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Кондрашов Захар


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Сменился гендиректор в дизайн-центре спецэлектроники, который раньше возглавлял замминистра Минпромторга Василий Шпак 1
08.10.2020 НТС и НИИ «Прогресс» договорились о совместном производстве радиоэлектроники 1
01.10.2020 НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.09.2020 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» подписал соглашение о сотрудничестве с «НИИМА «Прогресс» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кондрашов Захар и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1676 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 2
Philips Electronics - VLSI Technology 18 1
Lenovo Motorola 3508 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 311 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
HTC Corporation 1501 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 122 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Телематика Концерн - М-Телематика - Мособлтелематика 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3110 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3847 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 180 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2582 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21237 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2887 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 575 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8097 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1786 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4292 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6487 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 382 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5533 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2257 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1316 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5895 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3057 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8903 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2270 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1728 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1351 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 146 2
СКБ Контур - Контур.Эврика 49 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1134 1
Шпак Василий 241 1
Куцько Павел 5 1
Кабанов Владимир 178 1
Смирнов Павел 45 1
Купинский Геннадий 4 1
Братухин Иван 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1556 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 206 1
Бельгия - Брюссель 231 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6017 3
Металлы - Золото - Gold 1158 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 79 1
Энергетика - Energy - Energetically 5256 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8760 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5034 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 57 4
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 42 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 125 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
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