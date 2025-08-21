Разделы

Усов Игорь


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Усов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 38 1
Philips Electronics - VLSI Technology 19 1
Lenovo Motorola 3511 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 313 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1301 1
Связной ГК 1377 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5678 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3270 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1418 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 609 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4394 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1810 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2914 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9694 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3975 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1779 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 152 1
Кондрашов Захар 5 1
Куцько Павел 6 1
Квашенкина Ольга 32 1
Шпак Василий 251 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6221 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2033 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6185 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1487 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

