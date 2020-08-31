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Спецпроекты

Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team

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Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A Интеграция Инфраструктура Системное ПО Техника Маркет
, Текст: Ирина Пешкова
Государство выделит 46,3 млрд руб. на отечественные решения на основе «сквозных технологий». В их числе еще одна ОС, а также аналоги платформ для видеосвязи Zoom и Microsoft Teams. Правительство планирует увеличить долю используемого отечественного ПО в госкорпорациях и организациях ОПК до 60-80%.

«Сквозные технологии» получают финансирование

Правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила список решений на основе «сквозных технологий». Государство выделит на их создание в период с 2020 до 2024 гг. 46,3 млрд руб. В их числе мультиплатформенная отечественная операционная система с поддержкой различных процессоров, аналоги решений для видеосвязи Zoom и Microsoft Teams, системы распознавания на основе искусственного интеллекта и платформы для онлайн-образования и здравоохранения.

Общая сумма 46,3 млрд руб. включает гранты, прямое финансирование проектов (аналог госзаказа), финансирование венчурных фондов и фондов прямых инвестиций, госкорпораций и компаний с госучастием.

Напомним, что эти мероприятия происходят в рамках проекта «Цифровые технологии», основой которого является реализация дорожных карт по развитию семи направлений «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), утвержденных в 2019 г. К ним относятся компоненты роботехники и сенсорики, нейротехнологии и искусственного интеллекта, системы распределенных реестров (включая технологию блокчейн), квантовых технологий, технологий виртуальной и дополненной реальности, беспроводной связи и новых производственных технологий.

Как стало известно «Коммерсанту», гранты для структур, внедряющих отечественное ПО на основе «сквозных технологий», ранее предусмотренные федеральным проектом «Цифровые технологии», выделит в 2020 г. Российский фонд развития информационных технологий в размере 2 млрд руб. Причем получатель гранта должен будет внести не менее 20% из собственных средств. Конкурсы на получение грантов, как сообщили представители АНО «Цифровая экономика», будут объявлены в начале сентября 2020 г. Оператором помимо РФИТ выступит также фонд «Сколково».

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Государство выделит 46,3 млрд руб. на отечественные решения на основе «сквозных технологий»
В их числе еще одна ОС, а также аналоги платформ для видеосвязи Zoom и Microsoft Teams

27 августа 2020 г. между Правительством России, госкорпорацией «Росатом» и госкорпорацией «Ростех» было подписано соглашение о намерениях по развитию сквозной цифровой технологии «Новые производственные технологии» в целях реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко уточнил, что «к 2024 г. необходимо увеличить до 60%, а по некоторым классам – до 80% долю используемого отечественного ПО в госкорпорациях и организациях ОПК». Новые производственные технологии – совокупность новых подходов, материалов, методов и процессов, демонстрирующих стремительное развитие, но пока имеющих относительно небольшое распространение по сравнению с традиционными технологиями. НПТ используются для проектирования и производства глобально конкурентоспособных и востребованных на мировом рынке продуктов или изделий (машин, конструкций, агрегатов, приборов, установок и т. д.).

Финансирование проекта «Цифровые технологии»

Последняя версия федпроекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» была утверждена в марте 2020 г. Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Предыдущая версия данного документа была утверждена в мае 2019 г. с изменениями в ноябре 2019 г. Тогда предполагалось выделить в 2018-2024 гг. на соответствующие цели 458 млрд руб., из которых 281 млрд руб. должен был направить федеральный бюджет, 176 млрд руб. внебюджетные источники.

В мае 2020 г. CNews писал, что общие расходы федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика» увеличились в полтора раза – до 632 млрд руб. за период до 2024 г. В том числе расходы из внебюджетных источников увеличились в два раза – до 352 млрд руб.

Источником внебюджетного финансирования по федпроектуа «Цифровые технологии» являются госкорпорации «Ростех» и «Росатом» (курируют данный федпроект), госкорпорация «ВЭБ.РФ» и институты развития: Фонд «Сколково», «Российская венчурная компания», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др.

