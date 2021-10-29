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«Росэлектроника» стимулирует развитие отечественной ЭКБ

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») и АО «НИИЭТ» объединяют усилия по созданию отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ) для аппаратуры связи российского производства, в том числе нового поколения. Соглашение подписали генеральный директор Концерна «Созвездие» Михаил Артемов и генеральный директор АО «НИИЭТ» Павел Куцько.

Стороны договорились о совместной работе в области реализации технической политики по унификации ЭКБ с привлечением широкой кооперации, а также участия в cквозных проектах Минпромторга России, предусматривающих разработку радиоэлектронной аппаратуры средств связи на основе отечественной электронной компонентной базы.

«Соглашение будет способствовать развитию кооперации между предприятиями радиоэлектронной отрасли, а также реализации производственных планов Концерна в области импортозамещения. Помимо повышения уровня локализации производства нашего оборудования, мы будем работать над формированием технологической базы для создания средств связи следующих поколений», – сообщил Михаил Артемов.

В рамках взаимодействия планируется разработка, изготовление и поставка отечественных электронных компонентов для создания современной аппаратуры связи, в том числе оборудования стандарта DMR.

«Комплекс работ, которые планируется выполнить с целью импортозамещения ЭКБ в DMR-радиостанциях, позволит АО «НИИЭТ» увеличить степень диверсификации продукции, а в будущем послужит базой для создания современных отечественных компонентов для других видов связного и телекоммуникационного оборудования, включая перспективные», – подчеркнул Павел Куцько.

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