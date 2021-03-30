Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт

Минцифры хочет перевести все IoT-устройства, используемые в регулируемых сферах, на отечественный софт. Эта мера включена в пакет предложений по стимулированию ИТ-отрасли, и запрет на иностранное ПО в таких гаджетах может быть реализован на уровне закона. Законопроект будет подготовлен к осени 2021 г.

IoT-импортозамещение

Минцифры разработало новую меру поддержку российской ИТ-отрасли – она выражена в принудительном переводе устройств интернета вещей (Internet of Things, IoT) на отечественные операционные системы. Изменения, пишут «Ведомости», коснутся пока только IoT-устройств в регулируемых сферах.

Мера, предложенная Минцифры – это, как сообщили CNews представители ведомства, доработанная версия аналогичной идеи, принадлежащей руководству Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ в комплексе других инициатив, направленных на развитие импортозамещения. Данное предложение вошло во второй пакет мер стимулирования ИТ-сферы, который Минцифры подготовило совместно с участниками рынка. В настоящее время документ рассматривается в Правительстве России.

Нововведение затронет не только программную, но и в дальнейшем аппаратную составляющую устройств интернета вещей. В ведомстве утверждают, что обязательный перевод таких гаджетов на российские софт и «железо» повлекут за собой повышение безопасности интернета вещей в различных отраслях экономики, «чувствительных к киберугрозам», а также в различных государственных структурах.

На российское ПО переведут пока не все IoT-устройства

В случае если идея Министерства получит поддержку Правительства, то к сентябрю 2021 г. Минцифры может начать внедрять изменения в действующее законодательство, запрещающее использование IoT-гаджетов с иностранными ПО и электроникой в регулируемых сферах. К ним относятся, помимо прочих, ЖКХ и различные системы безопасности, включая противопожарные.

Кому это выгодно

Запрет на использование IoT-вещей с иностранным софтом пойдет на пользу в первую очередь производителям отечественных решений, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. К такому мнению склоняется и гендиректор компании «Мой офис» Дмитрий Комиссаров – он полагает, что после ввода ограничений отечественные разработчики программного обеспечения и электроники «смогут контролировать большую часть российского рынка решений для IoT».

Мера по импортозамещению в сфере IoT

Очевидную финансовую выгоду для российских компаний от новых запретов видит и председатель технического комитета «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин. По его мнению, предложенная Минцифры ограничительная мера стимуляции отечественной ИТ-сферы может принести российским IoT-разработчикам от 50 до 60 млрд руб. в год. «В первую очередь возможна их экспансия на рынок промышленного интернета вещей. На этом рынке интерес к IoT наиболее осмыслен», – добавил он.

Техническая реализация и возможные отрицательные последствия

Глава компании «Мой офис» считает, что после принятия ограничений на использование иностранного софта в устройствах IoT технических проблем с переводом их на российское ПО возникнуть не должно. С его слов, в настоящее время несколько отечественных компаний работают над операционными системами для IoT-сенсоров, роутеров и других устройств такого плана, и все они базируются на ядре Linux. «В энергетике, на транспорте, объектах связи установка отечественной операционной системы обеспечит работоспособность и управляемость инфраструктуры – в свете нынешних отношений России с западными партнерами это очень важно», – сообщил «Ведомостям» Дмитрий Комиссаров.

Однако не все компании уверены, что принудительный перевод IoT-гаджетов на российский софт не повлечет за собой никаких негативных последствий. По мнению директора «Ростелекома» по индустриальному интернету Елены Дубинской, преференции, которые получат российские разработчики после реализации идеи Минцифры, могут затормозить развитие всей отрасли. «К сожалению, такой сценарий возможен, если будут введены обязательные требования по использованию исключительно российских решений, без какого-либо переходного периода. Российской промышленности нужно время, чтобы вывести производства на необходимые мощности и набрать отраслевую экспертизу». Например, пока нет российских альтернатив элементам коммутационной инфраструктуры, поддерживающим технологии NB-IoT и LTE-CatM», – рассказала «Ведомостям» Елена Дубинская.

Десятки мер поддержки

Итоговая версия пакета мер поддержки отечественной ИТ-отрасли состоит в общей сложности из 64 идей, в отборе которых принимали участие свыше 200 экспертов из порядка 150 отечественных ИТ-компаний. Они поделены на девять тематических блоков и сведены сведенные в графическую систему, которая в среде авторов проекта получила неформальное название «Таблица Шадаева» (Максут Шадаев – глава Минцифры). Как сообщал CNews, она была сформирована в середине марта 2021 г.

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Блоки, из которых состоит таблица, это: общесистемные меры, отечественные решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, электронные медицинские сервисы, отечественное офисное ПО и ОС, обработка данных и облачные сервисы, решения в области искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство отечественных компьютерных игр и российского профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности.

Итоговый набор мер поддержки ИТ-отрасли

Восемь из девяти категорий состоят из трех-шести предложений. Самой объемной оказалась первая группа – «Общесистемные меры поддержки отрасли информационных технологий», она включает 23 меры поддержки.

В списке предложений есть мера по предоставлению иностранным программистам вида на жительство в России, если те будут готовы переехать в Россию для работы в отечественной компании. При этом они должны будут согласиться на российские условия труда, включая уровень зарплат, который не всегда может быть выше, чем в зарубежных фирмах.

В рамках второго пакета поддержки ИТ-отрасли власти также рассматривают меры по освобождению от уголовной ответственности, расширению списка льгот, введение нормативов для доступа бизнеса к государственным данным, а также дальнейшее стимулирование импортозамещения.

Еще одна мера поддержки, вошедшая в «Таблицу Шадаева» – это запрет на проверку ИТ-компаний различным надзорным органам, включая трудовую и противопожарную инспекции и Фонд социального страхования. Минцифры намерено внедрить этот запрет на уровне закона.

Меры поддержки охватывают и российских разработчиков ПО для настольных ПК и ноутбуков. Например, одна из них запрещает использование в школах софта, разработанного за рубежом, в том числе и продукции Microsoft. Как сообщал CNews, Минпросвещения и Минцифры уже готовят такой законопроект, и он может вступить в силу до конца 2021 г.