизация Импортонезависимость
|

«Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов

«Байкал Электроникс» поставит на отечественный рынок 1 млн своих новых микроконтроллеров Baikal-U в 2026 г. Такой продукции критически не хватает внутри страны после ухода таких иностранных игроков как STMicroelectronics и Microchip.

Миллион Baikal-U

Как стало известно CNews, разработчик российских процессоров «Байкал Электроникс» планирует поставить 1 млн новых микроконтроллеров Baikal-U (BE-U1000) в 2026 г. Об этом редакции рассказал глава компании Андрей Евдокимов.

Baikal-U могут применяться на объектах КИИ в составе комплексов АСУ ТП, датчиков безопасности, приборов учета, устройств ввода-вывода и интернета вещей (IoT), а также в системах управления БПЛА.

Розничная цена микроконтроллера составляет 950 руб. за штуку без НДС.

По словам Евдокимова, заказы на микроконтроллер уже есть в сегменте АСУ ТП, промышленной автоматики и телекома.

Чем известен BE-U1000

Летом 2023 г. стало известно о планах «Байкал Электроникс» выпускать микроконтроллеры, которые являются перспективным сегментом рынка из-за роста спроса со стороны предприятий военно-промышленного комплекса, а также производителей беспилотников, устройств интернета вещей и др.

Baikal-U — трехъядерный 32-битный микроконтроллер общего назначения. Baikal-U использует отечественные ядра от компании CloudBEAR, построенные на открытой архитектуре RISC-V. Это «обеспечивает технологический суверенитет и позволяет не зависеть от иностранных разработок и ограничений, связанных с лицензионными соглашениями», пояснили разработчики.

1015-912-max.png

«Байкал Электроникс»
«Байкал Электроникс» поставит миллион своих новых чипов

Микроконтроллер имеет в основе три ядра (2×CloudBEAR BR-350 32bit, 200Мгц; и 1×CloudBEAR BM-310 32bit, 100Мгц ), два DMA контроллера, 48 линий GPIO, три восьмиканальных 12-разрядных АЦП с поддержкой дифференциальных входов и функции измерения температуры, встроенный MicroPython. Память: 192 КБ SRAM (в т.ч. 160 КБ TCM), 256 КБ eFLASH, 16 МБ FLASH (в XIP режиме).

Микроконтроллер присутствует в реестре Минпромторга. И выступает аналогом широко распространенной линейки микроконтроллеров STM32F4хх – F7хх, обладая схожими техническими характеристиками.

Где именно он производится не известно. До 2022 г. процессоры «Байкал» выпускались на заводах тайваньской TSMC, которая в марте 2022 г. присоединился к западным антироссийским санкциям и отказалась производить чипы для России.

Рынок микроконтроллеров в России

Накануне была новость о том, что «Элемент» намерена выпустить как минимум 200 тыс. процессоров для беспилотников в течение 2026 г. Они должны заменить собой европейские STM32, которые сейчас используются в большинстве российских дронов.

По данным собеседника CNews среди производителей микроэлектроники, Baikal-U «лучше российских аналогов по соотношению цена/производительность». «Если брать существующие аналоги от «Элемента», то «Амур» — низкопроизводительный микроконтроллер для начального уровня, 015 от НИИЭТ — средний уровень производительности, микроконтроллер Baikal-U — высокопроизводительный для индустриального сегмента».

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей
Цифровизация

«Заявленный объем производства в 1 миллион микроконтроллеров Baikal-U на 2026 год выглядит вполне соответствующим реальным потребностям российского рынка, который остро нуждается в доступных и современных компонентах для импортозамещения, — рассказала CNews Анна Васильева, руководитель проектов компании Strategy Partners. — Потребность в таких чипах сегодня колоссальна, особенно в секторах жилищно-коммунального хозяйства (системы учета воды и тепла), промышленной автоматизации, транспорте и различных датчиках для интернета вещей».

По словам Васильевой, раньше эти ниши почти полностью закрывались продукцией STMicroelectronics, Microchip и других зарубежных вендоров, уход которых создал огромный вакуум.

«Что касается цены в 950 рублей за штуку, то для современного 32-битного микроконтроллера с периферией, ориентированного на промышленные и коммерческие применения, это конкурентный уровень, — говорит Анна Васильева. — В текущих экономических реалиях и с учетом логистических сложностей при ввозе импортных аналогов, эта цена позволяет Baikal-U занять нишу массовых и доступных решений, делая их привлекательными для крупных производителей оборудования, которым важна как себестоимость конечного изделия, так и его легитимность на российском рынке».

При этом в России с 2024 г. было выпущено более 3 млн микросхем, в основе которой лежит RISC-V. Писал «Коммерсант» со ссылкой на «дорожную карту», альянса RISC-V (входят «Аквариус», «Байкал Электроникс», Yadro и др.).

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще