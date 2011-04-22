GeoEye IKONOS

Esri предоставит пользователям изображения Земли со спутника сверхвысокого разрешения Ikonos , представленной на портале ArcGIS.com. Как отмечается, теперь пользователям этого ресурса станет доступен огромный объем изображений высокой четкости, полученных со спутника сверхвысокого разрешения Ikonos (1м), принадлежащего GeoEye. В ближайшие недели компания Esri начнет интеграцию архива высокоточных снимков с другими данными, поступающими от разных датчиков. Конечным результатом этой

Исполнилось 10 лет спутнику ДЗЗ Ikonos Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 24 сентября 2009 года исполняется 10 лет с момента начала функционированя на орбите спутника Ikonos - первого в мире коммерческого спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Спутник массой 720 кг выполнен на базе платформы LM900LEO с трёхосной стабилизацией. П

Стоимость спутниковых мозаик IRS и IKONOS снижена на 50% С 1 июня на 50% снижены цены на спутниковые мозаики IRS-1C/1D/P6 и IKONOS из интернет-магазина геопортала kosmosnimki.ru, сообщает пресс-служба "СканЭкс". В настоящее время в интернет-магазине геопортала kosmosnimki.ru доступны мозаики IRS на территорию Центра

Исполнилось 9 лет спутнику Ikonos Как напоминает пресс-служба компании Lockheed Martin, 9 лет назад, 24 сентября 1999 года, на орбиту был выведен первый в мире коммерческий спутник съемки Земли сверхвысокого разрешения – аппарат Ikonos, продолжающий работать и поныне. Спутник был выполнен на базе платформы LM900 LEO. Масса аппарата составила 720 кг. Ikonos был рассчитан на получение изображений земной поверхност

Продлена страховка спутника ДЗЗ Ikonos Как сообщает пресс-служба компании GeoEye, продлена страховка спутника Ikonos на 2008 год на тех же условиях, что и в 2007 году; страховая сумма составит $20 млн. Продление страховки стало следствием пересмотра перспектив дальнейшей эксплуатации первого в мире ком

Спутнику Ikonos продлили срок до 11 лет Американский спутник Ikonos, запущенный в 1999 году, стал первым в мире коммерческим спутником съемки Земли с пространственным разрешением лучше 1 метра. Расчетный срок активного существования Ikonos был оце

Разработчики раскрыли секреты "Ресурс-ДК" для удобства сравнительного восприятия мы приводим соответствующие параметры американского спутника Ikonos-2, который был выведен на орбиту в 1999 году и в ближайшие годы должен уже исчерпать б

"Ресурс-ДК": факты и эмоции появлением на орбите этого аппарата страна связывает большие надежды. Роскосмос хотел бы потеснить Ikonos и QuickBird. Российские клиенты ожидают появления более доступных, чем иностранные, от

"Ресурс-ДК": факты и эмоции появлением на орбите этого аппарата страна связывает большие надежды. Роскосмос хотел бы потеснить Ikonos и QuickBird. Российские клиенты ожидают появления более доступных, чем иностранные, от

Cпутник "Ikonos" помог археологам завершить многолетние раскопки Спутник "Ikonos" компании Space Imaging, предназначенный для получения космических снимков Земли высокого разрешения и вступивший в строй менее двух лет назад, позволил археологам поставить точку в раск

Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года 24 сентября 2001 года завершился второй год работы на орбите первого в мире коммерческого спутника IKONOS, позволяющего получать изображения поверхности Земли с высоким разрешением. Компания Space Imaging, которой принадлежит IKONOS, к этой дате отобрала из более чем 500,000 снимков,

Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года 24 сентября 2001 года завершился второй год работы на орбите первого в мире коммерческого спутника IKONOS, позволяющего получать изображения поверхности Земли с высоким разрешением. Компания Space Imaging, которой принадлежит IKONOS, к этой дате отобрала из более чем 500,000 снимков,

Снимки земли со спутника IKONOS доступны коммерческому рынку (уточнение) Спутник IKONOS запущен на орбиту 24 сентября и является новым спутником с панхроматическим сенсором разрешения 1 м и многоспектральным сенсором разрешения 4 м и пренадлежит компании Space Imaging. Боле