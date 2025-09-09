Разделы

Полторак Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Healbe вывел на рынок новое поколение браслетов GoBe U 1
06.12.2024 СПбГУ представил первый в мире ИИ-счетчик для борьбы с нелегальным майнингом 1
06.06.2024 СПбГУ представил систему контроля на основе искусственного интеллекта 1
23.01.2024 Российские криптографические решения для защиты LoRaWAN 1
15.01.2024 В России легализовали протокол связи для интернета вещей 1
03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 1
02.09.2021 «ЭР-Телеком» завершил сделку по приобретению ГК «Лартех» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Полторак Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 3
Healbe - Хилби 8 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13699 1
Ростелеком 10105 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 481 1
Вега-Абсолют 6 1
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 53 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 2
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 6
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 172 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21547 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 99 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16392 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1697 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4784 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2303 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10438 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9113 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1114 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30354 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 329 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4559 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11903 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12673 1
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 20 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8417 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1239 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1127 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32945 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2296 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14198 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 250 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4429 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5739 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3187 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 762 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 319 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 195 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 580 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 330 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7989 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1170 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 790 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 323 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 18 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 1
Реймер Денис 54 2
Брюквин Юрий 299 1
Перцовский Олег 5 1
Ивойлова Лариса 1 1
Микешин Андрей 1 1
Шириков Вячеслав 2 1
Уткин Никита 37 1
Колесников Андрей 89 1
Салов Антон 38 1
Сорокина Марина 3 1
Блохин Арсений 1 1
Микушев Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 6
Мировой океан - World Ocean 517 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4340 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25364 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3703 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19804 2
Энергетика - Energy - Energetically 5390 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2330 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31038 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 610 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7707 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2547 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4161 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7767 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1024 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2821 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1543 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 918 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2132 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9373 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10434 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4655 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 939 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 92 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4242 1
Ведомости 1145 1
Рустелеком ТК 304 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 587 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий.

