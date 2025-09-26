Разделы

|

Россия влюбилась в RISC-V. Менее чем за два года выпущены миллионы микросхем на модной открытой архитектуре

Менее чем за два года в России было выпущено свыше 3 млн микросхем с архитектурой RISC-V. У нее есть масса преимуществ, и главное среди них – ее открытость. В России даже создан альянс по ее развитию, а Китай создает собственную архитектуру на ее основе – RISC-X.

Зачем нам х86 и ARM

В России с 2024 г. было выпущено более 3 млн микросхем, в основе которой лежит RISC-V – современная и, что немаловажно, открытая архитектура. Как пишет «Коммерсант», об этом достижении говорится в «дорожной карте», опубликованной отечественным альянсом по RISC-V, в которую входят «Аквариус», «Байкал Электроникс», Yadro и целый ряд других компаний. Как сообщал CNews, он был образован сентябре в 2022 г.

RISC-V развивается с 2010 г. В 2015 г. была учреждена международная некоммерческая организация RISC-V Foundation, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Российский альянс не связан с международной организацией.

Архитектура набора команд RISC-V с открытым исходным кодом имеет в мире высокую привлекательность за счет отсутствия лицензионных платежей, традиционных при использовании большей части других процессорных архитектур, в том числе вышеупомянутой ARM. В этой связи в текущей ситуации в России ее можно считать импорто- и санкционно независимой.

ch6.jpg
Фото: rawpixel.com / FreePik
У России большие планы по дальнейшему использованию RISC-V

Эта особенность также важна и для Китая, на которого постоянно давят санкции США, с 2022 г. КНР разрабатывает собственную архитектуру RISC-X на базе RISC-V, в которой вовсе не будет иностранных наработок.

Не все так однозначно

С одной стороны, 3 млн микросхем менее чем за два года, да еще и только на RISC-V – это достижение. С другой, только лишь один вид таких чипов показал реальный прирост по количеству произведенных экземпляров.

По информации «Коммерсанта», это микроконтроллеры (MCU). Так, в 2024 г. в России выпускалось лишь два MCU – они были созданы АО «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент») и АО «Научно-исследовательский институт электронной техники». В июле 2025 г., как сообщал CNews, компания «Байкал Электроникс» выпустила серию микроконтроллеров Baikal-U (BE-U1000). В конце сентября 2025 г. она заявила, что готова по «доступной цене» выполнять заказы на сотни тысяч микроконтроллеров Baikal-U.

Также в 2025 г. было представлено, по меньшей мере, шесть прототипов микроконтроллеров на базе RISC-V.

Планы на будущее

По информации издания, к концу сентября 2025 г. суммарное количество моделей отечественных микроконтроллеров на основе архитектуры RISC-V, находящихся в массовом производстве, было больше 10. Это хоть и немного, но в то же время более чем в два раза больше, нежели годом ранее, когда их насчитывалось всего-навсего пять.

Согласно дорожной карте российского альянса RISC-V, уже в следующем, в 2026 году, все анонсированные в 2025 г. прототипы MCU пойдут в серию. Также в ней сказано, что суммарное число новых моделей устройств преодолеет отметку в 30 устройств.

Во время презентации микроконтроллера BE-U1000 «Байкал Электроникс» поделилась своими планами на будущее. Она собирается выпустить процессор для искусственного интеллекта под предварительным названием Baikal AI, в котором будут управляющее ядро на основе RISC-V. Тактовая частота процессора должна составить 1 ГГц, и он, по заверениям разработчиков, будет способен выполнять более 30 трлн операций в секунду, потребляя при этом 30 Вт энергии. Сроки появления нового CPU представители «Байкал Электроникс» не раскрыли, пишет «Коммерсант».

Впрочем, по мнению собеседника издания на рынке микроэлектроники, появления первых отечественных процессоров для ПК и серверов с архитектурой RISC-V в ближайшем будущем ждать точно не стоит.

Мир не отстает

Архитектура RISC-V популярна не только в России, но и во всем мире. Дорожная карта RISC-V приводит прогноз альянса, согласно которому к 2031 г. объем отгружаемых чипов на кристалле на базе RISC-V составит 20 млрд. Это «больше 25% всего рынка во всех основных сегментах», подчеркивает «Коммерсант».

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами
Цифровизация

Также CNews писал, что в мире уже существуют готовые пользовательские решения на процессорах с RISC-V. Так, еще летом 2022 г. состоялась премьера первого в мире ноутбука с таким CPU – им стал китайский мобильный ПК Roma под управлением Linux. В продажу он поступил спустя считанные месяцы после премьеры – в октябре 2022 г.

Но на этом все не закончилось. В июле 2024 г. свет увидел ноутбук Laptop II, который вышел под брендом DC-ROMA и является, по сути, вторым поколением оригинального Roma.

С завода Laptop II поставляется с Ubuntu – самым известным и самым распространенным дистрибутивом Linux в мире. На старте продаж он стоил около $1022 (85,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 сентября 2025 г.), тогда как самый первый Roma оценивался в $1500 (125,4 тыс. руб.).

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще