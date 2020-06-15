«Яндекс» создал «убийцу» Zoom

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«Яндекс» разработал сервис видеоконференций «Телемост» для конкуренции с Zoom и Skype. В нем можно подключаться к чатам без регистрации. На данный момент сервис находится в стадии разработки. Аналогичный проект в апреле 2020 г. запустил Mail.ru Group, и схожие функции есть также в Zoom и Skype.

Видеозвонки от «Яндекса»

Компания «Яндекс» запустила новый сервис видеозвонков под названием «Телемост». Проект, как сообщили CNews представители ИТ-гиганта, рассчитан на работу через современные браузеры и не требует не только установки приложения, но даже регистрации.

Подключиться к конференции через «Яндекс.телемост» пользователь может по сгенерированной ссылке на нее, которую нужно ему направить посредством любого средства связи – по электронной почте, в социальной сети или через мессенджер. В беседах могут участвовать до 35 человек, и ограничений на время беседы в этом сервисе нет.

Как и где работает «Телемост»

На момент публикации материала «Яндекс» только начинал интеграцию «Телемоста» в свои существующие сервисы. Он был доступен в приложениях «Яндекс.диск» (поддерживаются мобильная и настольная версии) и «Яндекс.почта» (пока только мобильная версия под Android и iOS), а также его можно было запустить в обозревателе «Яндекс.браузер».

Интерфейс видеоконференции на восемь человек

Сервис также получил поддержку браузера Google Chrome, в других программах его работа пока не гарантируется. В будущем воспользоваться им смогут и пользователи других браузеров, но конкретные сроки разработчики не назначают.

Пока что список функций «Яндекс.телемоста» ограничивается базовыми возможностями. Так, пользователи могут делиться экраном с другими, а также при необходимости отключать камеру и микрофон как на смартфоне, так и на мобильном устройстве. По мере развития сервиса, утверждают разработчики, число его функций будет увеличиваться.

Создавать конференции могут не все

По состоянию на 15 июня 2020 г. «Яндекс.телемост» находился в стадии бета-версии, о чем свидетельствовала соответствующая пометка на его логотипе. Также действовало определенное ограничение на создание конференций – такую возможность получают исключительно зарегистрированные в экосистеме «Яндекса» пользователи, вошедшие под своим логином. Функцию анонимного создания конференций сервис пока не предоставляет.

В погоне за Mail.ru

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков почти на два месяца позже Mail.ru Group. CNews писал, что аналогичный проект стал частью экосистемы холдинга 21 апреля 2020 г. и получил название «Видеозвонки Mail.ru».

Изначально проект «Видеозвонки Mail.ru» был запущен в составе своего почтового сервиса холдинга. Как сообщили CNews представители компании, участвовать в видеоконференциях одновременно могут до 100 человек, и для этого им, как и в случае с «Телемостом» «Яндекса», тоже не требуется регистрироваться в «Почте Mail.ru» и устанавливать фирменное приложение.

«Яндекс.телемост» запустился на два месяца позже одного из основных конкурентов

Сервис создавался для использования в качестве инструмента общения как между родственниками, проживающими в разных городах и странах (а в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса – и в одном населенном пункте), так и между партнерами и коллегами по работе. Помимо этого, он пригоден для проведения обучения в онлайн-формате – учителя и преподаватели могут приглашать в конференцию всех учеников класса или студентов группы или потока.

Зарубежные конкуренты

В других странах тоже существуют сервисы, позволяющие создавать видеоконференции и участвовать в них без предварительной регистрации. Подобную услугу достаточно давно предлагает проект Zoom, но в течение всей первой половины 2020 г. он демонстрировал халатное отношение к приватности. В нем неоднократно находили критические уязвимости, плюс в апреле 2020 г. он, по данным Washington Post, допустил грандиозную утечку данных – в свободном доступе оказались записи видеозвонков тысяч пользователей.

В начале июня 2020 г. разработчики Zoom пообещали добавить в сервис сквозное шифрование, но сообщили, что воспользоваться им смогут лишь владельцы платных аккаунтов – те, кто предпочитают пользоваться Zoom бесплатно, по-прежнему будут рисковать своими персональными данными. Такую избирательность девелоперы объяснили стремлением максимально тесно сотрудничать со спецслужбами разных стран.

3 апреля 2020 г. функция создания видеоконференций без регистрации, получившая название Meet Now, появилась в составе мессенджера Skype, с 2011 г. принадлежащего Microsoft. Как и сервисы Mail.ru и «Яндекса», обновленный Skype позволяет генерировать ссылку на чат и рассылать ее пользователям, не имеющим своего аккаунта в нем. В одном чате могут участвовать до 50 человек, но это не единственное ограничение Meet Now.

Так, в отличие от «Яндекс.телемоста», каждый групповой звонок в Skype «без SMS и регистрации» может длиться не более четырех часов подряд. Кроме того, суммарная длительность такой конференции в день не может превышать десяти часов. Все это можно обойти путем создания нескольких аккаунтов. После завершения разговора ссылка на него останется открытой. Участникам конференции в течение 30 дней будут доступны запись беседы, а также файлы, которыми они обменивались в процессе.