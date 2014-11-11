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Advent International Maxar Technologies DigitalGlobe
СОБЫТИЯ
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|11.11.2014
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Для поиска пропавшего в Туве вертолета будут задействованы возможности краудсорсинга
Компания DigitalGlobe обратилась к краудсорсинговому сообществу с предложением помочь в поиске пропавш
|29.08.2014
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Спутник WorldView-3 приступил к работе
Компания DigitalGlobe начала публиковать первые снимки высокого разрешения, сделанные спутником WorldV
|05.08.2014
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DigitalGlobe запустит спутник WorldView-4 в 2016 г.
Ведущий поставщик коммерческих данных спутниковой съемки, компания DigitalGlobe, планирует в середине 2016 г. запустить спутник GeoEye-2, который получит новое
|16.06.2014
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Космические снимки сверхвысокого разрешения станут доступны на коммерческом рынке
Как сообщили в DigitalGlobe, компания получила от Министерства торговли США уведомление, снимающее запрет на
|14.05.2014
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Digital Globe: спутники высокого разрешения изменят рынок ДЗЗ
Президент компании Digital Globe Джеффри Тарр (Jeffrey Tarr) уверен, что запуск новых спутников с камерами высокого разрешения окажет существенное влияние на рост рынка услуг дистанционного зондирования Земли (ДЗ
|29.04.2014
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Digital Globe рассказала о перспективах работы в нефтегазовой отрасли
obe и Spatial Energy объявили о новых возможностях внедрения технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в нефтегазовом секторе, появившихся после приобретения компанией-поставщиком данных ДЗЗ Digital Globe компании Spatial Energy, которая занимается предоставлением геоинформационных услуг нефте- и газодобывающим компаниям. По словам основателя Spatial Energy Бада Поупа (Bud Pope), в
|20.03.2014
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Digital Globe представила спутниковые снимки с разрешением 50 см
Компания Digital Globe представила свой новый продукт – высококачественные спутниковые снимки с разрешением 50 см. Снимки сделаны с надира и имеют минимальную радиальную ошибку 5 м (CE90). В настоящее в
|07.02.2013
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Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS
формационных технологий) сообщили о том, что уже в этом месяце всем пользователям программного комплекса ArcGIS станут доступны снимки высокого разрешения из постоянно обновляемой библиотеки компании DigitalGlobe – оператора спутников дистанционного зондирования Земли. Официально об этом объявил президент компании Esri Джек Данжермонд на Лондонской конференции Defence Geospatial Intelligenc
|28.07.2010
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DigitalGlobe оптимизирует наземную инфраструктуру
Пресс-служба компании Integral Systems объявила о получении подразделением RT Logic контракта компании DigitalGlobe, предусматривающего оптимизацию наземной инфраструктуры для спутников ДЗЗ сверхвысокого разрешения QuickBird, WorldView-1 и WorldView-2. Будут поставлены модемы дистанционно управл
|04.06.2010
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DigitalGlobe заключила с NGA контракт по зондированию районов бедствий
Компания DigitalGlobe заключила с агентством геопространственной разведки NGA контракт, рассчитанный н
|15.04.2010
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Орбитальный ресурс DigitalGlobe оптимизирует Raytheon
Компания DigitalGlobe объявила 13 апреля 2010 года о заключении с компанией Raytheon контракта, предус
|05.04.2010
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DigitalGlobe: преодолён рубеж 1 млрд. кв. км
31 марта 2010 года объём архива высокодетальных космических изображений компании DigitalGlobe превысил 1 млрд. км2, увеличившись на треть только за прошедший год. Для сравнения: общая поверхность Земного шара примерно в два раза меньше и составляет около 510 млн. км2, площа
|23.06.2009
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DigitalGlobe: новый этап консолидации ДДЗ-рынка
Как сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe, компанией заключено соглашение о стратегическом партнерстве с компаниями European Space Imaging и Space Imaging Middle East - четвёртое соглашение такого рода в активе DigitalG
|01.06.2009
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Член совета директоров DigitalGlobe получила назначение в Госдеп США
Как сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe, член совета директоров компании Джудит Макхейл (Judith McHale) оставила свой по
|28.04.2009
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"Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции
адач в различных отраслях народного хозяйства. Генеральным спонсором конференции выступила компания DigitalGlobe (США), спонсором конференции — компания ООО «Салайета» STS Group (Россия), спонс
|17.04.2009
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В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ
Современный лидер рынка космических геоданных сверхвысокого пространственного разрешения – компания DigitalGlobe (США) планирует в сентябре-октябре 2009 года вывести на орбиту спутник WorldView
|16.01.2009
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DigitalGlobe и AEgis Technologies представили новый 3D-сервис
Компании DigitalGlobe и AEgis Technologies представили сервис ImageScape, позволяющий генерировать высокоточные 3D-модели местности с помощью данных дистанционного зондирования и высокоточной глобальной
|08.10.2008
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Virtual Earth: заключено новое соглашение с DigitalGlobe
Компания DigitalGlobe объявила 7 октября 2008 года о заключении нового соглашения с компанией Microsof
|18.09.2007
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Спутник WorldView: полувоенный, полугражданский
ого спутника дистанционного зондирования Земли WorldView, построенного по заказу компании-оператора DigitalGlobe. Спутник предназначен для выполнения коммерческих и государственных заказов по с
|17.09.2007
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Снимки Google Earth станут более качественными
Компания DigitalGlobe, являющаяся поставщиком изображений для Google Earth, объявила о запуске нового
|28.04.2007
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GPS-навигация становится фотореалистичной
йм Груп», оператор космических систем дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения компания DigitalGlobe начинает поставку снимков для компании Garmin. Высокодетальные космические снимк
|30.03.2007
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Компания DigitalGlobe вводит единый стандарт облачности
Компания DigitalGlobe приняла решение с 30 апреля 2007 года отказаться от проведения новой съемки Земл
|10.04.2006
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Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода
еперь убытки, вызванные отсрочкой запуска, лягут и на компанию-разработчика. Представители компании DigitalGlobe подтвердили 5 апреля, что запуск перспективного спутника двойного назначения Wor
|10.04.2006
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Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода
еперь убытки, вызванные отсрочкой запуска, лягут и на компанию-разработчика. Представители компании DigitalGlobe подтвердили 5 апреля, что запуск перспективного спутника двойного назначения Wor
|02.03.2006
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DigitalGlobe получила $24 млн. от разведки США
Компания DigitalGlobe получила $24 млн. от агентства геопространственной разведки США (National Geospa
|02.03.2006
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DigitalGlobe получила $24 млн. от разведки США
Компания DigitalGlobe получила $24 млн. от агентства геопространственной разведки США (National Geospa
|05.10.2005
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Суперспутники ДДЗ: первые подробности
о разрешения, WorldView I и QuickBird, как минимум на протяжении целого года, прежде чем будет запущен какой-либо другой конкурентоспособный аппарат. К 2008 г. благодаря появлению очередного спутника DigitalGlobe станет бесспорным лидером на коммерческом рынке поставщиков космических изображений. Это позволит коммерческим и государственным заказчикам во всем мире иметь доступ к широкому выб
|05.10.2005
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Суперспутники ДДЗ: первые подробности
о разрешения, WorldView I и QuickBird, как минимум на протяжении целого года, прежде чем будет запущен какой-либо другой конкурентоспособный аппарат. К 2008 г. благодаря появлению очередного спутника DigitalGlobe станет бесспорным лидером на коммерческом рынке поставщиков космических изображений. Это позволит коммерческим и государственным заказчикам во всем мире иметь доступ к широкому выб
|30.01.2004
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Рынок 3D-графики: бурный рост не за горами
Компании DigitalGlobe и Keyhole объявили о заключении многоаспектного соглашения, предусматривающего совместное использование спутниковых снимков поверхности Земли, сделанных спутником QuickBird компани
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