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CRISP Cryptographic Industrial Security Protocol Криптографический протокол



15.04.2025 «Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
15.04.2025 НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты 2
14.04.2025 Власти рекомендовали прекратить использовать VPN с иностранным шифрованием 1
26.11.2024 Решение «ИнфоТеКС» для защиты ИСУЭ 1
21.11.2024 «Инфотекс» сертифицировала самое маленькое СКЗИ для ИСУЭ и интернета вещей 1
22.02.2024 В России утвердили национальный стандарт протокола защищенного обмена для индустриальных систем 2
23.01.2024 Российские криптографические решения для защиты LoRaWAN 1
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 1
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

 1
15.02.2022 «ИнфоТеКС» выпустил сертифицированную версию ViPNet SIES MC 2.2.2 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 1
29.09.2020 Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» -

Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР

 1
27.11.2019 Андрей Чапчаев, ИнфоТеКС -

Отрабатывать защиту от взломщиков нужно на специальных киберполигонах

 1
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
13.12.2013 Новый год настаёт. «Бытовые» подарки под ёлку. Выбор ZOOM.CNews 1
17.02.2012 Лучшие микроволновки. Выбор ZOOM 1
13.04.2011 Dassault Systèmes создала 3D-видеоигру на упаковках сухих завтраков Nestlé 1
11.01.2009 Сертифицирована приёмная станция GeoEye-1 в Сингапуре 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

CRISP и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 466 9
Samsung Electronics 10341 3
LG Electronics 3633 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 3
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 102 1
Wasabi 4 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 1
Philips 2060 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Sharp Corporation 1043 1
Dassault Systemes 221 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 1
Парадигма 152 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
Crypto AG 35 1
Вега-Абсолют 6 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 3
Dyson 125 2
Daikin Industries 46 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Совкомбанк Совесть 274 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Верный - торговая сеть 292 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 6
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 472 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 483 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 377 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 110 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 6
Стандартизация - Standardization 2161 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1094 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1281 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8772 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 5
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 307 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 400 4
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 281 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 319 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 549 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6327 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 3
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Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 572 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 95 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2304 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1005 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 644 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 96 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1061 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 369 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 313 8
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 18 8
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 4
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 69 3
LG Kompressor Follow Me 20 2
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 15 2
Groupe SEB - Moulinex ME 53 2
Electrolux UltraCaptic - пылесос 4 2
Whirlpool Jet Defrost 4 2
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 2
Apple iOS 7919 1
Cyberbit Range 2 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 1
Samsung RL - серия холодильников 14 1
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
Groupe SEB - Moulinex HV 1 1
GeoEye IKONOS 110 1
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 1
InfoTeCS - ViPNet Client 90 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 398 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
Omni - криптовалюта 88 1
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 1
Groupe SEB - Moulinex MW 1 1
Groupe SEB - Moulinex COOK N`BREAD 2 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 1
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 1
Dyson Cinetic 6 1
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 1
Bosch ProSalon Sleek Stylist - Bosch PHA - Bosch Quattro-Ion - фен стайлер 5 1
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 1
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 1
Linux OS 10146 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 1
Philips MG - Philips BodyGroom - Philips BG - серия триммеров 3 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 14 1
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 1
Чапчаев Андрей 55 4
Дегтев Геннадий 262 1
Прохоров Александр 102 1
Кравцов Александр 6 1
Рашид Карим 8 1
Блохин Арсений 1 1
Полторак Дмитрий 6 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Сорокина Марина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 3
Япония 13342 3
Франция - Французская Республика 7887 3
Европа 21870 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 2
Италия - Итальянская Республика 4370 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1594 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 2
Южная Корея - Республика 6705 2
Сингапур - Республика 1865 1
Монако Княжество 104 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Украина 7650 1
Израиль 2745 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 950 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 4
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 81 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5619 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 3
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 521 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5038 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1310 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2475 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2784 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1772 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 508 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 2
Физика - Physics - область естествознания 2669 2
Киберучения 96 2
Сон - Somnus 438 2
Зоология - наука о животных 2676 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 423 2
Металлы - Серебро - Silver 762 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1394 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 518 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 2
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 76 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4097 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3527 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 927 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1935 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 226 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 1
Ergonomics - Эргономика 1614 1
Орехи - Nuts 57 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 3
Cosmopolitan 25 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 991 1
Gartner - Гартнер 3566 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 156 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
МЭИ - Московский энергетический институт 147 1
РАН - Российская академия наук 1911 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 17 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 80 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 53 1
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Samsung Forum 14 1
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