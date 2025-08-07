Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

ELMA и «Вайвис» объявили о стратегическом партнерстве

Разработчик low-code-платформы ELMA365 и консалтинговая ИТ-компания «Вайвис» объявили о партнерстве, целью которого является тиражирование уже доказавших эффективность решений в разных отраслях. В фокусе — масштабирование проектов Go Invest (финтех) и ГБУ «Мосгоргеотрест» (госсектор) с выходом на логистику, FMCG/ритейл, фармацевтику и металлургию в России. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Партнеры уже описали более семидесяти процессов «Мосгоргеотреста» и запустили первые сервисы паспортизации и документооборота на базе ELMA365. В Go Invest за шесть месяцев автоматизированы KYC-процедуры, маркетинговые кампании и персонализированные предложения, что позволило брокеру удвоить клиентскую базу и превысить 200% возврат инвестиций. Обе компании рассматривают результаты как отправную точку для последовательного расширения функциональности и географии решений ELMA365.

«Партнерство с «Вайвис» показывает, как быстро можно превратить пилотные инициативы в масштабируемые решения. Их отраслевой опыт усиливает гибкость ELMA365, и вместе мы даем клиентам короткий путь от идеи до реального результата», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.

Комментируя значение сотрудничества для рынка, генеральный директор «Вайвис» Ольга Николаева подчеркнула, что технологии должны работать на людей, а low-code-подход «позволяет превращать идеи в сервисы за недели, экономя время и бюджеты заказчиков, будь то государственная организация или брокерское предприятие нового поколения».

Представители клиентов отмечают практический эффект уже реализованных этапов. «При выборе платформы мы опирались на удобство, скорость внедрения и готовность к интеграции с существующими системами. ELMA365 показала оптимальный баланс технологичности и гибкости», — сказал Керим Алавердиев, руководитель проектного офиса ГБУ «Мосгоргеотрест».

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Руслана Стоянова, руководитель автоматизации бизнес-процессов Go Invest: «Мы вложили 400 тыс. руб. и уже вернули 882 тыс. руб., а главное — освободили ресурсы ИТ-команды и получили инструмент, с которым бизнес сам управляет изменениями: вместо недели на размещение баннера теперь уходит пять минут».

В течение следующего года ELMA и «Вайвис» планируют расширить использование ELMA365 в муниципальных учреждениях России и предложить рынку логистики комплексное решение, объединяющее управление запасами, складскими и транспортными операциями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ

Американскую власть подсаживают на искусственный интеллект. Мощнейшие нейронки доступны ей за сущие центы. Простые пользователи платят в сотни раз больше

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще