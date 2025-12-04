Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ

Разделы

Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ является одной из крупнейших изыскательских организаций России, входящей в состав Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Самый большой в столице парк буровой техники, собственная производственная база и лаборатории позволяют организации одновременно вести до 1000 объектов как муниципального, так и коммерческого значения.

СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Инфосистемы Джет» завершила первый этап цифровизации геологической службы Москвы 5
07.08.2025 ELMA и «Вайвис» объявили о стратегическом партнерстве 4
02.08.2024 «Мосгоргеотрест» начал цифровизацию производственных процессов на базе ELMA365 4
07.02.2023 Softline помогла ГБУ «Мосгоргеотрест» организовать управление корпоративными устройствами 5
07.11.2017 Архивы МосгорБТИ объединят в централизованную систему до конца 2017 2
19.11.2014 МГТС внедрила единый подход управления базами данных об абонентах 1
12.07.2007 Американский спутник провел съемку Москвы 2
19.08.2002 Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги 1
15.07.2002 Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги 1

Публикаций - 9, упоминаний - 25

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Системы и Проекты ГК 40 2
TeamIdea - ВАЙВИС - YWIS 4 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 2
Oracle Corporation 6867 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Softline - Софтлайн 3261 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 1
Совзонд - Sovzond 120 1
Мосводоканал МГУП 67 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 3
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 2
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 2
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1881 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 143 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 142 1
Оповещение и уведомление - Notification 5376 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3177 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2049 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 59 2
ELMA 365 Low-code BPM 148 2
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 18 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 18 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
Грибоедов Александр 6 2
Николаева Ольга 2 1
Алвердиев Керим 1 1
Мишинев Павел 1 1
Канаев Евгений 7 1
Никитушкин Кирилл 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
Россия - РФ - Российская федерация 156831 4
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 59 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 49 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Открытые системы ИД 176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