На рынке уже много примеров российских ОС

В январе 2019 г. Дмитрий Медведев (на тот момент занимавший должность премьер-министра) заявил, что к 2024 г. доля отечественного ПО в госструктурах должна превышать 90%, а в госкомпаниях — 70%. Причем, российским ПО считается софт, включенный в Реестр отечественного ПО, курируемый Минкомсвязи России. Реестр отечественного ПО ведётся Минкомсвязи с 2016 г. В настоящий момент в формируемом ведомством списке зарегистрировано свыше 6 тысяч продуктов, разделённых на 24 класса.

На сайте Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи на дату публикации этого материала представлено 32 ОС, разработанных на основе ядра Linux.

Ранее также CNews писал о других российских решениях ОС. Так отечественная программная платформа «Альт» включает в себя линейку операционных систем на базе ядра Linux для серверов и рабочих станций, с набором прикладного ПО для полноценной работы. Основа всех дистрибутивов «Альт» – репозиторий «Сизиф» (Sisyphus), один из крупнейших в мире «банков» пакетов свободных программ с поддерживаемой целостностью.

На базе ОС «Альт» работает российский промышленный компьютер, оснащенный отечественным процессором «Байкал-Т1» и ориентированный на работу в сложных условиях.

В июле 2019 г. CNews писал, что на российском рынке появится новое комплексное решение, включающее в себя операционную систему «Альт» и офисный пакет «Мой офис Стандартный», которые позиционируются как отечественные конкуренты Microsoft Windows и Office.

Развитием «Моего офиса» занимается отечественная компания «Новые облачные технологии». В апреле 2019 г. CNews рассказывал о планах «Почты России» по переводу всех филиалов на «Мой офис» в течение ближайших трех лет.

Еще один пример отечественной ОС – Astra Linux – UNIX-подобная операционная система, основанная на дистрибутиве Debian, разработку которой с 2008 г. ведет компания «Русбитех».

Astra Linux существует в двух версиях – Common Edition и Special Edition. Common Edition предназначена для потребителей, а также для среднего и малого бизнеса, образовательных учреждений, она находится в свободном доступе и может быть скачана с официального сайта проекта. Special Edition разработана для государственных и военных предприятий и не распространяется в свободном доступе.

В апреле 2020 г. CNews писал, что на одном из рабочих персональных компьютеров премьер-министра России Михаила Мишустина установлена отечественная операционная система и скорее всего это Astra Linux Special Edition 1.5 или 1.6.

Решения, предоставляющие услуги видеосвязи

Концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию Ростех) в августе 2020 г. заявил о начале работ по созданию отечественного аналога системы видеоконференцсвязи (ВКС) Zoom.

«Сейчас мы работаем над моделью защищенной ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис. Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom», – сказал глава «Автоматики» Владимир Кабанов.

В концерне параллельно с развитием технологий для удаленной конференцсвязи ведется работа по развитию соответствующих систем информационной безопасности. По словам Кабанова, российские госучреждения смогут перейти на отечественные системы ВКС «уже в ближайшие годы».

На протяжении 2020 г. сразу несколько компаний выпустили новые продукты видеосервисов. Компания Creately представила российскую версию платформы видеоконференций, которая позволяет использовать виртуальный конференц-зал, проводить мозговые штурмы по видеосвязи, дает доступ к шаблонам блок-схем и ИТ-проектов, а также другим инструментам планирования и операционной деятельности.

«Яндекс» разработал сервис видеоконференций «Телемост». Проект рассчитан на работу через современные браузеры и не требует не только установки приложения, но даже регистрации. Подключиться к конференции через «Яндекс.телемост» пользователь может по сгенерированной ссылке на нее, которую нужно ему направить посредством любого средства связи – по электронной почте, в социальной сети или через мессенджер. В беседах могут участвовать до 35 человек, и ограничений на время беседы в этом сервисе нет.

Аналогичный проект выпустила Mail.ru Group. Он стал частью экосистемы холдинга и получил название «Видеозвонки Mail.ru». Как сообщили CNews представители компании, участвовать в видеоконференциях одновременно могут до 100 человек, и для этого им, как и в случае с «Телемостом» «Яндекса», тоже не требуется регистрироваться в «Почте Mail.ru» и устанавливать фирменное приложение.

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