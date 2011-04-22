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GeoEye IKONOS

СОБЫТИЯ

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22.04.2011 Esri предоставит пользователям изображения Земли со спутника сверхвысокого разрешения Ikonos

, представленной на портале ArcGIS.com. Как отмечается, теперь пользователям этого ресурса станет доступен огромный объем изображений высокой четкости, полученных со спутника сверхвысокого разрешения Ikonos (1м), принадлежащего GeoEye. В ближайшие недели компания Esri начнет интеграцию архива высокоточных снимков с другими данными, поступающими от разных датчиков. Конечным результатом этой

25.09.2009 Исполнилось 10 лет спутнику ДЗЗ Ikonos

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 24 сентября 2009 года исполняется 10 лет с момента начала функционированя на орбите спутника Ikonos - первого в мире коммерческого спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Спутник массой 720 кг выполнен на базе платформы LM900LEO с трёхосной стабилизацией. П
03.06.2009 Стоимость спутниковых мозаик IRS и IKONOS снижена на 50%

С 1 июня на 50% снижены цены на спутниковые мозаики IRS-1C/1D/P6 и IKONOS из интернет-магазина геопортала kosmosnimki.ru, сообщает пресс-служба "СканЭкс". В настоящее время в интернет-магазине геопортала kosmosnimki.ru доступны мозаики IRS на территорию Центра
29.09.2008 Исполнилось 9 лет спутнику Ikonos

Как напоминает пресс-служба компании Lockheed Martin, 9 лет назад, 24 сентября 1999 года, на орбиту был выведен первый в мире коммерческий спутник съемки Земли сверхвысокого разрешения – аппарат Ikonos, продолжающий работать и поныне. Спутник был выполнен на базе платформы LM900 LEO. Масса аппарата составила 720 кг. Ikonos был рассчитан на получение изображений земной поверхност
24.12.2007 Продлена страховка спутника ДЗЗ Ikonos

Как сообщает пресс-служба компании GeoEye, продлена страховка спутника Ikonos на 2008 год на тех же условиях, что и в 2007 году; страховая сумма составит $20 млн. Продление страховки стало следствием пересмотра перспектив дальнейшей эксплуатации первого в мире ком
18.12.2007 Спутнику Ikonos продлили срок до 11 лет

Американский спутник Ikonos, запущенный в 1999 году, стал первым в мире коммерческим спутником съемки Земли с пространственным разрешением лучше 1 метра. Расчетный срок активного существования Ikonos был оце
28.03.2007 Разработчики раскрыли секреты "Ресурс-ДК"

для удобства сравнительного восприятия мы приводим соответствующие параметры американского спутника Ikonos-2, который был выведен на орбиту в 1999 году и в ближайшие годы должен уже исчерпать б
26.06.2006 "Ресурс-ДК": факты и эмоции

 появлением на орбите этого аппарата страна связывает большие надежды. Роскосмос хотел бы потеснить Ikonos и QuickBird. Российские клиенты ожидают появления более доступных, чем иностранные, от
26.06.2006 "Ресурс-ДК": факты и эмоции

 появлением на орбите этого аппарата страна связывает большие надежды. Роскосмос хотел бы потеснить Ikonos и QuickBird. Российские клиенты ожидают появления более доступных, чем иностранные, от
05.06.2002 Cпутник "Ikonos" помог археологам завершить многолетние раскопки

Спутник "Ikonos" компании Space Imaging, предназначенный для получения космических снимков Земли высокого разрешения и вступивший в строй менее двух лет назад, позволил археологам поставить точку в раск
20.12.2001 Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года

24 сентября 2001 года завершился второй год работы на орбите первого в мире коммерческого спутника IKONOS, позволяющего получать изображения поверхности Земли с высоким разрешением. Компания Space Imaging, которой принадлежит IKONOS, к этой дате отобрала из более чем 500,000 снимков,

20.12.2001 Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года

24 сентября 2001 года завершился второй год работы на орбите первого в мире коммерческого спутника IKONOS, позволяющего получать изображения поверхности Земли с высоким разрешением. Компания Space Imaging, которой принадлежит IKONOS, к этой дате отобрала из более чем 500,000 снимков,

13.10.1999 Снимки земли со спутника IKONOS доступны коммерческому рынку (уточнение)

Спутник IKONOS запущен на орбиту 24 сентября и является новым спутником с панхроматическим сенсором разрешения 1 м и многоспектральным сенсором разрешения 4 м и пренадлежит компании Space Imaging. Боле
13.10.1999 Снимки земли со спутника IKONOS доступны коммерческому рынку

