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Advent International Maxar Technologies DigitalGlobe

Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.11.2014 Для поиска пропавшего в Туве вертолета будут задействованы возможности краудсорсинга

Компания DigitalGlobe обратилась к краудсорсинговому сообществу с предложением помочь в поиске пропавш
29.08.2014 Спутник WorldView-3 приступил к работе

Компания DigitalGlobe начала публиковать первые снимки высокого разрешения, сделанные спутником WorldV
05.08.2014 DigitalGlobe запустит спутник WorldView-4 в 2016 г.

Ведущий поставщик коммерческих данных спутниковой съемки, компания DigitalGlobe, планирует в середине 2016 г. запустить спутник GeoEye-2, который получит новое

16.06.2014 Космические снимки сверхвысокого разрешения станут доступны на коммерческом рынке

Как сообщили в DigitalGlobe, компания получила от Министерства торговли США уведомление, снимающее запрет на
14.05.2014 Digital Globe: спутники высокого разрешения изменят рынок ДЗЗ

Президент компании Digital Globe Джеффри Тарр (Jeffrey Tarr) уверен, что запуск новых спутников с камерами высокого разрешения окажет существенное влияние на рост рынка услуг дистанционного зондирования Земли (ДЗ
29.04.2014 Digital Globe рассказала о перспективах работы в нефтегазовой отрасли

obe и Spatial Energy объявили о новых возможностях внедрения технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в нефтегазовом секторе, появившихся после приобретения компанией-поставщиком данных ДЗЗ Digital Globe компании Spatial Energy, которая занимается предоставлением геоинформационных услуг нефте- и газодобывающим компаниям. По словам основателя Spatial Energy Бада Поупа (Bud Pope), в
20.03.2014 Digital Globe представила спутниковые снимки с разрешением 50 см

Компания Digital Globe представила свой новый продукт – высококачественные спутниковые снимки с разрешением 50 см. Снимки сделаны с надира и имеют минимальную радиальную ошибку 5 м (CE90). В настоящее в
07.02.2013 Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS

формационных технологий) сообщили о том, что уже в этом месяце всем пользователям программного комплекса ArcGIS станут доступны снимки высокого разрешения из постоянно обновляемой библиотеки компании DigitalGlobe – оператора спутников дистанционного зондирования Земли. Официально об этом объявил президент компании Esri Джек Данжермонд на Лондонской конференции Defence Geospatial Intelligenc
28.07.2010 DigitalGlobe оптимизирует наземную инфраструктуру

Пресс-служба компании Integral Systems объявила о получении подразделением RT Logic контракта компании DigitalGlobe, предусматривающего оптимизацию наземной инфраструктуры для спутников ДЗЗ сверхвысокого разрешения QuickBird, WorldView-1 и WorldView-2. Будут поставлены модемы дистанционно управл
04.06.2010 DigitalGlobe заключила с NGA контракт по зондированию районов бедствий

Компания DigitalGlobe заключила с агентством геопространственной разведки NGA контракт, рассчитанный н
15.04.2010 Орбитальный ресурс DigitalGlobe оптимизирует Raytheon

Компания DigitalGlobe объявила 13 апреля 2010 года о заключении с компанией Raytheon контракта, предус
05.04.2010 DigitalGlobe: преодолён рубеж 1 млрд. кв. км

31 марта 2010 года объём архива высокодетальных космических изображений компании DigitalGlobe превысил 1 млрд. км2, увеличившись на треть только за прошедший год. Для сравнения: общая поверхность Земного шара примерно в два раза меньше и составляет около 510 млн. км2, площа
23.06.2009 DigitalGlobe: новый этап консолидации ДДЗ-рынка

Как сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe, компанией заключено соглашение о стратегическом партнерстве с компаниями European Space Imaging и Space Imaging Middle East - четвёртое соглашение такого рода в активе DigitalG
01.06.2009 Член совета директоров DigitalGlobe получила назначение в Госдеп США

Как сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe, член совета директоров компании Джудит Макхейл (Judith McHale) оставила свой по
28.04.2009 "Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции

адач в различных отраслях народного хозяйства. Генеральным спонсором конференции выступила компания DigitalGlobe (США), спонсором конференции — компания ООО «Салайета» STS Group (Россия), спонс
17.04.2009 В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ

