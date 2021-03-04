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Иностранные ИТ-компании в России обложат налогами, чтобы спасти их российских конкурентов

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

В России может появиться еще один налог для иностранных ИТ-компаний в дополнение к действующему с начала 2017 г. «налогу на Google» - сперва 18-процентному, а теперь и 20-процентному НДС на продажу западными компаниями своего софта и услуг через интернет. Новые требования получили предварительное название «Цифровой налог», и они будут направлены на поддержку российских ИТ-компаний.

Отобрать у иностранцев и отдать россиянам

В России может появиться новый налог на деятельность иностранных ИТ-компаний. Как пишут «Ведомости», введение новых требований обсуждалось на совещании представителей отечественной ИТ-сферы с вице-премьером Дмитрием Чернышенко – мероприятие состоялось на прошлой неделе, но известно о нем стало лишь сейчас.

Издание уточняет, что среди участников совещания были представители целого ряда российских ИТ-компаний, а также организаций, прямого отношения к ИТ не имеющего. В списке числятся «1С», Mail.ru Group, «Яндекс», «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», «1С», венчурный фонд Almaz Capital Partners, а также Альфа-банк и РЖД.

Участники совещания рассказали «Ведомостям», что участники обсуждали запуск в России новых мер поддержки и развития отечественной ИТ-сферы. И дополнительное налоговое бремя для иностранных предприятий – это одна из таких мер.

«Новый налог – это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – “Цифровой налог”. Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», – заявил изданию неназваный участник совещания с вице-премьером.

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Решение по новому налогу для зарубежных ИТ-компаний может быть принято в ближайшее время. Примерный срок – до середины 2021 г.

Старый налог вместо нового

В рамках совещания Дмитрия Чернышенко и участников российской ИТ-отрасли обсуждался еще один вариант налогообложения иностранных компаний. Как известно, в России с 1 января 2017 г. действует так называемый «налог на Google», и было озвучено предложение по определенным его изменениям вместо принятия второго такого налога.

«Налог на Google» - это НДС, взимаемый с иностранных ИТ-компаний за дистанционную продажу (через интернет) на территории России своей интеллектуальной собственности – программного обеспечения. К услугам, подпадающим под этот налог, относятся предоставление прав на использование ПО и баз данных (включая доступ к онлайн-играм и загрузку компьютерных игр на электронные устройства), рекламные услуги в интернете. Также он действует в отношении поддержки сайтов и их администрирования, предоставления вычислительных мощностей в режиме реального времени и доменных имен, доступа к поисковым системам (например, Google) и ведение статистики.

Введение этого налога отразилось в первую очередь на россиянах – из-за него в стране, власти которой с переменным успехом борются с пиратством, резко подскочили цены на лицензионный софт.

На совещании, как пишут «Ведомости», рассматривалась идея перераспределения денег, взимаемых с иностранных компаний в виде «налога на Google», на поддержку ИТ-отрасли. По словам одного из участников, Дмитрий Чернышенко заявил, что новый закон или доработка уже имеющегося нужны потому, что «льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств».

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В то же время Минцифры отрицает возможность перенаправления НДС с удаленной продажи иностранного софта. Его представители сообщили изданию, что такая мера поддержи ИТ-сферы пока не обсуждается.

Иностранные ИТ-компании попали в немилость

Оригинальный «налог на Google», как сообщал CNews, изначально принимался с целью защиты российских компаний, работающих в сфере интернет-услуг, чтобы те могли на равных конкурировать с западными предприятиями. После вступления его в силу иностранные компании были вынуждены отчислять НДС в размере 18% за каждую свою программу, проданную в России через интернет. С 1 января 2019 г. размер НДС и вовсе составляет 20%.

По закону иностранные компании должны зарегистрироваться в специальном электронном учете налоговой службы и самостоятельно платить НДС. Если у них есть свои российские подразделения или хотя бы контрагент в России, то именно они несут ответственность за уплату налога, вне зависимости от того, есть ли у них соответствующее соглашение с иностранными структурами.

На момент публикации материала многочисленные зарубежные ИТ-компании, работающие в России, не имели здесь своего представительства, и в конце 2020 г. власти решили искоренить эту практику. Началось все в первой половине декабря 2020 г., когда Президент России Владимир Путин поручил главе своей администрации Антону Вайно и премьер-министру Михаилу Мишустину разработать перечень новых требований, которые будут предъявляться в России к иностранным интернет-компаниям вместе с уже имеющимися. Они будут касаться, в том числе, открытия этими компаниями своих филиалов в России.

Среди множества зарубежных ИТ-компаний российских филиалов нет как у небольших фирм, так и крупных гигантов, в том числе у Facebook и Twitter. В то же время китайская компании ByteDance, владелец сервиса коротких видеороликов TikTok, открыла свой офис в России еще в сентябре 2019 г.

Владимир Путин распорядился выполнить поставленное требование не позднее 1 августа 2021 г., однако первые подвижки начались значительно раньше – в первых числах февраля 2021 г. Тогда стало известно о готовности законопроекта, обязывающего иностранные ИТ-компании открывать представительства в России. Рассказал об этом руководитель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

На тот момент документ готовился к внесению на рассмотрение в Госдуму. «Соответствующая инициатива в комитете разработана. Мы сейчас дорабатываем ее с заинтересованными ведомствами. Полагаю, что в ближайшее время ее внесем», – заявил тогда Александр Хинштейн. На начало марта 2021 г. его дальнейшая судьба оставалась неизвестной.



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