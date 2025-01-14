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РВК ТК 194 Технический комитет по стандартизации 194 Кибер-физические системы



14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками 2
07.10.2024 МТС разработала ГОСТ для интернета вещей 3
15.01.2024 В России легализовали протокол связи для интернета вещей 2
14.04.2023 «Лаборатория Касперского» разработала два новых национальных стандарта 1
25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 3
20.06.2022 Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями 2
14.02.2022 Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий 3
10.11.2021 Французская технология интернета вещей станет национальным стандартом в России 1
29.10.2021 Интернет вещей в России ждет устойчивый рост 1
30.03.2021 Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 2
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 2
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей 2
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 1
16.06.2020 «Ростелеком-Солар» примет участие в разработке национальных стандартов (ГОСТ) по кибербезопасности 1
02.04.2020 Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе 2
22.01.2020 Серия национальных стандартов интернета вещей представлена на публичное обсуждение 1
14.01.2020 Стартовало публичное обсуждение проекта национального стандарта показателей для оценки умных городов 1
29.07.2019 Опубликован проект открытого стандарта интернета вещей OpenUNB 2
11.06.2019 Российские эксперты станут соредакторами международного стандарта интернета вещей в области безопасности 2
28.05.2019 Пришло время стандартизировать ИИ. Что скажут бюрократы? 1
16.04.2019 РВК: международные стандарты по искусственному интеллекту будут разработаны на русском языке 2
05.02.2019 В России принят первый национальный стандарт интернета вещей 1
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей 2
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ 1
07.12.2018 Центры компетенций НТИ будут участвовать в нормативно-техническом регулировании новых рынков 1
06.11.2018 РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии» 1
29.10.2018 Предложенный Россией проект стандарта промышленного интернета вещей станет международным 1
04.07.2018 Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства» 1
04.06.2018 Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке 3
17.05.2018 Россия впервые примет заседание международного подкомитета по разработке стандартов для «интернета вещей» 1
17.04.2018 «РВК» представила проект национального стандарта интернета вещей 1
01.12.2017 Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики» 1
15.08.2017 В России началась стандартизация блокчейн 2

Публикаций - 35, упоминаний - 55

РВК ТК 194 и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 17
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
МегаФон 8804 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 3
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Microsoft Corporation 24624 2
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Yandex - Яндекс 7339 1
LoRa Alliance 5 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
Sigfox 13 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Вега-Абсолют 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Интерсвязь 26 1
РВК - Российская венчурная компания 549 23
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 13
Газпром нефть 618 8
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Нижегородский водоканал 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 9
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
DLP-Эксперт 14 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 19
Стандартизация - Standardization 2130 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 15
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ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 12
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 11
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 10
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 10
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Linux OS 9936 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
IDC - International Data Corporation 4910 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 2
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 3 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Гайдаровский форум 9 1
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