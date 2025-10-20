НИИЭТ расширяет линейку микроконтроллеров на базе архитектуры RISC-V

Воронежский НИИЭТ (входит в группу компаний «Элемент») до конца года пополнит свою продуктовую линейку четырьмя новыми интегральными микросхемами (ИМС) на базе архитектуры RISC-V. Об этом CNews сообщили представители НИИЭТ.

Главное нововведение — двухъядерный 32-разрядный микроконтроллер К1921ВГ1Т. Он рассчитан на сложные задачи автоматизации и управления. У него два ядра с тактовой частотой до 204 МГц, 4 Мб флеш-памяти, 1 Мб оперативной памяти и 512 Кб флеш-памяти данных. Это самый мощный чип линейки НИИЭТ на базе RISC-V и первый микроконтроллер, в котором реализован протокол Ethernet 10/100/1000 с модулем физического уровня, а также широкий набор механизмов внутренней диагностики. Благодаря чему, данная ИМС может применяться в ответственных системах автоматического управления.

Вторая ИМС – это энергоэффективный микроконтроллер К1921ВГ3Т. Он рассчитан на современные задачи управления электродвигателями и приводами, но благодаря богатому набору интерфейсов подходит и для других решений. В нем также имеется протокол Ethernet 10/100/1000 с интегрированным модулем физического уровня, а также широкий набор вспомогательных модулей и интерфейсов для интеграции в сложные системы. Способен заменить ранее используемую ИМС НИИЭТ К1921ВК01Т с ядром ARM Cortex M4F.

Оба микроконтроллера будут выпускаться в пластиковом корпусе LQFP-208. Образцы для тестирования и макетно-отладочные платы к ним появятся в декабре 2025 года, чтобы можно было быстро оценить возможности и собрать прототипы. Серийные поставки намечены на начало 2026 г.

Еще два микроконтроллера на архитектуре RISC-V предназначены для применения в изделиях, где критична минимизация стоимости, массогабаритных характеристик и энергопотребления. К примеру, в устройствах IoT (Интернета вещей), сенсорике, портативных приборах, средствах предварительной обработки данных, системах управления с несложными алгоритмами. Это модели К1921ВГ5Т и К1921ВГ7Т: одноядерные 32-разрядные микроконтроллеры с флеш-памятью программ 512 Кбайт. Оба чипа выпускаются в пластиковых корпусах LQFP-48. Макетно-отладочные платы для них будут доступны уже в конце октября 2025 г., а серийные поставки ожидаются ближе к середине 2026 г.

«Расширение линейки микроконтроллеров на базе свободно адаптируемой архитектуры RISC-V находит отклик у рынка: чипы могут быть подобраны практически под любое устройство — от IoT и учёта ресурсов до автоматизации промышленных процессов и приводов. Последние модели создавались с привлечением мер господдержки, что позволило нам ускорить разработку и вывести технологии на качественно новый уровень», ⸺ сказал генеральный директор НИИЭТ Павел Куцько.

Все микроконтроллеры созданы в рамках крупного проекта по выпуску микроконтроллеров на базе архитектуры RISC-V с использованием государственной субсидии по ПП-1252 от 24 июля 2021 г.