Россия влюбилась в RISC-V. Менее чем за два года выпущены миллионы микросхем на модной открытой архитектуре

Менее чем за два года в России было выпущено свыше 3 млн микросхем с архитектурой RISC-V. У нее есть масса преимуществ, и главное среди них – ее открытость. В России даже создан альянс по ее развитию, а Китай создает собственную архитектуру на ее основе – RISC-X.

Зачем нам х86 и ARM

В России с 2024 г. было выпущено более 3 млн микросхем, в основе которой лежит RISC-V – современная и, что немаловажно, открытая архитектура. Как пишет «Коммерсант», об этом достижении говорится в «дорожной карте», опубликованной отечественным альянсом по RISC-V, в которую входят «Аквариус», «Байкал Электроникс», Yadro и целый ряд других компаний. Как сообщал CNews, он был образован сентябре в 2022 г.

RISC-V развивается с 2010 г. В 2015 г. была учреждена международная некоммерческая организация RISC-V Foundation, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Российский альянс не связан с международной организацией.

Архитектура набора команд RISC-V с открытым исходным кодом имеет в мире высокую привлекательность за счет отсутствия лицензионных платежей, традиционных при использовании большей части других процессорных архитектур, в том числе вышеупомянутой ARM. В этой связи в текущей ситуации в России ее можно считать импорто- и санкционно независимой.

Эта особенность также важна и для Китая, на которого постоянно давят санкции США, с 2022 г. КНР разрабатывает собственную архитектуру RISC-X на базе RISC-V, в которой вовсе не будет иностранных наработок.

Не все так однозначно

С одной стороны, 3 млн микросхем менее чем за два года, да еще и только на RISC-V – это достижение. С другой, только лишь один вид таких чипов показал реальный прирост по количеству произведенных экземпляров.

По информации «Коммерсанта», это микроконтроллеры (MCU). Так, в 2024 г. в России выпускалось лишь два MCU – они были созданы АО «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент») и АО «Научно-исследовательский институт электронной техники». В июле 2025 г., как сообщал CNews, компания «Байкал Электроникс» выпустила серию микроконтроллеров Baikal-U (BE-U1000). В конце сентября 2025 г. она заявила, что готова по «доступной цене» выполнять заказы на сотни тысяч микроконтроллеров Baikal-U.

Также в 2025 г. было представлено, по меньшей мере, шесть прототипов микроконтроллеров на базе RISC-V.

Планы на будущее

По информации издания, к концу сентября 2025 г. суммарное количество моделей отечественных микроконтроллеров на основе архитектуры RISC-V, находящихся в массовом производстве, было больше 10. Это хоть и немного, но в то же время более чем в два раза больше, нежели годом ранее, когда их насчитывалось всего-навсего пять.

Согласно дорожной карте российского альянса RISC-V, уже в следующем, в 2026 году, все анонсированные в 2025 г. прототипы MCU пойдут в серию. Также в ней сказано, что суммарное число новых моделей устройств преодолеет отметку в 30 устройств.

Во время презентации микроконтроллера BE-U1000 «Байкал Электроникс» поделилась своими планами на будущее. Она собирается выпустить процессор для искусственного интеллекта под предварительным названием Baikal AI, в котором будут управляющее ядро на основе RISC-V. Тактовая частота процессора должна составить 1 ГГц, и он, по заверениям разработчиков, будет способен выполнять более 30 трлн операций в секунду, потребляя при этом 30 Вт энергии. Сроки появления нового CPU представители «Байкал Электроникс» не раскрыли, пишет «Коммерсант».

Впрочем, по мнению собеседника издания на рынке микроэлектроники, появления первых отечественных процессоров для ПК и серверов с архитектурой RISC-V в ближайшем будущем ждать точно не стоит.

Мир не отстает

Архитектура RISC-V популярна не только в России, но и во всем мире. Дорожная карта RISC-V приводит прогноз альянса, согласно которому к 2031 г. объем отгружаемых чипов на кристалле на базе RISC-V составит 20 млрд. Это «больше 25% всего рынка во всех основных сегментах», подчеркивает «Коммерсант».

Также CNews писал, что в мире уже существуют готовые пользовательские решения на процессорах с RISC-V. Так, еще летом 2022 г. состоялась премьера первого в мире ноутбука с таким CPU – им стал китайский мобильный ПК Roma под управлением Linux. В продажу он поступил спустя считанные месяцы после премьеры – в октябре 2022 г.

Но на этом все не закончилось. В июле 2024 г. свет увидел ноутбук Laptop II, который вышел под брендом DC-ROMA и является, по сути, вторым поколением оригинального Roma.

С завода Laptop II поставляется с Ubuntu – самым известным и самым распространенным дистрибутивом Linux в мире. На старте продаж он стоил около $1022 (85,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 сентября 2025 г.), тогда как самый первый Roma оценивался в $1500 (125,4 тыс. руб.).