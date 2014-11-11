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Advent International Maxar Technologies DigitalGlobe

Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe


11.11.2014 Для поиска пропавшего в Туве вертолета будут задействованы возможности краудсорсинга

Компания DigitalGlobe обратилась к краудсорсинговому сообществу с предложением помочь в поиске пропавш
29.08.2014 Спутник WorldView-3 приступил к работе

Компания DigitalGlobe начала публиковать первые снимки высокого разрешения, сделанные спутником WorldV
05.08.2014 DigitalGlobe запустит спутник WorldView-4 в 2016 г.

Ведущий поставщик коммерческих данных спутниковой съемки, компания DigitalGlobe, планирует в середине 2016 г. запустить спутник GeoEye-2, который получит новое

16.06.2014 Космические снимки сверхвысокого разрешения станут доступны на коммерческом рынке

Как сообщили в DigitalGlobe, компания получила от Министерства торговли США уведомление, снимающее запрет на
14.05.2014 Digital Globe: спутники высокого разрешения изменят рынок ДЗЗ

Президент компании Digital Globe Джеффри Тарр (Jeffrey Tarr) уверен, что запуск новых спутников с камерами высокого разрешения окажет существенное влияние на рост рынка услуг дистанционного зондирования Земли (ДЗ
29.04.2014 Digital Globe рассказала о перспективах работы в нефтегазовой отрасли

obe и Spatial Energy объявили о новых возможностях внедрения технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в нефтегазовом секторе, появившихся после приобретения компанией-поставщиком данных ДЗЗ Digital Globe компании Spatial Energy, которая занимается предоставлением геоинформационных услуг нефте- и газодобывающим компаниям. По словам основателя Spatial Energy Бада Поупа (Bud Pope), в
20.03.2014 Digital Globe представила спутниковые снимки с разрешением 50 см

Компания Digital Globe представила свой новый продукт – высококачественные спутниковые снимки с разрешением 50 см. Снимки сделаны с надира и имеют минимальную радиальную ошибку 5 м (CE90). В настоящее в
07.02.2013 Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS

формационных технологий) сообщили о том, что уже в этом месяце всем пользователям программного комплекса ArcGIS станут доступны снимки высокого разрешения из постоянно обновляемой библиотеки компании DigitalGlobe – оператора спутников дистанционного зондирования Земли. Официально об этом объявил президент компании Esri Джек Данжермонд на Лондонской конференции Defence Geospatial Intelligenc
28.07.2010 DigitalGlobe оптимизирует наземную инфраструктуру

Пресс-служба компании Integral Systems объявила о получении подразделением RT Logic контракта компании DigitalGlobe, предусматривающего оптимизацию наземной инфраструктуры для спутников ДЗЗ сверхвысокого разрешения QuickBird, WorldView-1 и WorldView-2. Будут поставлены модемы дистанционно управл
04.06.2010 DigitalGlobe заключила с NGA контракт по зондированию районов бедствий

Компания DigitalGlobe заключила с агентством геопространственной разведки NGA контракт, рассчитанный н
15.04.2010 Орбитальный ресурс DigitalGlobe оптимизирует Raytheon

Компания DigitalGlobe объявила 13 апреля 2010 года о заключении с компанией Raytheon контракта, предус
05.04.2010 DigitalGlobe: преодолён рубеж 1 млрд. кв. км

31 марта 2010 года объём архива высокодетальных космических изображений компании DigitalGlobe превысил 1 млрд. км2, увеличившись на треть только за прошедший год. Для сравнения: общая поверхность Земного шара примерно в два раза меньше и составляет около 510 млн. км2, площа
23.06.2009 DigitalGlobe: новый этап консолидации ДДЗ-рынка

Как сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe, компанией заключено соглашение о стратегическом партнерстве с компаниями European Space Imaging и Space Imaging Middle East - четвёртое соглашение такого рода в активе DigitalG
01.06.2009 Член совета директоров DigitalGlobe получила назначение в Госдеп США

Как сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe, член совета директоров компании Джудит Макхейл (Judith McHale) оставила свой по
28.04.2009 "Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции

адач в различных отраслях народного хозяйства. Генеральным спонсором конференции выступила компания DigitalGlobe (США), спонсором конференции — компания ООО «Салайета» STS Group (Россия), спонс
17.04.2009 В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ

Современный лидер рынка космических геоданных сверхвысокого пространственного разрешения – компания DigitalGlobe (США) планирует в сентябре-октябре 2009 года вывести на орбиту спутник WorldView
16.01.2009 DigitalGlobe и AEgis Technologies представили новый 3D-сервис

Компании DigitalGlobe и AEgis Technologies представили сервис ImageScape, позволяющий генерировать высокоточные 3D-модели местности с помощью данных дистанционного зондирования и высокоточной глобальной
08.10.2008 Virtual Earth: заключено новое соглашение с DigitalGlobe

Компания DigitalGlobe объявила 7 октября 2008 года о заключении нового соглашения с компанией Microsof
18.09.2007 Спутник WorldView: полувоенный, полугражданский

ого спутника дистанционного зондирования Земли WorldView, построенного по заказу компании-оператора DigitalGlobe. Спутник предназначен для выполнения коммерческих и государственных заказов по с
17.09.2007 Снимки Google Earth станут более качественными

Компания DigitalGlobe, являющаяся поставщиком изображений для Google Earth, объявила о запуске нового

28.04.2007 GPS-навигация становится фотореалистичной

йм Груп», оператор космических систем дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения компания DigitalGlobe начинает поставку снимков для компании Garmin. Высокодетальные космические снимк
30.03.2007 Компания DigitalGlobe вводит единый стандарт облачности

Компания DigitalGlobe приняла решение с 30 апреля 2007 года отказаться от проведения новой съемки Земл
10.04.2006 Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода

еперь убытки, вызванные отсрочкой запуска, лягут и на компанию-разработчика. Представители компании DigitalGlobe подтвердили 5 апреля, что запуск перспективного спутника двойного назначения Wor
10.04.2006 Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода

еперь убытки, вызванные отсрочкой запуска, лягут и на компанию-разработчика. Представители компании DigitalGlobe подтвердили 5 апреля, что запуск перспективного спутника двойного назначения Wor
02.03.2006 DigitalGlobe получила $24 млн. от разведки США

Компания DigitalGlobe получила $24 млн. от агентства геопространственной разведки США (National Geospa
02.03.2006 DigitalGlobe получила $24 млн. от разведки США

Компания DigitalGlobe получила $24 млн. от агентства геопространственной разведки США (National Geospa
05.10.2005 Суперспутники ДДЗ: первые подробности

о разрешения, WorldView I и QuickBird, как минимум на протяжении целого года, прежде чем будет запущен какой-либо другой конкурентоспособный аппарат. К 2008 г. благодаря появлению очередного спутника DigitalGlobe станет бесспорным лидером на коммерческом рынке поставщиков космических изображений. Это позволит коммерческим и государственным заказчикам во всем мире иметь доступ к широкому выб
05.10.2005 Суперспутники ДДЗ: первые подробности

о разрешения, WorldView I и QuickBird, как минимум на протяжении целого года, прежде чем будет запущен какой-либо другой конкурентоспособный аппарат. К 2008 г. благодаря появлению очередного спутника DigitalGlobe станет бесспорным лидером на коммерческом рынке поставщиков космических изображений. Это позволит коммерческим и государственным заказчикам во всем мире иметь доступ к широкому выб
30.01.2004 Рынок 3D-графики: бурный рост не за горами

Компании DigitalGlobe и Keyhole объявили о заключении многоаспектного соглашения, предусматривающего совместное использование спутниковых снимков поверхности Земли, сделанных спутником QuickBird компани

