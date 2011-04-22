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GeoEye IKONOS
СОБЫТИЯ
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|22.04.2011
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Esri предоставит пользователям изображения Земли со спутника сверхвысокого разрешения Ikonos
, представленной на портале ArcGIS.com. Как отмечается, теперь пользователям этого ресурса станет доступен огромный объем изображений высокой четкости, полученных со спутника сверхвысокого разрешения Ikonos (1м), принадлежащего GeoEye. В ближайшие недели компания Esri начнет интеграцию архива высокоточных снимков с другими данными, поступающими от разных датчиков. Конечным результатом этой
|25.09.2009
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Исполнилось 10 лет спутнику ДЗЗ Ikonos
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 24 сентября 2009 года исполняется 10 лет с момента начала функционированя на орбите спутника Ikonos - первого в мире коммерческого спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Спутник массой 720 кг выполнен на базе платформы LM900LEO с трёхосной стабилизацией. П
|03.06.2009
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Стоимость спутниковых мозаик IRS и IKONOS снижена на 50%
С 1 июня на 50% снижены цены на спутниковые мозаики IRS-1C/1D/P6 и IKONOS из интернет-магазина геопортала kosmosnimki.ru, сообщает пресс-служба "СканЭкс". В настоящее время в интернет-магазине геопортала kosmosnimki.ru доступны мозаики IRS на территорию Центра
|29.09.2008
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Исполнилось 9 лет спутнику Ikonos
Как напоминает пресс-служба компании Lockheed Martin, 9 лет назад, 24 сентября 1999 года, на орбиту был выведен первый в мире коммерческий спутник съемки Земли сверхвысокого разрешения – аппарат Ikonos, продолжающий работать и поныне. Спутник был выполнен на базе платформы LM900 LEO. Масса аппарата составила 720 кг. Ikonos был рассчитан на получение изображений земной поверхност
|24.12.2007
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Продлена страховка спутника ДЗЗ Ikonos
Как сообщает пресс-служба компании GeoEye, продлена страховка спутника Ikonos на 2008 год на тех же условиях, что и в 2007 году; страховая сумма составит $20 млн. Продление страховки стало следствием пересмотра перспектив дальнейшей эксплуатации первого в мире ком
|18.12.2007
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Спутнику Ikonos продлили срок до 11 лет
Американский спутник Ikonos, запущенный в 1999 году, стал первым в мире коммерческим спутником съемки Земли с пространственным разрешением лучше 1 метра. Расчетный срок активного существования Ikonos был оце
|28.03.2007
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Разработчики раскрыли секреты "Ресурс-ДК"
для удобства сравнительного восприятия мы приводим соответствующие параметры американского спутника Ikonos-2, который был выведен на орбиту в 1999 году и в ближайшие годы должен уже исчерпать б
|26.06.2006
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"Ресурс-ДК": факты и эмоции
появлением на орбите этого аппарата страна связывает большие надежды. Роскосмос хотел бы потеснить Ikonos и QuickBird. Российские клиенты ожидают появления более доступных, чем иностранные, от
|26.06.2006
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"Ресурс-ДК": факты и эмоции
появлением на орбите этого аппарата страна связывает большие надежды. Роскосмос хотел бы потеснить Ikonos и QuickBird. Российские клиенты ожидают появления более доступных, чем иностранные, от
|05.06.2002
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Cпутник "Ikonos" помог археологам завершить многолетние раскопки
Спутник "Ikonos" компании Space Imaging, предназначенный для получения космических снимков Земли высокого разрешения и вступивший в строй менее двух лет назад, позволил археологам поставить точку в раск
|20.12.2001
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Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года
24 сентября 2001 года завершился второй год работы на орбите первого в мире коммерческого спутника IKONOS, позволяющего получать изображения поверхности Земли с высоким разрешением. Компания Space Imaging, которой принадлежит IKONOS, к этой дате отобрала из более чем 500,000 снимков,
|20.12.2001
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Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года
24 сентября 2001 года завершился второй год работы на орбите первого в мире коммерческого спутника IKONOS, позволяющего получать изображения поверхности Земли с высоким разрешением. Компания Space Imaging, которой принадлежит IKONOS, к этой дате отобрала из более чем 500,000 снимков,
|13.10.1999
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Снимки земли со спутника IKONOS доступны коммерческому рынку (уточнение)
Спутник IKONOS запущен на орбиту 24 сентября и является новым спутником с панхроматическим сенсором разрешения 1 м и многоспектральным сенсором разрешения 4 м и пренадлежит компании Space Imaging. Боле
|13.10.1999
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Снимки земли со спутника IKONOS доступны коммерческому рынку
Снимки, сделанные IKONOS, были предоставлены к всеобщему пользованию Space Imaging, компанией, которой он принадлежит. Качество снимков сравнимо с качеством таких же кадров, сделанных американской разведкой. Оди
GeoEye IKONOS и организации, системы, технологии, персоны:
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