Снимки, сделанные IKONOS, были предоставлены к всеобщему пользованию Space Imaging, компанией, которой он принадлежит. Качество снимков сравнимо с качеством таких же кадров, сделанных американской разведкой. Оди

Публикаций - 127, упоминаний - 138

GeoEye IKONOS и организации, системы, технологии, персоны:

GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 62
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 35
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 21
Google LLC 12690 10
Yandex - Яндекс 9216 9
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 8
Google - Keyhole 34 5
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 5
Совзонд - Sovzond 123 5
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 4
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 3
ISRO - ANTRIX 20 3
Esri 176 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 3
BAE Systems 179 3
Polar - Полар 116 2
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 2
Ракурс НПФ 176 2
Booz Allen Hamilton 36 2
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 2
Cisco Systems 5372 2
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
CSIS Group - Center for Strategic and International Studies - Cyber Security Agency - Центр стратегических и международных исследований 24 2
Kometa - Комета 160 2
Hitachi Maxell 30 1
Hitachi Displays - Hitachi Display Device 9 1
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 1
Геонавигатор 2 1
Evatech 1 1
LG Electronics 3735 1
9594 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
Fujitsu 2105 1
Canon 1439 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 11
Lockheed Martin 777 7
MODIS - Одежда 3000 58 7
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 7
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 5
Ball Aerospace & Technologies 49 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
General Dynamics 60 3
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 2
Ватутинки Пансионат 22 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
Газпром ПАО 1493 2
Boeing 1031 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Транснефть 335 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Bentley Motors 74 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Верный - торговая сеть 326 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 19
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ГСЧС Украины - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 11 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 2
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
Администрация Краснодарского края 64 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
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Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 697 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 62
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 38
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 32
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 18
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 16
Google Earth - Google Планета Земля 490 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
NASA Landsat 83 14
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 11
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 11
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 9
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 8
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 6
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 6
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 5
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 5
Scanex Web GeoMixer 12 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 4
Esri Shape file 5 4
Космодром Байконур 1072 4
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
Beihang Beijing-1 4 2
Миллер Сергей 43 6
Андронов Алексей 28 5
O’Connell Matthew - О’Коннелл Мэтью 6 5
Гершензон Владимир 23 4
Путин Владимир 3454 4
Кучейко Алексей 22 3
Рахманов Максим 47 2
Дудкин Сергей 2 2
Molczan Ted - Молжан Тэд 7 2
Napier Gary - Напьер Гэри 2 2
Brender Mark - Брендер Марк 2 2
Taylor Porcher - Тэйлор Поршер 2 2
Abrahamson James - Абрахамсон Джеймс 2 2
Козлов Дмитрий 25 2
Иванов Сергей 405 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Урличич Юрий 52 2
Филатов Валерий 9 2
Комарова Татьяна 17 1
Нарусова Людмила 16 1
Еремченко Евгений 17 1
Провинцев Павел 8 1
Гершензон Ольга 14 1
Новикова Нина 7 1
Шилов Анатолий 9 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Абросимов Андрей 1 1
Дулепа Сергей 1 1
Кибальников Сергей 2 1
Никольский Дмитрий 1 1
Липилин Дмитрий 1 1
Голубчиков Юрий 4 1
Хронусов Валерий 8 1
Заичко Валерий 3 1
Пупышева Надежда 1 1
Погорелов Анатолий 1 1
Шешукова Лариса 1 1
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 1
Eisnor Di-Ann - Эйснор Ди-Энн 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 81
Земля - планета Солнечной системы 10865 80
Индия - Bharat 5870 43
Израиль 2856 33
Франция - Французская Республика 8177 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Канада 5082 26
Япония 13807 25
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Южная Корея - Республика 7052 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Европа 24964 19
Украина 7928 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Турция - Турецкая республика 2620 10
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Китай - Пекин - Beijing 1096 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 7
Украина - Харьковская область - Харьков 221 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Польша - Республика 2031 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 5
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 5
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 5
США - Вайоминг 68 4
Казахстан - Республика 6048 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 45
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 32
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 9
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 5
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 4
International Charter on Space and Major Disasters - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам - Международная хартия Космос и стихийные бедствия 11 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 3
Ботаника - Растения - Plantae 1167 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Английский язык 7030 2
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
LiveScience 154 2
SpaceNews 73 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Space Daily 528 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 1
GIS Development 28 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Future - Space.com 200 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 5
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 2
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 2
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 4
Земля из космоса 51 4
Высокие технологии XXI века 78 3
Неогеография XXI - форум 65 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
GeoВласть 45 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
FPD International 17 1
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