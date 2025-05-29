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Куцько Павел


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Сменился гендиректор в дизайн-центре спецэлектроники, который раньше возглавлял замминистра Минпромторга Василий Шпак 1
20.09.2024 ГК «Элемент» благодаря ФРП запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах 1
07.03.2023 НИИЭТ ищет разработчиков для создания микроконтроллеров на RISC-V 1
29.10.2021 «Росэлектроника» стимулирует развитие отечественной ЭКБ 1
23.07.2018 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Куцько Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 395 1
Philips Electronics - VLSI Technology 18 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 112 1
Lenovo Motorola 3508 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 311 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 57 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 1
Ростех - Автоматика Концерн 1671 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 50 1
Связной ГК 1374 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3076 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 171 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8082 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3113 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 381 2
Аналоговые технологии 2793 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5878 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 356 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1311 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 180 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31868 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5505 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1095 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11887 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13786 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 83 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3834 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1785 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1721 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21199 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 146 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3295 1
Артемов Михаил 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1550 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17475 1
Китай - Тайвань 4046 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19231 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4134 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5999 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5672 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5092 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14123 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5113 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 41 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 56 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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