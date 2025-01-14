РВК ТК 194 Технический комитет по стандартизации 194 Кибер-физические системы
РВК ТК 194 и организации, системы, технологии, персоны:
|Уткин Никита 35 25
|Шалаев Антон 21 12
|Шульгинов Роман 15 6
|Повалко Александр 36 5
|Колесников Андрей 85 4
|Бочаров Олег 28 2
|Шпак Василий 223 2
|Холкин Дмитрий 21 1
|Дацко Ксения 1 1
|Бакуменко Андрей 2 1
|Лаконцев Дмитрий 18 1
|Валуев Сергей 8 1
|Беспрозванных Алексей 5 1
|Бородин Алексей 5 1
|Ратников Виктор 20 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Барышева Екатерина 1 1
|Качалин Игорь 5 1
|Федоров Алексей 116 1
|Глейм Артур 5 1
|Рудина Екатерина 3 1
|Касперская Наталья 291 1
|Даутов Амир 3 1
|Полторак Дмитрий 6 1
|Салов Антон 38 1
|Глазков Борис 47 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Иванов Олег 141 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Поскакухин Вадим 8 1
|Дубинская Елена 1 1
|Парьев Сергей 1 1
|Тынянкин Сергей 1 1
|Ведомости 996 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|IDC - International Data Corporation 4910 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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