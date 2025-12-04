Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ

Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ является одной из крупнейших изыскательских организаций России, входящей в состав Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Самый большой в столице парк буровой техники, собственная производственная база и лаборатории позволяют организации одновременно вести до 1000 объектов как муниципального, так и коммерческого значения.