Современный лидер рынка космических геоданных сверхвысокого пространственного разрешения – компания DigitalGlobe (США) планирует в сентябре-октябре 2009 года вывести на орбиту спутник WorldView
16.01.2009 DigitalGlobe и AEgis Technologies представили новый 3D-сервис

Компании DigitalGlobe и AEgis Technologies представили сервис ImageScape, позволяющий генерировать высокоточные 3D-модели местности с помощью данных дистанционного зондирования и высокоточной глобальной
08.10.2008 Virtual Earth: заключено новое соглашение с DigitalGlobe

Компания DigitalGlobe объявила 7 октября 2008 года о заключении нового соглашения с компанией Microsof
18.09.2007 Спутник WorldView: полувоенный, полугражданский

ого спутника дистанционного зондирования Земли WorldView, построенного по заказу компании-оператора DigitalGlobe. Спутник предназначен для выполнения коммерческих и государственных заказов по с
17.09.2007 Снимки Google Earth станут более качественными

Компания DigitalGlobe, являющаяся поставщиком изображений для Google Earth, объявила о запуске нового

28.04.2007 GPS-навигация становится фотореалистичной

йм Груп», оператор космических систем дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения компания DigitalGlobe начинает поставку снимков для компании Garmin. Высокодетальные космические снимк
30.03.2007 Компания DigitalGlobe вводит единый стандарт облачности

Компания DigitalGlobe приняла решение с 30 апреля 2007 года отказаться от проведения новой съемки Земл
10.04.2006 Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода

еперь убытки, вызванные отсрочкой запуска, лягут и на компанию-разработчика. Представители компании DigitalGlobe подтвердили 5 апреля, что запуск перспективного спутника двойного назначения Wor
10.04.2006 Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода

еперь убытки, вызванные отсрочкой запуска, лягут и на компанию-разработчика. Представители компании DigitalGlobe подтвердили 5 апреля, что запуск перспективного спутника двойного назначения Wor
02.03.2006 DigitalGlobe получила $24 млн. от разведки США

Компания DigitalGlobe получила $24 млн. от агентства геопространственной разведки США (National Geospa
02.03.2006 DigitalGlobe получила $24 млн. от разведки США

Компания DigitalGlobe получила $24 млн. от агентства геопространственной разведки США (National Geospa
05.10.2005 Суперспутники ДДЗ: первые подробности

о разрешения, WorldView I и QuickBird, как минимум на протяжении целого года, прежде чем будет запущен какой-либо другой конкурентоспособный аппарат. К 2008 г. благодаря появлению очередного спутника DigitalGlobe станет бесспорным лидером на коммерческом рынке поставщиков космических изображений. Это позволит коммерческим и государственным заказчикам во всем мире иметь доступ к широкому выб
05.10.2005 Суперспутники ДДЗ: первые подробности

о разрешения, WorldView I и QuickBird, как минимум на протяжении целого года, прежде чем будет запущен какой-либо другой конкурентоспособный аппарат. К 2008 г. благодаря появлению очередного спутника DigitalGlobe станет бесспорным лидером на коммерческом рынке поставщиков космических изображений. Это позволит коммерческим и государственным заказчикам во всем мире иметь доступ к широкому выб
30.01.2004 Рынок 3D-графики: бурный рост не за горами

Компании DigitalGlobe и Keyhole объявили о заключении многоаспектного соглашения, предусматривающего совместное использование спутниковых снимков поверхности Земли, сделанных спутником QuickBird компани

Публикаций - 130, упоминаний - 177

Advent International и организации, системы, технологии, персоны:

GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 49
Совзонд - Sovzond 123 24
Google LLC 12690 18
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 15
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 9
Esri 176 6
Google - Keyhole 34 5
Bentley Systems 63 5
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 5
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 4
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 4
Microsoft Corporation 25775 4
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 3
Ракурс НПФ 176 3
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 3
Trimble 51 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 3
BAE Systems 179 3
Polar - Полар 116 2
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 2
Booz Allen Hamilton 36 2
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 2
ISRO - ANTRIX 20 2
Росреестр - Уралгеоинформ 4 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Autodesk 639 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Прайм Груп - Prime Group 74 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
Kometa - Комета 160 2
Esri CIS - Эсри СНГ 93 2
Data+ 36 1
ЭКОНГинжиниринг 1 1
deCarta 3 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 9
Ball Aerospace & Technologies 49 8
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 8
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 7
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 5
Boeing 1031 4
Lockheed Martin 777 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 3
Ватутинки Пансионат 22 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
General Dynamics 60 2
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 2
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 21 2
НАЦРН им. В.И. Шпильмана ГП - Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 2 2
Газпром ПАО 1493 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Bentley Motors 74 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Германский национальный центр дистанционного зондирования Земли 1 1
MBRSC - Mohammed bin Rashid Space Centre - Космический центр Мухаммеда бин Рашида - Emirates Institution for Advanced Science and Technology, EIAST - Национальный институт современной науки и технологии 2 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
USGIF - United States Geospatial Intelligence Foundation 1 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
Роскосмос - РЕКОД НПК - Научно-производственная корпорация 7 1
Ильинка АПК - агропромышленный комплекс 4 1
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
Европейская агротехника 1 1
Кызыл (аэропорт) - ИАТА: KYZ (КЫЫ) – ИКАО: UNKY (УНКЫ) 2 1
Malaysia Airlines - Малайские Авиалинии 6 1
Kickstarter 136 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 3
Авиалесоохрана ФБУ 19 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 11 1
U.S. NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 12 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 16
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 81
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 75
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 69
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 22
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 14
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 7
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 7
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 6
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Crowdsourcing - Краудсорсинг 216 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 2
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 2
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 346 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 58
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 52
GeoEye IKONOS 127 21
Google Earth - Google Планета Земля 490 18
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 17
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 11
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 10
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 10
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 8
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 8
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 7
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 6
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 5
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 5
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 4
OSC - Orbital Sciences - Pegasus XL - ракета-носитель 12 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 4
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 3
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Scanex Image Processor 4 2
NASA Landsat 83 2
Microsoft Virtual Earth 45 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 2
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 2
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 2
OSC Stargazer - Lockheed L-1011 TriStar 8 2
Ball Aerospace - Ball Commercial Platform - BCP 3 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Миллер Сергей 43 7
Рахманов Максим 47 4
Болсуновский Михаил 13 3
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 3
O’Connell Matthew - О’Коннелл Мэтью 6 3
Tarr Jeffrey - Тарр Джеффри 3 3
Андронов Алексей 28 2
Козлов Павел 21 2
Балагуров Андрей 8 2
Рейтман Юрий 6 2
Вищук Сергей 2 2
Мосиенко Сергей 2 2
Саиди Мохаммад 2 2
Molczan Ted - Молжан Тэд 7 2
Шендеров Владимир 4 2
Satterlee Herb - Саттерли Герб 3 2
Napier Gary - Напьер Гэри 2 2
Gross Richard - Гросс Ричард 2 2
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 2
Астахов Сергей 10 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Левкевич Михаил 59 1
Кучейко Алексей 22 1
Гершензон Ольга 14 1
Новикова Нина 7 1
Хронусов Валерий 8 1
Воронков Владимир 3 1
Quedenfeldt Barbara - Кведенфельд Барбара 1 1
Кургузова Дарья 2 1
Табаченко Петр 3 1
Meier Patrick - Мейер Патрик 2 1
Кортнев Алексей 2 1
Dangermond Jack - Данжермонд Джек 2 1
Джеймс Андреа - James Andrea 2 1
Tremblay Mark - Тремблей Марк 1 1
McHale Judith - Макхейл Джудит 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Simmons Brooke - Симмонс Брук 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 84
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 71
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
Израиль 2856 30
Франция - Французская Республика 8177 23
Индия - Bharat 5870 22
Канада 5082 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
США - Калифорния 4829 14
Европа 24964 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Япония 13807 11
Южная Корея - Республика 7052 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Китай - Тайвань 4245 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Норвегия - Королевство 1858 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Казахстан - Республика 6048 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Украина 7928 5
Ближний Восток 3154 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 4
Индийский океан 162 3
Гаити Республика 58 3
Москва - Новомосковск - Ватутинки 23 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Нидерланды 3746 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 3
США - Колорадо 385 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
США - Аляска 246 3
США - Пасадина 169 2
Иран - Тегеран 161 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 13
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 10
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 4
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 4
Ботаника - Растения - Plantae 1167 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 3
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
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