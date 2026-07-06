Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197173
ИКТ 15212
Организации 11688
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26969
Персоны 85955
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Франция Парламент Франции Parlement français Национальное собрание Франции Национальная ассамблея Assemblée nationale

Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale

СОБЫТИЯ


06.07.2026 В Европе тестируют подразделение боевых роботов, способное решать задачи пехотной роты 1
23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office 2
26.11.2018 Туристам на Бали запретили пользоваться смартфонами и ноутбуками 1
31.07.2018 Во Франции особым законом запретили мобильники в школах 1
31.07.2014 Состоялась церемония памятного гашения марок, посвященных истории Первой мировой войны 1
28.12.2007 У Турции появится мощный разведспутник 1
02.07.2007 ИТ-гигантам не обойтись без Open Source 1
02.02.2007 Франция предложит налоговые кредиты разработчикам игр 1
26.12.2006 Борьба за турецкий спутник-шпион вступила в решающую фазу 1
30.03.2006 Продажа музыки: интернет не обгонит офлайн 1
21.03.2006 Франция разрешит взлом защиты iPod 1
26.12.2005 Франция: р2р советизируют искусство? 1
12.07.2001 Французские парламентарии предложили ввести сертификацию торговых интернет-компаний 1
28.03.2001 В парламент Франции внесен законопроект о голосовании через интернет 1
29.05.2000 Бывший сотрудник AOL подал в суд на AOL и Yahoo за отказ выдать имя автора, оскобившего его на доске объявлений 2
25.05.2000 Палата представителей парламента Франции приняла закон о запрете анонимного веб-хостинга 1
27.03.2000 Во Франции принят закон о запрете анонимного веб-хостинга 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25704 3
Yahoo! 3726 3
Apple Inc 13080 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Google LLC 12616 2
TZOO - Travelzoo 1 1
Dell EMC 5169 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5352 1
Amazon Inc - Amazon.com 3255 1
Huawei 4503 1
Qualcomm Technologies 1967 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
Dell Technologies - Dell Computer 2208 1
IBM - International Business Machines Corp 9681 1
HP Inc. 5872 1
ZTE Corporation 799 1
Oracle Corporation 7059 1
Red Hat 1377 1
Vodafone Group 1411 1
Canonical 220 1
TrueConf - ТруКонф 450 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 176 1
Lenovo Motorola 3559 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 250 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 1
Mozilla Foundation 207 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
Музей Победы ФГБУК - Центральный музей Великой Отечественной войны 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2084 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5933 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 82 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3661 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1402 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 511 1
Apache Software Foundation - ASF 228 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1292 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2433 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15370 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3211 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29568 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17984 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26560 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28060 2
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 418 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33201 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13002 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11704 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8451 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 919 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15963 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12091 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 549 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2786 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26149 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5479 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10222 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14702 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7363 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 427 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 280 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2336 1
Оповещение и уведомление - Notification 5818 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1090 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 580 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12977 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2856 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12746 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8156 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17868 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16921 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7117 1
Apple iPod 1552 2
Apple iTunes Store 1118 2
GeoEye IKONOS 127 2
IBM developerWorks 24 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 915 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 625 1
Google Android 15166 1
Linux OS 11437 1
Microsoft Office 4134 1
Microsoft Windows 16808 1
Samsung Galaxy Note 701 1
Huawei Mate - серия смартфонов 444 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1000 1
Oracle Java - язык программирования 3451 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 1
Microsoft Teams - MS Teams 665 1
Microsoft Office 365 1036 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 852 1
Mozilla Firefox - браузер 1939 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 647 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 296 1
HPE ProLiant 407 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 227 1
Intel Itanium 649 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 182 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 227 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 50 1
Apache Subversion 18 1
Mandriva Linux 86 1
Якунин Владимир 25 1
Гаспарян Арман 5 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Accover Berbard - Аккуве Бернар 1 1
Latombe Philippe - Латомб Филипп 1 1
Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 6 1
Vanneste Christian - Ваннесте Кристиан 3 1
Hallyday Johny - Халлидей Джонни 1 1
Hofmann Chris - Хофманн Крис 5 1
Путин Владимир 3445 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 366 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Духовницкий Олег 91 1
Нарышкин Сергей 51 1
Сергеев Михаил 114 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 675 1
Vincent Philippe - Винсент Филипп 3 1
Tournier Philippe - Турнье Филипп 2 1
Московец Александр 3 1
Франция - Французская Республика 8143 14
Россия - РФ - Российская федерация 164804 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54491 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 5
Европа 24910 3
Япония 13765 3
Германия - Федеративная Республика 13159 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 2
Земля - планета Солнечной системы 10831 2
Израиль 2847 2
Турция - Турецкая республика 2594 2
Украина 7907 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1084 2
Евросоюз - EEA - European Economic Area - Европейская экономическая зона - Европейское экономическое пространство 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18984 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
Южная Корея - Республика 7020 1
Дания - Королевство 1332 1
Индия - Bharat 5840 1
Канада 5060 1
Италия - Итальянская Республика 4495 1
Нидерланды - Амстердам 628 1
Испания - Королевство 3820 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
Германия - Бавария - Мюнхен 483 1
Куба - Республика 414 1
Ирак - Республика 707 1
США - Флорида - Майами 197 1
Индонезия - Бали 43 1
Германия - Гессен 15 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8771 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5079 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57214 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7481 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3955 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1903 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5430 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6456 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8170 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 89 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2156 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7421 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6138 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7336 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3129 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1255 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 976 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3128 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2166 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1808 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3839 1
Профсоюз - Профессиональный союз 287 1
Интернет-зависимость - интернет-аддикция - internet addiction - цифровой (диджитал) детокс 61 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 339 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5630 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 656 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27064 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2979 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9083 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6112 1
Евросоюз - Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 11 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11649 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1219 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15893 1
Цифровое право - Цифровые права 136 1
Ордена Российской империи 7 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
The Guardian - Британская газета 403 1
Le Monde 30 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
Forrester Research 833 1
Net Applications 127 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще