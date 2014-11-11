Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe

Для поиска пропавшего в Туве вертолета будут задействованы возможности краудсорсинга Компания DigitalGlobe обратилась к краудсорсинговому сообществу с предложением помочь в поиске пропавш

Спутник WorldView-3 приступил к работе Компания DigitalGlobe начала публиковать первые снимки высокого разрешения, сделанные спутником WorldV

DigitalGlobe запустит спутник WorldView-4 в 2016 г. Ведущий поставщик коммерческих данных спутниковой съемки, компания DigitalGlobe, планирует в середине 2016 г. запустить спутник GeoEye-2, который получит новое

Космические снимки сверхвысокого разрешения станут доступны на коммерческом рынке Как сообщили в DigitalGlobe, компания получила от Министерства торговли США уведомление, снимающее запрет на

Digital Globe: спутники высокого разрешения изменят рынок ДЗЗ Президент компании Digital Globe Джеффри Тарр (Jeffrey Tarr) уверен, что запуск новых спутников с камерами высокого разрешения окажет существенное влияние на рост рынка услуг дистанционного зондирования Земли (ДЗ

Digital Globe рассказала о перспективах работы в нефтегазовой отрасли obe и Spatial Energy объявили о новых возможностях внедрения технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в нефтегазовом секторе, появившихся после приобретения компанией-поставщиком данных ДЗЗ Digital Globe компании Spatial Energy, которая занимается предоставлением геоинформационных услуг нефте- и газодобывающим компаниям. По словам основателя Spatial Energy Бада Поупа (Bud Pope), в

Digital Globe представила спутниковые снимки с разрешением 50 см Компания Digital Globe представила свой новый продукт – высококачественные спутниковые снимки с разрешением 50 см. Снимки сделаны с надира и имеют минимальную радиальную ошибку 5 м (CE90). В настоящее в

Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS формационных технологий) сообщили о том, что уже в этом месяце всем пользователям программного комплекса ArcGIS станут доступны снимки высокого разрешения из постоянно обновляемой библиотеки компании DigitalGlobe – оператора спутников дистанционного зондирования Земли. Официально об этом объявил президент компании Esri Джек Данжермонд на Лондонской конференции Defence Geospatial Intelligenc

DigitalGlobe оптимизирует наземную инфраструктуру Пресс-служба компании Integral Systems объявила о получении подразделением RT Logic контракта компании DigitalGlobe, предусматривающего оптимизацию наземной инфраструктуры для спутников ДЗЗ сверхвысокого разрешения QuickBird, WorldView-1 и WorldView-2. Будут поставлены модемы дистанционно управл

DigitalGlobe заключила с NGA контракт по зондированию районов бедствий Компания DigitalGlobe заключила с агентством геопространственной разведки NGA контракт, рассчитанный н

Орбитальный ресурс DigitalGlobe оптимизирует Raytheon Компания DigitalGlobe объявила 13 апреля 2010 года о заключении с компанией Raytheon контракта, предус

DigitalGlobe: преодолён рубеж 1 млрд. кв. км 31 марта 2010 года объём архива высокодетальных космических изображений компании DigitalGlobe превысил 1 млрд. км2, увеличившись на треть только за прошедший год. Для сравнения: общая поверхность Земного шара примерно в два раза меньше и составляет около 510 млн. км2, площа

DigitalGlobe: новый этап консолидации ДДЗ-рынка Как сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe, компанией заключено соглашение о стратегическом партнерстве с компаниями European Space Imaging и Space Imaging Middle East - четвёртое соглашение такого рода в активе DigitalG

Член совета директоров DigitalGlobe получила назначение в Госдеп США Как сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe, член совета директоров компании Джудит Макхейл (Judith McHale) оставила свой по

"Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции адач в различных отраслях народного хозяйства. Генеральным спонсором конференции выступила компания DigitalGlobe (США), спонсором конференции — компания ООО «Салайета» STS Group (Россия), спонс

В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ Современный лидер рынка космических геоданных сверхвысокого пространственного разрешения – компания DigitalGlobe (США) планирует в сентябре-октябре 2009 года вывести на орбиту спутник WorldView

DigitalGlobe и AEgis Technologies представили новый 3D-сервис Компании DigitalGlobe и AEgis Technologies представили сервис ImageScape, позволяющий генерировать высокоточные 3D-модели местности с помощью данных дистанционного зондирования и высокоточной глобальной

Virtual Earth: заключено новое соглашение с DigitalGlobe Компания DigitalGlobe объявила 7 октября 2008 года о заключении нового соглашения с компанией Microsof

Спутник WorldView: полувоенный, полугражданский ого спутника дистанционного зондирования Земли WorldView, построенного по заказу компании-оператора DigitalGlobe. Спутник предназначен для выполнения коммерческих и государственных заказов по с

Снимки Google Earth станут более качественными Компания DigitalGlobe, являющаяся поставщиком изображений для Google Earth, объявила о запуске нового

GPS-навигация становится фотореалистичной йм Груп», оператор космических систем дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения компания DigitalGlobe начинает поставку снимков для компании Garmin. Высокодетальные космические снимк

Компания DigitalGlobe вводит единый стандарт облачности Компания DigitalGlobe приняла решение с 30 апреля 2007 года отказаться от проведения новой съемки Земл

Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода еперь убытки, вызванные отсрочкой запуска, лягут и на компанию-разработчика. Представители компании DigitalGlobe подтвердили 5 апреля, что запуск перспективного спутника двойного назначения Wor

Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода еперь убытки, вызванные отсрочкой запуска, лягут и на компанию-разработчика. Представители компании DigitalGlobe подтвердили 5 апреля, что запуск перспективного спутника двойного назначения Wor

DigitalGlobe получила $24 млн. от разведки США Компания DigitalGlobe получила $24 млн. от агентства геопространственной разведки США (National Geospa

DigitalGlobe получила $24 млн. от разведки США Компания DigitalGlobe получила $24 млн. от агентства геопространственной разведки США (National Geospa

Суперспутники ДДЗ: первые подробности о разрешения, WorldView I и QuickBird, как минимум на протяжении целого года, прежде чем будет запущен какой-либо другой конкурентоспособный аппарат. К 2008 г. благодаря появлению очередного спутника DigitalGlobe станет бесспорным лидером на коммерческом рынке поставщиков космических изображений. Это позволит коммерческим и государственным заказчикам во всем мире иметь доступ к широкому выб

Суперспутники ДДЗ: первые подробности о разрешения, WorldView I и QuickBird, как минимум на протяжении целого года, прежде чем будет запущен какой-либо другой конкурентоспособный аппарат. К 2008 г. благодаря появлению очередного спутника DigitalGlobe станет бесспорным лидером на коммерческом рынке поставщиков космических изображений. Это позволит коммерческим и государственным заказчикам во всем мире иметь доступ к широкому выб