Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Франция Парламент Франции Parlement français Национальное собрание Франции Национальная ассамблея Assemblée nationale
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 19
Франция и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25704 3
|Yahoo! 3726 3
|Apple Inc 13080 2
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
|Google LLC 12616 2
|TZOO - Travelzoo 1 1
|Dell EMC 5169 1
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
|Cisco Systems 5352 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3255 1
|Huawei 4503 1
|Qualcomm Technologies 1967 1
|Meta Platforms - Facebook 4608 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2208 1
|IBM - International Business Machines Corp 9681 1
|HP Inc. 5872 1
|ZTE Corporation 799 1
|Oracle Corporation 7059 1
|Red Hat 1377 1
|Vodafone Group 1411 1
|Canonical 220 1
|TrueConf - ТруКонф 450 1
|SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
|Sabre Corporation - Sabre Holdings 176 1
|Lenovo Motorola 3559 1
|HP - Hewlett-Packard 3662 1
|OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 250 1
|AOL Inc - America Online 1883 1
|Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 1
|Mozilla Foundation 207 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 3
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
|The Guardian - Британская газета 403 1
|Le Monde 30 1
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
|Forrester Research 833 1
|Net Applications 127 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.