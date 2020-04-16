Мишустин перешел на российский Linux?

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«Премьерский» Linux

CNews обратил внимание, что на одном из рабочих персональных компьютеров премьер-министра России Михаила Мишустина установлена отечественная операционная система на базе ядра Linux.

Монитор ПК с необычным изображением на экране можно было наблюдать по левую руку премьера в ходе прямой трансляции совещания Правительства с Президентом России Владимиром Путиным. Сеанс видеосвязи, посвященный проблеме распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоялся в среду 15 апреля 2020 г.

Редакции удалось идентифицировать ОС, запущенную на ПК председателя правительства. Скорее всего, это Astra Linux Special Edition 1.5 или 1.6. В состав Astra Linux входит оконный менеджер fly собственной разработки компании, обладающий уникальным интерфейсом. Именно интерфейс входа в систему через fly можно наблюдать на экране монитора ПК Михаила Мишустина.

Стоп-кадр трансляции совещания правительства с Президентом России Владимиром Путиным, на котором виден ПК премьера Михаила Мишустина

CNews обратился в ГК Astra Linux с вопросами, однако ее представители после долгого размышления от комментариев отказались.

Собеседник CNews, хорошо осведомленный в ситуации, заявил, что «ОС Astra Linux применяется в составе различных изделий, разработанных для применения в органах государственной власти. Скорее всего ПК Мишустина является составной частью такого изделия. ОС приобретается для потребностей ФСО. Именно они наверняка и устанавливали (ее на ПК Мишустину - прим. CNews)».

Путин продолжает пользоваться Windows XP

В декабре 2019 г. ряд российских и зарубежных СМИ распространил информацию о том, что Владимир Путин на своих рабочих ПК, в кремлевском кабинете и в жилой резиденции «Ново-Огарево», использует давно устаревшую Microsoft Windows XP. Такой вывод журналисты сделали, изучив фотографии из официальной фотохроники пресс-службы кремля, которые были опубликованы осенью 2019 г.

На новых материалах, опубликованных на официальном сайте Кремля (kremlin.ru) по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России от 13 апреля 2020 г., которое в формате видеоконференции из резиденции «Ново-Огарево» провел Президент России отчетливо виден монитор ПК, на экране которого можно заметить характерную для интерфейса Windows XP панель задач, а также точно такие же обои рабочего стола, как и на фото, датированных 2019 г. Таким образом, можно предположить, что Владимир Путин продолжает пользоваться Windows XP или иной ОС, интерфейс которой ее напоминает.

Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции о санитарно-эпидемиологической обстановке в России от 13 апреля 2020 г.

Напомним, период расширенной поддержки Windows XP, выпущенной в 2001 г., завершился в апреле 2014 г. Корпорация Microsoft настоятельно не рекомендовала продолжать пользоваться устаревшей версией ОС из-за возможного наличия уязвимостей, устранять которые не планировалось. Однако в мае 2019 г. компания все же выпустила экстренный патч для Windows XP, чтобы защитить ее немногочисленных пользователей от угрозы заражения вирусами-вымогателями.

Несколько слов об ОС Astra Linux

Astra Linux – UNIX-подобная операционная система, основанная на дистрибутиве Debian, разработку которой с 2008 г. ведет компания «Русбитех».

Сегодня Astra Linux существует в двух версиях – Common Edition и Special Edition. Common Edition предназначена для потребителей, а также для среднего и малого бизнеса, образовательных учреждений, она находится в свободном доступе и может быть скачана с официального сайта проекта. Special Edition разработана для государственных и военных предприятий и не распространяется в свободном доступе.

На момент публикации материала ОС Astra Linux Special Edition версии 1.6 имеет сертификаты Минобороны, ФСБ и ФСТЭК.

В мае 2019 г. ОС получила сертификат ФСТЭК использовать систему при работе с информацией и документами, представляющими государственную тайну.

В начале апреля 2020 г. компания сообщила об успешном завершении работ по сертификации ОС по первому уровню доверия к средствам технической защиты информации и обеспечения безопасности информационных технологий в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Полученный сертификат подтверждает право использовать ОС в информационных системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные, служебную, коммерческую и иные виды тайн, включая государственную тайну самого высокого уровня секретности – «особой важности».

Сборки Astra Linux Special Edition выпускается под архитектуры «Эльбрус» (релиз «Ленинград»), IBM System Z («Мурманск»), POWER («Керчь), MIPS («Севастополь»), ARM («Новороссийск») и x86-64 («Смоленск»). Каждый из релизов имеет различные сферы применения: к примеру, «Новороссийск» пригоден для мобильных устройств и встраиваемых компьютеров, а «Ленинград» – для вычислительных комплексов «Эльбрус».

В октябре 2019 г. между Astra Linux и китайским технологическим гигантом – компанией Huawei – было заключено соглашение о партнерстве с целью разработки совместных комплексных решений на территории России. На первом этапе сотрудничества компании провели тестовые испытания на корректность работы новейших серверов Huawei Taishan 100/200 2280 с ОС Astra Linux Special Edition.

В апреле 2020 г. CNews сообщил о том, что по итогам 2019 г. в российские медицинские учреждения было поставлено почти 24 тыс. лицензий на ОС Astra Linux.