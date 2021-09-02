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«ЭР-Телеком» завершил сделку по приобретению ГК «Лартех»

«ЭР-Телеком холдинг» объявляет о завершении сделки по приобретению группы компаний «Лартех». Объединение компаний позволит «ЭР-Телекому» существенно укрепить позиции на рынке интернета вещей (Internet of Things - IoT).

На базе нового актива будут созданы «Центры инноваций» в ряде Технопарков России и в инновационном центре «Сколково» (компания является резидентом Фонда). Помимо этого, решения компании «Лартех» для электроэнергетики уже интегрированы в продуктовый портфель Холдинга. В дальнейшем, планируется совместная разработка новых IoT-продуктов и для других отраслей национальной экономики.

«Инновационные проекты холдинга и компании «Лартех» органично дополняют друг друга, так как мы являемся, в первую очередь, оператором и интегратором в области интернета вещей, а «Лартех» - разработчик ПО для оборудования IoT для создания частных сетей. Сотрудничество объединённых компаний позволит предложить нашим существующим и потенциальным клиентам качественно новый уровень сервиса и инновационных услуг. Мы открыты к сотрудничеству с инновационными компаниями и активно ищем встречи с ними на рынке», - прокомментировал результаты сделки Денис Реймер, директор по продуктам B2B и инновациям АО «ЭР-Телеком холдинг».

«Приобретение компании «Лартех» стратегическим инвестором в лице АО «ЭР-Телеком Холдинг» - это не только признание достижений и успехов компании, но и открытие новых возможностей по расширению инновационных разработок компании и внедрению продуктов «Лартех» на сети АО «ЭР-Телеком холдинг», - Дмитрий Полторак, со-основатель и генеральный директор компании «Лартех».

«Участник Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» компания «Лартех» динамично развивается и является одним из ведущих игроков на рынке технологий IoT, сотрудничает с более 30 заводами-производителями и в 2021 году планируется выпуск миллионного устройства на базе технологии «Лартех»», - подтвердил Олег Перцовский, операционный директор Фонда «Сколково».

Владимир Бахур

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