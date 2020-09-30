НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» подписал соглашение о сотрудничестве с «НИИМА «Прогресс»

Генеральный директор НИИ «Масштаб» (входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех) Павел Смирнов и генеральный директор НИИМА «Прогресс» Захар Кондрашов подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 29 сентября на международном форуме «Микроэлектроника 2020» в Ялте. Компании нацелены на взаимовыгодное сотрудничество для создания и развития российских технологий и продукции радиоэлектронной отрасли.

Сотрудничество не только повысит научно-технический и производственно-технологический потенциал компаний, но и внесет вклад в развитие радиоэлектронной промышленности, в том числе в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Организация совместных НИОКР НИИ «Масштаб» и НИИМА «Прогресс» будет направлена на создание и реализацию новых конкурентоспособных продуктов в области IoT, мобильных пользовательских устройств, унифицированных коммуникаций, сетевой безопасности и других направлений. В частности, планируется создание безопасных пользовательских устройств, работающих в 5G сетях, в том числе для промышленного применения.

«Сотрудничество с НИИМА «Прогресс» открывает возможности для реализации масштабных инфраструктурных проектов, вывода на рынок новых продуктов, а также расширения научно-исследовательской и производственной базы. Планы по совместным НИОКР, ориентированные на создание решений по направлению Интернета вещей, потребительской электроники, будут осуществляться, в том числе, с участием других дочерних обществ концерна «Автоматика». Хочу отметить, что апробации и тестирования результатов НИОКР будут проводиться на базе собственных испытательных стендов, тестовых лабораторий компаний, а также на пилотных и опытных зонах наших спецзаказчиков, что, безусловно, повысит функциональность и потребительские ожидания к выпускаемым продуктам», - комментирует генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.