Публикаций - 117, упоминаний - 117

Advent International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 93 48
Совзонд - Sovzond 118 23
Google LLC 11109 16
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 12
Esri 164 6
Google - Keyhole 34 5
Bentley Systems 57 5
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 13 4
Microsoft Corporation 23868 3
Орбита 286 3
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 3
Ракурс НПФ 46 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 91 3
BAE Systems 163 3
Eastman Kodak - Кодак 172 3
Trimble 46 3
Прайм Груп - Prime Group 62 2
Прогноз 1232 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 316 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 2
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 4 2
Kometa - Комета 158 2
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg 22 2
Booz Allen Hamilton 27 2
Cisco Systems 4914 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 149 2
Polar - Полар 94 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 234 2
Azteca Systems 1 1
Квантом 6 1
deCarta 3 1
Роскосмос РКС ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 2 1
AEgisTG 1 1
Spire Global - exactEarth 2 1
AEgis Technologies 1 1
ЭКОНГинжиниринг 1 1
Data+ 36 1
Leica Camera 252 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 4 9
Ball Aerospace & Technologies 43 8
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 3 8
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 86 7
Россети Ленэнерго 68 7
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 33 5
Boeing 938 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 4
Lockheed Martin 711 4
Ватутинки Пансионат 20 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 1 3
Northrop Grumman 0 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 53 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 89 2
Газпром ПАО 1179 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 4 2
НАЦРН им. В.И. Шпильмана ГП - Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 2 2
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 11 2
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 2
General Dynamics 54 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 96 2
Bentley Motors 70 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
Airbus Group - Airbus Industries 209 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 314 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 24 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 183 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
Германский национальный центр дистанционного зондирования Земли 1 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 9 1
Ильинка АПК - агропромышленный комплекс 4 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 1
CLAAS 6 1
USGIF - United States Geospatial Intelligence Foundation 1 1
IAI - Israel Aerospace Industries 30 1
Kickstarter 120 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 157 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 52 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 91 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 801 4
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 29 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 115 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 2
Авиалесоохрана ФБУ 6 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 2 1
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 3 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Правительство Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 15 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 96 1
U.S. FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 1 1
U.S. NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 1 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 22 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Правительство Москвы 1871 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 139 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 56 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 261 16
РСА - Российский союз автостраховщиков 78 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 15 1
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Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 468 77
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 862 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 22
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 0 19
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 253 12
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS 436 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 8
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 535 7
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 463 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 7
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 128 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 524 6
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 44 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 2336 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 5
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 66 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1332 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 3
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 40 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 3
Crowdsourcing - Краудсорсинг 1 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1274 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 1155 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации 2 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 332 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 2
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 66 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия 173 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 116 53
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 57 52
Google Earth - Google Планета Земля 450 18
GeoEye IKONOS 110 15
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 14
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 11
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 70 10
U.S. Department of Defense - NGA NextView 12 10
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 9
Google Maps - Карты Google 690 8
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 32 5
OSC - Orbital Sciences - Pegasus XL - ракета-носитель 12 4
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 26 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 21 4
Microsoft Windows 2000 940 4
NVision Барьер 570 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 128 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 3
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 7 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 3
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 2
Microsoft Virtual Earth 12 2
NASA Landsat 65 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 3 2
OSC Stargazer - Lockheed L-1011 TriStar 3 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 362 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 2
Ball Aerospace - Ball Commercial Platform - BCP 3 2
Ростех - Швабе - SWIR 5 2
U.S. Department of Defense - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 20 2
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 2 2
Oracle Java - язык программирования 2642 2
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 14 2
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 61 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 13 1
ESA Envisat - Environmental Satellite 2 1
Microsoft MapPoint - Vexcel, Vicinity Corporation, GeoTango 1 1
Миллер Сергей 43 7
Рахманов Максим 47 4
Болсуновский Михаил 11 3
Вищук Сергей 2 2
Саиди Мохаммад 2 2
Molczan Ted - Молжан Тэд 5 2
Рейтман Юрий 6 2
Козлов Павел 21 2
Балагуров Андрей 8 2
Ахмадинежад Махмуд 44 2
Андронов Алексей 28 2
Мосиенко Сергей 2 2
Bush George - Буш Джордж 232 2
Астахов Сергей 7 2
Meier Patrick - Мейер Патрик 2 1
Кургузова Дарья 2 1
Табаченко Петр 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 379 1
Хронусов Валерий 8 1
Воронков Владимир 3 1
Новикова Нина 7 1
Quedenfeldt Barbara - Кведенфельд Барбара 1 1
Гершензон Ольга 14 1
Кучейко Алексей 22 1
Левкевич Михаил 60 1
Ротенберг Аркадий 45 1
Simmons Brooke - Симмонс Брук 1 1
Земля - планета Солнечной системы 8368 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 67
Россия - РФ - Российская федерация 127081 56
Израиль 1722 29
Франция - Французская Республика 5484 23
Индия - Bharat 4474 22
Канада 3013 16
США - Калифорния 3459 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 13
Германия - Федеративная Республика 8772 13
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 13
Европа 11993 11
Япония 10469 11
Южная Корея - Республика 4473 8
Китай - Тайвань 1755 8
Беларусь - Белоруссия 4435 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 6
Норвегия - Королевство 924 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 6
Украина 6786 5
Казахстан - Республика 4926 5
Италия - Итальянская Республика 3006 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 592 4
Ближний Восток 2717 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 544 3
Бразилия - Федеративная Республика 1965 3
США - Аляска 237 3
Узбекистан - Республика 1472 3
Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 567 3
Нидерланды 2226 3
Индийский океан 145 3
Иран - Исламская Республика Иран 996 3
США - Колорадо 383 3
Москва - Новомосковск - Ватутинки 23 3
Азия - Азиатский регион 4269 3
Филиппины - Республика 483 2
Китай - Пекин - Beijing 907 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 12
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 302 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 11
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 330 10
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 306 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 5
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 329 5
Internet Economy - Интернет-экономика 10 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 913 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 129 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 738 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 194 4
Ботаника - Растения - Plantae 667 4
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 482 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 3
Регистратор 522 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 502 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 2
Энергетика - Energy - Energetically 2431 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 17 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 123 2
CNews RND - R&D.CNews 0 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 4
SpaceDaily - Space Daily 187 3
New Scientist 1447 2
NEWSru.com 160 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 210 2
Wikipedia - Википедия 438 1
The Guardian - Британская газета 167 1
NBC News 10 1
Space Daily 528 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 58 1
Аэрокосмический курьер 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 13 6
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 14 3
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 37 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 85 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 1 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 2 2
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - National Institute for Space Research - Бразильский национальный институт космических исследований 7 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 27 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 87 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 38 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 18 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 12
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 61 2
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