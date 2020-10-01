НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве

НПП «Сигнал», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», подписало соглашение с российской компанией НИИМА «Прогресс», специализирующейся на разработке микроэлектронной элементной базы.

Подписантами выступили генеральный директор НПП «Сигнал» Иван Братухин и генеральный директор НИИМА «Прогресс» Захар Кондрашов.

Сотрудничество компаний направлено на совместное развитие решений в области естественных и технических наук, в частности, на повышение эффективности проведения поисковых и прикладных исследований в области цифровой энергетики и АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом), координацию научных исследований в интересах развития промышленного комплекса для производства современной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, интеграцию науки и промышленности с целью комплексного решения задач развития радиоэлектронной промышленности и диверсификации предприятий ОПК.

«Данное партнерство является основой для реализации совместных проектов по развитию сквозных цифровых технологий в области робототехники и сенсорики. Объединив свои компетенции мы намерены провести научные экспертизы, связанные с производством и продвижением вычислительной техники и оборудования для робототехники. В наших планах реализовать совместные НИОКРы в области создания отечественной электронной компонентной базы для робототехнического оборудования», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.