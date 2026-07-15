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Индексная книга (каталог) CNews*
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CSIS* Group Center for Strategic and International Studies* Cyber Security Agency Центр стратегических и международных исследований*

* Center for Strategic and International Studies (CSIS, «Центр стратегических и международных исследований») (США) входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

СОБЫТИЯ

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15.07.2026 Исследователи Сбербанка и ПФК ЦСКА обучили ИИ отслеживать действия футболиста в течение всего матча по видео всего с одной камеры 1
25.03.2025 В США арестованы китайцы, придумавшие новую схему бесконтактного мошенничества 1
19.03.2025 Китай запрещает экспорт технологий получения сверхчистого металла, без которого нельзя выпускать чипы 2
18.04.2024 Как сработали санкции США: Китай превращается в мирового лидера по сверхнужным «зрелым» чипам 1
27.07.2023 Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора 1
25.04.2022 Пентагон обучает боевой ИИ на тактике российской армии на Украине 2
14.12.2020 McAfee: международные убытки от киберпреступности превысили $1 трлн 2
09.07.2019 10 млн пользователей установили приложение, требующее деньги за бесплатные обновления Android 2
20.07.2017 Трамп закрывает в Госдепе отдел по кибербезопасности: Слишком дорого и скучно 1
15.09.2016 Директор ФБР посоветовал заклеивать все веб-камеры изолентой 1
14.07.2014 Как защититься от киберугроз: опыт Microsoft 1
30.06.2010 Китай может отобрать лицензию у Google 1
02.11.2007 США займется кибербезопасностью: новая стратегия защиты 2
21.05.2007 Социальные сети приносят доход хакерам? 1
25.04.2007 США: подход к ИТ-безопасности – неверный? 1
11.04.2007 США расширяют международную ДЗЗ-кооперацию 1
12.01.2007 Долларовые монеты шпионят: виновата Россия? 1
17.03.2006 "Ноев Ковчег" из космоса похож на авианосец? 1
17.03.2006 "Ноев Ковчег" из космоса похож на авианосец? 1
30.05.2002 Linux внедряется в правительственные структуры 1
27.09.2001 Хакерам и спамерам грозит пожизненное заключение 2
27.09.2001 Хакерам и спамерам грозит пожизненное заключение 1
05.01.2001 Америку охватила киберпаранойя 1
05.01.2001 Кибервойна или киберпаранойя? 1

Публикаций - 24, упоминаний - 30

CSIS* Group и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 3
Microsoft Corporation 25727 3
Meta Platforms - Facebook 4611 3
Google LLC 12633 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Microsoft Trustworthy Computing 27 2
Apple Inc 13099 2
ИИ-Технологии 304 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
Secunia 98 1
Google China 31 1
Samsung Electronics 11019 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1688 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5618 1
Cisco Systems 5357 1
X Corp - Twitter 2934 1
IBM - International Business Machines Corp 9686 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 834 1
Check Point Software Technologies 824 1
Oracle Corporation 7063 1
Telegram Group 2908 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1092 1
AT&T Inc 1724 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 288 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2403 1
Volkswagen Group - VW 307 1
Ford 433 1
Volkswagen Audi Group 231 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5941 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1890 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 548 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
NBS - National Bureau of Statistics of China - Национальное бюро статистики Китая 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3852 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1207 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 628 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1514 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34603 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1216 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6397 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4748 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10234 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7369 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33289 3
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 338 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18260 2
Стандартизация - Standardization 2330 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 695 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 428 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22041 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1659 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2978 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13027 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26614 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3795 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2598 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28124 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3652 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8596 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14184 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11733 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29602 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4440 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13656 1
PFS - Perfect Forward Secrecy - совершенная прямая секретность 6 1
Google Android - приложения и разработчики 733 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10620 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 403 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1936 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 300 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1422 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1595 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 615 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 173 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 885 1
Data monetization - Монетизация данных 1952 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 3
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
GeoEye IKONOS 127 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Google Android 15185 2
Microsoft Windows 16834 2
Ковчег - система резервного копирования 49 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Project Maven 4 1
Linux OS 11468 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 520 1
Microsoft Azure 1521 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5666 1
Apple Pay 517 1
Microsoft Office 365 1038 1
Microsoft Outlook 1506 1
Apple iMessage - Мессенджер 167 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Google Cloud Services 242 1
Lewis James - Льюис Джеймс 6 4
Lewis Jim - Льюис Джим 2 2
Brender Mark - Брендер Марк 2 2
Taylor Porcher - Тэйлор Поршер 2 2
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
Рудычева Наталья 95 1
Carlin John - Карлин Джон 3 1
Charney Scott - Чарни Скотт 13 1
Rand Dennis - Рэнд Деннис 1 1
Bourne Vanson - Бурн Вэнсон 1 1
Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 1
Charney Scott - Черни Скотт 2 1
Holderness Alexander - Холдернесс Александр 1 1
Powell Colin - Пауэлл Колин 15 1
Clinton Larry - Клинтон Ларри 4 1
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 1
McCaul Michael - МакКол Майкл 4 1
Comey James - Коми Джеймс 15 1
Painter Christopher - Пайнтер Кристофер 2 1
Clinton Bill - Клинтон Билл 52 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 367 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Касперский Евгений 336 1
Халин Дмитрий 56 1
Залманов Дмитрий 22 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Раевский Алексей 77 1
Шершульский Владислав 22 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 679 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54572 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19018 12
Россия - РФ - Российская федерация 165184 7
Канада 5065 5
Франция - Французская Республика 8151 5
США - Колумбия - Вашингтон 1480 5
Германия - Федеративная Республика 13176 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5468 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4187 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13782 2
Америка - Американский регион 2204 2
Израиль 2849 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 1
США - Теннесси 125 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 152 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 45 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Беркшир - Рединг 14 1
Европа 24917 1
Земля - планета Солнечной системы 10841 1
Азия - Азиатский регион 5901 1
Япония 13775 1
Ирландия - Республика 1045 1
Дания - Королевство 1332 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
США - Нью-Йорк 3175 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 1
Китай - Тайвань 4237 1
Великобритания - Лондон 2429 1
Солнечная система - Solar system 2567 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 832 1
Индонезия - Республика 1053 1
Украина 7911 1
Испания - Королевство 3826 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1462 1
Нидерланды 3733 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1432 1
Япония - Токио 1019 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57362 11
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3843 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3975 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5473 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3955 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10833 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8184 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7448 2
Галлий - Gallium - химический элемент 361 2
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 170 2
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 28 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 434 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6136 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5086 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2204 1
СССР и США - Холодная война 213 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15944 1
Германий 46 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2737 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6015 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8780 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5579 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3015 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8872 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6146 1
Энергетика - Energy - Energetically 5820 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8785 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1793 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1258 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1884 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11241 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 197 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8459 1
Литий - Lithium - химический элемент 660 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1878 1
The Register - The Register Hardware 1779 2
Bloomberg 1615 2
KrebsOnSecurity 18 1
South China Morning Post 92 1
CRN 50 1
FCW 6 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 232 1
SCMP - South China Morning Post 36 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
GIS Development 28 1
Tom’s Hardware 594 1
NYT - The New York Times 1099 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 548 1
Vanson Bourne 49 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
Forrester Research 833 1
TrendForce 182 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 1
INL - Idaho National Laboratory - Национальная лаборатория Айдахо 9 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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