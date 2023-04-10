Власти изгнали из реестра российской электроники половину продукции, включая СХД на «Эльбрусах»

Реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга сократился в два раза, из него исчезла продукция большинства разработчиков, в том числе СХД с российским процессором «Эльбрус». «Большая чистка» произошла из-за введения балльной системы, по которой оценивают «российскость» компонентов электроники. Теперь компаниям, которых исключили из списка, придется работать над тем, чтобы соответствовать всем требованиям ведомства, иначе им не дадут работать с госзаказчиками.



Список сокращается

Реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга сократился вдвое, рассказал CNews директор «Промобита» Максим Копосов. Перечень был урезан после 1 апреля 2023 г. До этого времени производители электроники, которые не соответствовали критериям новой балльной системы «российскости» продукции, могли находиться в реестре. Теперь преференций при госзакупках они не получат, и работать с госзаказчиками им станет сложнее. В СМИ первым внимание на ситуацию обратил «Коммерсант».

Сейчас в списке осталась лишь та продукция, которая набрала нужное количество баллов, уточнил Копосов – всего 4 тыс. единиц оборудования вместо 7,7 тыс. В частности, из реестра пропали решения «Рикор электроникс», Yadro и ICL.

«С начала года идет процедура продления заключений по всему продуктовому портфелю компании, на данный момент осталось три продукта, по которым экспертами выданы акты, и они находятся на финальной стадии рассмотрения. Мы надеемся получить заключения о продлении в ближайшее время», – сообщили CNews представители Yadro, не уточнив, о каком именно оборудовании идет речь.

Без СХД на «Эльбрусе»

По словам Максима Копосова, в реестре не оставили даже систему хранения данных (СХД) с процессором «Эльбрус».

«Материнская плата с процессором "Эльбрус" (модуль E8C2-UATX/SE) не присутствовала в реестре Минпромторга как отдельный электронный модуль. Хотя отечественность такой платы не должна вызывать сомнения, ведь не будут иностранцы делать продукцию под "Эльбрус"», – отмечает эксперт.

Копосов отмечает, что нынешняя балльная система далека от совершенства. Так, раз материнская плата не в реестре, 34 пункт постановления Правительства №1599 запрещает начислять баллы за иные российские электронные модули, уже находящиеся в реестре (например бэкплейн, модуль оперативной памяти или накопитель данных).

«Если используется российский процессор "Эльбрус", то за российский же микроконтроллер КПИ-2, находящийся в реестре Минпромторга, баллы не начисляются, так как это ограничивается 29 пунктом того же постановления. Вот и получается, что имея на руках максимально российскую СХД, попасть в реестр невозможно», – отмечает Копосов.

В то же время, по его словам, можно купить конструкторскую документацию на иностранную материнскую плату, например компании ASRock, осуществить монтаж иностранных компонентов на иностранную же плату в России и затем попасть в реестр Минпромторга.

Очень долгие согласования

Однако и с продукцией на базе российских материнских плат с архитектурой х86 из реестра, могут возникнуть проблемы, говорит эксперт. Происходит это из-за того, что Минпромторг опаздывает с согласованием акта экспертиз. За ним производитель обращается в Торгово-промышленную палату (ТПП), чтобы та дала заключение о происхождении продукции.

Это произошло, к примеру, с СХД на матплате компании «Рикор», в отношении которой в феврале 2023 г. был получен акт экспертизы ТПП о российском происхождении. Минпромторг должен был выдать заключение об оставлении оборудования в реестре на три года, но этого не случилось.

В Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) «Коммерсанту» также сообщили, что ведомство все чаще не принимает заключение ТПП. В Минпромторге изданию уточнили, что сейчас в палате рассматривают более 2,7 тыс. заявок по подтверждению производства продукции на территории страны, однако разработчики жалуются на крайне медленный процесс.

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Вице-президент производителя ноутбуков «Рикор электроникс» Борис Иванов сообщил изданию, что заявка в Минпромторг была подана давно, однако все еще находится «в стадии рассмотрения».

Что представляет собой балльная система

Напомним, в сентябре 2022 года премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники. Система подразумевает, что процесс создания вычислительной техники поделен на технологические операции. Каждой из них присваивается балл – в зависимости от ее важности и уровня локализации в стране. Для каждого вида техники есть свое пороговое значение проходного балла в реестр. К примеру, для ПК и моноблоков он сейчас равняется 100.

Электроника из реестр получает преференции на государственных закупках.

В беседе с «Коммерсантом» основатель и главный конструктор «Аквариуса» Александр Калинин отметил, что крупные тендеры на закупку электроники формируются во второй половине года, и исключенные из реестра компании должны успеть привести свои продукты в соответствие требованиям.

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С ним не согласен управляющий партнер группы «F+ tech» Алексей Мельников, который в разговоре с изданием заявил, что процесс реестризации может занять несколько месяцев и закончиться для многих ничем.

В беседе с CNews Тимур Мустафаев, коммерческий директор компании «Аэродиск» заметил, что многие российские производители и так потратили серьезные ресурсы, чтобы попасть в реестр, а теперь им придется пройти этот процесс заново.

«Хоть и подается это все как меры по оптимизации работы отрасли, по факту все оборачивается лишними движениями для производителей, многие недовольны, – говорит эксперт. – И так было не совсем понятно, как работают правила игры, и вот, снова "перестройка". Непонятно, какова стратегия: создать идеальные условия для мотивации большего количества производителей попасть в реестр или его чистка для того, чтобы убрать неблагонадежных производителей, которые ранее умудрились обойти условия и оказались в нем не совсем заслуженно? Это для развития или мы перестраховываемся? Понимания нет».

В настоящий момент, по его словам, большинство компаний, покинувших реестр, уже делают все возможное, чтобы вернуться туда, подстроившись под балльную систему. Для кого-то это вопрос 2-3 месяцев, но в некоторых случаях сроки составят от полугода. Компании, которые не смогут выполнить условия этого года, в 2024 г. окажутся в еще более сложном положении, так как требования будут ужесточаться, прогнозирует Мустафаев.

«Наверное, в итоге появятся вендоры, которые смогут делать вообще все в России, но чем быстрее будут темпы ужесточения критериев локальности, тем больше компаний будет не готово к их выполнению. И тогда большинство будут перестраиваться так, чтобы не вылететь с рынка. К концу года они станут добирать прибыль на покрытие этих затрат, в том числе – через повышение цен», – резюмировал Мустафаев.