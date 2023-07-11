«Байкал» собрался выпускать микроконтроллеры на архитектуре RISC-V

«Байкал» собрался выпускать микроконтроллеры на архитектуре RISC-VРоссийский разработчик процессоров Baikal ищет специалистов для создания микроконтроллеров. По мнению экспертов, компания заходит в перспективный сегмент рынка, т.к. эти компоненты пользуются спросом у различных производителей. В России есть немало игроков, которые также занимаются их разработкой.
Микроконтроллеры «Байкала»
Разработчик процессоров Baikal «Байкал электроникс» набирает специалистов для разработки микроконтроллеров. Это следует из опубликованных вакансий на портале по поиску работы HeadHunter.
Компания в поиске инженера-программиста и ведущего программиста микроконтроллеров. Специалисты, судя по описанию вакансии, займутся разработкой архитектуры ПО для микроконтроллеров, пишет «Коммерсант».
О планах «Байкала» по разработке новых микросхем знает и собеседник издания в одном из российских разработчиков электронных компонентов. Представитель «Байкал электроникс» заверил, что вакансии отрыты как по текущим, так и по новым проектам, которые компания рассматривает в качестве «продуктового развития».
Микроконтроллеры в России
«Байкал» будет производить микроконтроллеры для счетчиков, устройств интернета вещей и проч. на открытой архитектуре RISC-V, считает другой собеседник издания. Заказ на производство компания может разместить на китайских фабриках, считает источник. Т.к. именно китайские партнеры обладают продвинутыми технологиями и производят большую часть разрабатываемых в России микроконтроллеров.
В стране по результатам 2021 г. было продано 383 млн процессоров и контроллеров, из которых 95% составили импортные, следует из данных BusinesStat. Крупнейшим в России разработчиком микроконтроллеров является «ПКК Миландр», их также разрабатывает и производит «Прогресс», «Микрон» и другие участники рынка, пояснил директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.
В марте 2023 г. CNews писал о том, что Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) набирает персонал для проекта по разработке четырех микроконтроллеров гражданского назначения, базирующихся на архитектуре RISC-V.
Интерес «Байкала» к микроконтроллерам
По данным собеседника издания, интерес «Байкала» к микроконтроллерам вызван необходимостью загрузить свою команду новыми проектами. А микроконтроллеры гражданского назначения достаточно емкий сегмент, который интересует разных участников рынка. В пример он привел компанию «НМ-тех», которая получила от Минпромторга субсидию на проектирование микроконтроллеров.
Гендиректор «Промобита» Максим Копосов также считает разработку микроконтроллеров перспективной. Потому что спрос на них увеличивается со стороны предприятий военно-промышленного комплекса, а также производителей беспилотников, устройств интернета вещей и др. По закону, микроконтроллеры, которые были выпущены в Китае, но разработаны в России, считаются российскими. Поэтому многие производители заинтересованы в разработке, чтобы получить дополнительные баллы для присвоения статуса «российскости» электроники.
Например, в апреле 2023 г. стало известно о том, что власти устроили чистку реестра российской электроники, из-за чего он сократился вдвое. Причиной тому стала балльная система оценки электроники.