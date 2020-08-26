«Ростех» строит российского «убийцу» Zoom

«Полноценный» аналог Zoom



В России ведутся работы по созданию отечественного аналога системы видеоконференцсвязи (ВКС) Zoom. Об этом заявил Владимир Кабанов, глава входящего в госкорпорацию Ростех концерна «Автоматика» в интервью агентству ТАСС.

«Сейчас мы работаем над моделью защищенной ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис. Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom», – сказал Владимир Кабанов.

В концерне параллельно с развитием технологий для удаленной конференцсвязи ведется работа по развитию соответствующих систем информационной безопасности. По словам Кабанова, российские госучреждения смогут перейти на отечественные системы ВКС «уже в ближайшие годы».

Активы Ростеха для удаленной работы

Концерн «Автоматика» является поставщиком системы защищенных онлайн-коммуникаций ВКС IVA AVES S. По словам Владимира Кабанова, платформа уже востребована госкомпаниями и коммерческим сектором.

Владимир Кабанов, руководитель концерна «Автоматика»

«Программный сервер защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S больше, чем Skype. Наша ВКС обеспечивает высокий уровень защищенности связи госструктурам и коммерческим организациям. Ей оснащены более 500 организаций, ее внедряют федеральные органы исполнительной власти, бизнес, в том числе малый, сервис-провайдеры, медицинские и образовательные учреждения. Среди наших заказчиков холдинги Ростеха "Росэлектроника", "Нацимбио", а также "Воентелеком"», – сказал он.

В дополнение, входящий в концерн НИИ «Масштаб» также выпускает платформу виртуализации рабочих столов VeiL VDI, с помощью которой можно создавать рабочие столы пользователей в виртуальных машинах, размещенных на выделенных серверах, а не на привычных ПК.

«Мы развиваем технологии для удаленной работы вкупе с системами, обеспечивающими информбезопасность – отметил глава «Автоматики». – Созданы все предпосылки для роста потребности в таких технологиях, а подтверждающие сертификаты по информационной безопасности и подтверждение статуса отечественной разработки позволяет внедрять продукты и для госнужд. Это перспектива ближайших лет».

По мнению Кабанова, пандемия стала временем значительного увеличения числа кибератак из-за востребованности удаленного режима работы, учебы и общения, но начал изменяться характер таких атак.

«Если раньше киберпреступники стремились проломить защиту предприятий или частных лиц, то теперь появился новый метод, связанный с пандемией, — это скидки, различные предложения по защите от вируса, покупке лекарств и так далее. Пользователей забрасывают на фишинговый сайт, где многие из них сливают информацию по своим банковским картам, либо на компьютер ставится вредоносное программное обеспечение», – отметил он.

Российские конкуренты Zoom

Согласно данным рейтинга игроков российского рынка ВКС от CNews Analytics, представленного в конце июля 2020 г., суммарная выручка десятки лидеров рейтинга по итогам 2019 г. составила 1,96 млрд руб., показав рост на 66,2% по сравнению с 2018 г.

Первое место заняла X-Com с выручкой 356 млн руб, второе Webinar.ru (345 млн руб.), третье «Авикон текнолоджис» (280 млн руб.).

Большая часть доходов участников рейтинга (57%) пришлись на коммерческие заказы, у десяти из них превалировал «частный сектор». Всего четыре компании предпочитали работать с государством (доля госструктур в выручке — от 75%), еще четыре компании работали на обоих рынках приблизительно одинаково.

По мнению авторов обзора, формальный выход из карантина не отменит спрос на более надежные и защищенные аппаратные системы должен будет вырасти, поскольку многие компании захотят оставить ВКС-решения для заочных встреч и связи с удаленными сотрудниками.

В рамках борьбы с коронавирусом многие российские ИТ-компании объявили о доступности бесплатных версий своих систем ВКС для бизнеса, обучения и общения в интернете. Так, бесплатные лицензии на использование ВКС-системы TrueConf Server с числом онлайн-пользователей до 1000 стали доступны всем школам, колледжам и вузам России и СНГ начиная с 16 марта 2020 г. SPIRIT, разработчик системы видеоконференцсвязи VideoMost, сообщила CNews о бесплатной поставке комплекса VideoMost по модели SaaS на бесплатной основе сроком на 3 месяца.

Также CNews сообщал о предоставлении бизнес-платформы «Битрикс24» с 6 марта в рамках бесплатного тарифа для неограниченного количества пользователей.

Хайп вокруг Zoom

Несмотря на достаточно высокую популярность ВКС-платформ Microsoft Teams и Skype, «звездой» периода самоизоляции стала мульти-платформенная облачная система Zoom для организации и проведения аудио и видеоконференций, онлайн-встреч, чатов и мобильной совместной работы.

Платформа Zoom была разработана выходцами из Cisco WebEx, которые объединились в компанию Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния (США). Первая версия Zoom была запущена в январе 2013 г., и уже к маю число ее пользователей превысило миллион.

Удачные отношения с многочисленными партнерами в сфере аппаратного и программного обеспечения для совместной работы привели к быстрому росту в секторе B2B. Так, в феврале 2015 г. продуктами Zoom пользовались более 40 млн человек и более 65 тыс. компаний, при этом время общего собрания в рамках платформы превысило 1 млрд минут.

Глобальная вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 стала временем взрывообразного роста популярности платформы Zoom, которую начали использовать для дистанционной работы, обучения и удаленного социального общения. Так, уже в мае 2020 г. число ежедневных загрузок приложения Zoom превысило 2 млн, а число ежедневных участников онлайн-встреч Zoom выросло с 10 млн в декабре 2019 г. до более 300 млн в апреле 2020 г.

К началу 2017 г. капитализация компании превышала $1 млрд, в апреле 2019 г. после проведения IPO оценка Zoom Video Communications составила $16 млрд, а в июне 2020 г. превысила $67 млрд.

Платформу Zoom неоднократно подвергали критике за неудачный дизайн, политику конфиденциальности и совместного использования корпоративных данных, а также за дыры в безопасности. В частности, изначально в Zoom была заявлена политика «сквозного шифрования», однако на практике шифрование обеспечивалось только между серверами и клиентами Zoom.

В итоге руководство Zoom в апреле 2020 г. было вынуждено объявить 90-дневный мораторий на выпуск новых функций чтобы сфокусироваться на устранении проблем с конфиденциальностью и безопасностью. По итогам этого периода компания отчиталась о ликвидации проблем и выпуске более чем сотни новых функций безопасности.