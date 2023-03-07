Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Техника
|

НИИЭТ ищет разработчиков для создания микроконтроллеров на RISC-V

Научно-исследовательский институт электронной техники набирает персонал для проекта по разработке четырех микроконтроллеров гражданского назначения, базирующихся на архитектуре RISC-V. Разработчик аналоговых интегральных схем может получать до 200 тыс. руб., а ведущий инженер-конструктор — от 100 тыс. руб.

НИИЭТ ищет разработчиков

Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) расширяет штат разработчиков. ИТ-персонал набирается на новые вакантные места в дизайн-центр проектирования интегральных микросхем.

Расширение штата обусловлено стартом проекта по разработке четырех микроконтроллеров гражданского назначения, базирующихся на архитектуре RISC-V. Изделия должны заместить иностранные компоненты в таких областях как индустриальные системы, автоэлектроника, управление приводами, портативные системы, интернет вещей и устройства сенсорики. Первые макетные образцы изделий появятся в 2024 г.

В будущем НИИЭТ планирует расширить номенклатуру производимых изделий на архитектуре RISC-V.

Кто требуется институту

Согласно официальному сайту НИИЭТ, институту требуется ведущий инженер-конструктор, который займется разработкой аналоговых микросхем и блоков. В числе требующихся специалистов института и отжигальщик-вакуумщик, в обязанности которого войдет сбор и пайка держателей широкой номенклатуры, которые содержат детали разнородных материалов с целью получения вакуумно-плотных соединений.

cpu600.jpg
Фото: © jcomp / Фотобанк FreePik
НИИЭТ ищет разработчиков

Среди открытых вакансий также присутствуют позиции инженера-электроника, инженера по метрологии и инженера-конструктора первой категории.

Судя по порталу для подбора персонала HeadHunter, разработчик аналоговых интегральных схем в НИИЭТ может получать до 200 тыс. руб., а ведущий инженер-конструктор — от 100 тыс. руб.

CNews ожидает от представителей НИИЭТ комментария по поводу количества необходимых сотрудников для нового проекта.

Чем занимается НИИЭТ

Научно-исследовательский институт электронной техники был основан в 1961 г. Предприятие располагается в Воронеже. 100% акций НИИ электронной техники принадлежит группе компаний «Элемент». Гендиректором НИИЭТ выступает Павел Куцько. По утверждению института, НИИЭТ — это единственное в России предприятие, которое занимается серийным производством и поставками нитрид-галлиевых транзисторов на кремнии.

Институт занимается разработкой и выпуском микроконтроллеров, процессоров цифровой обработки сигналов, цифро-аналоговых преобразователей и интерфейсных интегральных микросхем, а также ВЧ и СВЧ кремниевых транзисторов и комплексированных изделий (модулей) на их основе.

В июле 2021 г. НИИЭТ сообщил о выходе на рынок разработки чипов для автомобильной промышленности. На начальном этапе микросхемы планировалось поставлять для российского автопрома, а в 2022 г. предполагалась возможность выхода на зарубежный рынок (Китай, Тайвань).

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянину впервые в истории дали срок за торговлю на криптобирже

Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года

Создатели Astra Linux взяли на работу сотни специалистов из знаменитого проекта, убитого санкциями

Удаленщикам тут не место. VK ополчилась против уехавших из России сотрудников

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще