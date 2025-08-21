Получите все материалы CNews по ключевому слову
Усов Игорь
УПОМИНАНИЯ
|21.08.2025
|Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев 1
Усов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
|SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 38 1
|Philips Electronics - VLSI Technology 19 1
|Lenovo Motorola 3511 1
|STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 313 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1301 1
|Связной ГК 1377 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
|Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 152 1
|Кондрашов Захар 5 1
|Куцько Павел 6 1
|Квашенкина Ольга 32 1
|Шпак Василий 251 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.