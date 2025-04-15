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CRISP Cryptographic Industrial Security Protocol Криптографический протокол
CRISP и организации, системы, технологии, персоны:
|Чапчаев Андрей 55 4
|Дегтев Геннадий 262 1
|Прохоров Александр 102 1
|Кравцов Александр 6 1
|Рашид Карим 8 1
|Блохин Арсений 1 1
|Полторак Дмитрий 6 1
|Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
|Сорокина Марина 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 3
|Cosmopolitan 25 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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