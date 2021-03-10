Спецпроекты

Власти собираются запретить в российских школах Windows и Office

ПО Софт Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Эльяс Касми

Минпросвещения и Минцифры готовят законопроект о запрете использования на школьных компьютерах любого иностранного ПО. Он может вступить в силу до конца 2021 г. в рамках стимулирования российской ИТ-отрасли, и тогда школам придется экстренно искать подходящие отечественные аналоги зарубежного софта, которых может и не существовать.

Тотальное импортозамещение в школах

Российские власти собираются запретить школьникам и их учителям пользоваться иностранным программным обеспечением в стенах школ. По информации «Ведомостей», запрет будет введен на уровне закона, и над ним в настоящее время работают Минпросвещения совместно с Минцифры.

«Ведомости», ссылаясь на план Минцифры по стимулированию развития отечественной ИТ-отрасли, пишут, что закон о запрете иностранного ПО в школах может вступить в силу в декабре 2021 г. В Министерстве сообщили CNews, что упоминание об этом ограничении присутствовало в устаревшей версии документа. На запрос CNews о наличии этого запрета в новой редакции плана представители Минцифры к моменту публикации материала ответить не смогли.

В аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко рассказали «Ведомостям», что пакет мер по ограничению школьникам доступа к зарубежному ПО действительно внесен и в настоящее время прорабатывается. Власти намерены представить его в ближайшие дни и утвердить его, притом, как выяснилось, эти меры разрабатывались совместно с представителями российской ИТ-сферы. Какие именно отечественные компании продвигали идею запрета иностранного ПО в школах, представители Дмитрия Чернышенко не уточнили.

Какие компании зацепит

На момент публикации материала не было доподлинно известно, ПО каких именно иностранных компаний активнее всего используется в российских школах. «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники, сообщили, что новые меры отечественных властей помешают в первую очередь американской корпорации Microsoft.

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Российским школьникам придется тратить время на изучение невостребованного в мире отечественного ПО

По утверждению источников издания, именно программное обеспечение Microsoft установлено на большинстве школьных компьютеров, и речь идет далеко не только об операционных системах Windows. Для примера, столичные власти в настоящее время продвигают программу «Московская электронная школа», к которой на начало марта 2021 г. было подключено почти 1500 зданий школ, и которая охватывала свыше 46 тыс. классов. В ее состав входит несколько программ, в том числе и Teams – популярный корпоративный мессенджер Microsoft, в феврале 2021 г. получивший масштабное обновление.

На какой именно софт придется перейти российским школам, тоже пока неизвестно. В России существует несколько отечественных операционных систем, но все они собраны на ядре Linux, созданном Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds), гражданином США и Финляндии.

Полноценных аналогов Teams со всеми его функциями именно как корпоративного мессенджера в России на момент публикации материала не существовало. В конце августа 2020 г. CNews писал о планах государства выделить 46,3 млрд руб. на создание «убийцы» Microsoft Teams, плюс часть этих средств планировалось потратить на разработку еще одной ОС и конкурента Zoom – популярного в России сервиса видеоконференций.

Дети тоже пострадают

Если закон о запрете иностранного ПО будет принят, то с необходимостью поиска установки российских его аналогов столкнутся десятки тысяч школ по всей стране. Например, в России в настоящее время насчитывается более чем 40 тыс. школ, в которых на 100 учеников приходится, в среднем, 10-20 компьютеров, и которые в обозримом будущем собираются увеличить их количество на 5-10 штук. В общей сложности, это около 1 млн машин, на которых нужно заменить комплект ПО, притом нередко это специализированный софт, изначально написанный исключительно под Windows и не способный работать под другими ОС.

Новая идея властей в отдаленной перспективе может отразиться и на актуальности ИТ-знаний нынешних учеников. В АНО «Инфокультура» рассказали «Ведомостям», что некоторые школы закупают лицензии еще и на ПО компании Adobe, которое признано во многих странах мира, и которое в дальнейшем выпускники школ могут продолжить изучать в вузах или использовать на работе.

Необходимость применения в школах российского ПО может привести к тому, что бывшим школьникам и нынешним студентам или работникам придется тратить дополнительное время на изучение софта международного класса.

Другие ограничительные меры для школьников

В феврале 2021 г. российским школам утвердили нормы использования гаджетов в образовательном процессе. Они продиктованы новым сводом санитарных правил, который действует до 1 января 2027 г., и в нем сказано, Теперь учитель не может рекомендовать ученику использовать при обучении мобильный телефон, а администрация школ должна закупить мониторы с диагональю не менее 15 дюймов.

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Это означает, что для получения знаний российские школьники больше не могут использовать огромный список современных устройств. Новые правила налагают запрет и на многие ноутбуки Apple, диагональ которых меньше 15 дюймов.

Отдельно в санправилах описаны и планшетные компьютеры. CNews сообщал, что их экраны должны иметь диагональ, по меньшей мере, 26,6 см или около 10,5 дюйма, то есть из списка пригодных для получения знаний сразу исключается 7,9-дюймовый Apple iPad mini.

Иностранным компаниям усложнили жизнь в России

Пакет мер по стимулированию российской ИТ-сферы, в устаревшей версии которого упоминается запрет на использование иностранного ПО в школах, содержит массу других ограничений для зарубежных компаний. Например, для них может быть введен отдельный «цифровой налог», в рамках которого предполагается взимать дополнительную плату с иностранной компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы. Этот налог, как сообщал CNews, в начале марта 2021 г. власти тоже обсуждали с российскими ИТ-компаниями.

5 марта 2021 г. выяснилось, что зарубежные ИТ-компании могут попасть под действие еще одного российского налога. Их могут обязать платить НДФЛ с каждого сотрудника с российским гражданством, занимающегося разработкой ПО. И это тоже одна из мер стимулирования отечественной ИТ-отрасли – она может уравнять условия ведения бизнеса для российских и иностранных компаний, поскольку первые сейчас платят НДФЛ за своих российских сотрудников, а вторые – пока нет.

Иностранные компании также заставят открывать представительства на территории России – это условие станет частью пакета требований к иностранным компаниям, разработать который в первой половине декабря 2020 г. Президент России Владимир Путин поручил главе своей администрации Антону Вайно и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Владимир Путин распорядился выполнить поставленное требование не позднее 1 августа 2021 г., однако первые подвижки начались значительно раньше – в первых числах февраля 2021 г. Тогда стало известно о готовности законопроекта, обязывающего иностранные ИТ-компании открывать представительства в России. Рассказал об этом руководитель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

На тот момент документ готовился к внесению на рассмотрение в Госдуму. «Соответствующая инициатива в комитете разработана. Мы сейчас дорабатываем ее с заинтересованными ведомствами. Полагаю, что в ближайшее время ее внесем», – заявил тогда Александр Хинштейн. На начало марта 2021 г. его дальнейшая судьба оставалась неизвестной.

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