«Байкал» собрался выпускать микроконтроллеры на архитектуре RISC-V

Микроконтроллеры «Байкала»

Разработчик процессоров Baikal «Байкал электроникс» набирает специалистов для разработки микроконтроллеров. Это следует из опубликованных вакансий на портале по поиску работы HeadHunter.

Компания в поиске инженера-программиста и ведущего программиста микроконтроллеров. Специалисты, судя по описанию вакансии, займутся разработкой архитектуры ПО для микроконтроллеров, пишет «Коммерсант».

О планах «Байкала» по разработке новых микросхем знает и собеседник издания в одном из российских разработчиков электронных компонентов. Представитель «Байкал электроникс» заверил, что вакансии отрыты как по текущим, так и по новым проектам, которые компания рассматривает в качестве «продуктового развития».

Микроконтроллеры в России

«Байкал» будет производить микроконтроллеры для счетчиков, устройств интернета вещей и проч. на открытой архитектуре RISC-V, считает другой собеседник издания. Заказ на производство компания может разместить на китайских фабриках, считает источник. Т.к. именно китайские партнеры обладают продвинутыми технологиями и производят большую часть разрабатываемых в России микроконтроллеров.

В стране по результатам 2021 г. было продано 383 млн процессоров и контроллеров, из которых 95% составили импортные, следует из данных BusinesStat. Крупнейшим в России разработчиком микроконтроллеров является «ПКК Миландр», их также разрабатывает и производит «Прогресс», «Микрон» и другие участники рынка, пояснил директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

В марте 2023 г. CNews писал о том, что Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) набирает персонал для проекта по разработке четырех микроконтроллеров гражданского назначения, базирующихся на архитектуре RISC-V.

Интерес «Байкала» к микроконтроллерам

По данным собеседника издания, интерес «Байкала» к микроконтроллерам вызван необходимостью загрузить свою команду новыми проектами. А микроконтроллеры гражданского назначения достаточно емкий сегмент, который интересует разных участников рынка. В пример он привел компанию «НМ-тех», которая получила от Минпромторга субсидию на проектирование микроконтроллеров.

Гендиректор «Промобита» Максим Копосов также считает разработку микроконтроллеров перспективной. Потому что спрос на них увеличивается со стороны предприятий военно-промышленного комплекса, а также производителей беспилотников, устройств интернета вещей и др. По закону, микроконтроллеры, которые были выпущены в Китае, но разработаны в России, считаются российскими. Поэтому многие производители заинтересованы в разработке, чтобы получить дополнительные баллы для присвоения статуса «российскости» электроники.

Например, в апреле 2023 г. стало известно о том, что власти устроили чистку реестра российской электроники, из-за чего он сократился вдвое. Причиной тому стала балльная система оценки электроники.