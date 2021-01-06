Российским школьникам запретили учиться на MacBook Air

Школам утвердили нормы использования гаджетов в образовательном процессе: вступил в силу новый свод санитарных правил, который будет действовать до 1 января 2027 г. Теперь учитель не может рекомендовать ученику использовать при обучении мобильный телефон, а администрация школ должна закупить мониторы с диагональю не менее 15 дюймов, что исключает из учебного процесса большую часть модельного ряда ноутбуков Apple.

Запрет использовать телефоны для обучения

1 января 2021 г. вступил в действие новый документ СП 2.4. 3648-20, который пришел на смену старым санпинам и был утвержден главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой в конце 2020 г.

В частности, теперь школам не рекомендовано использовать мобильные телефоны в образовательных целях. А администрация школ должна будет закупать компьютеры и планшеты с прописанным в правилах размером диагонали. Новые нормы будут действовать до 1 января 2027 г.

«Для образовательных целей мобильные средства связи не используются», — говорится в документе. В Роспотребнадзоре эту норму «Российской газете» объяснили тем, что мобильные средства связи имеют чаще всего маленький размер экрана, что влечет за собой напряжение органов зрения и нарушение осанки, поэтому их нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета.

Кроме того, как указано в новых правилах, на территории образовательных организаций не допускается размещение базовых станций подвижной сотовой связи.

Новые санитарные нормы исключили из учебного процесса самые распространенные макбуки

Напомним, что ранее в санитарных правилах и нормах было рекомендовано ограничение возможности использования мобильных телефонов лицами, не достигшими 18 лет (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190–03, пункт 6.9), из-за того что стандарты безопасности для мобильных телефонов были разработаны для взрослых и не учитывали особенности детского организма. Однако на протяжение последних лет смартфоны прочно вошли в обиход школьников, а массовая «дистанционка», введенная в 2020 г., вообще «подсадила» на разнообразные гаджеты тех, кто раньше так плотно ими не пользовался особенно в удаленных регионах России с плохим интернетом.

Постановление главного государственного санитарного врача об утверждении новых санитарных правил было подписано 28.09.2020 г., а опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 21.12.2020 г. Все месяцы, с момента подписания документа до его вступления в силу, новые правила бурно обсуждали в Сети родители и учителя, причем необходимость разработки новых правил признавали и сторонники, и противники «дистанционки». Старые санитарные правила, некоторые из которых были приняты еще в 2002-2003 гг., когда никакую массовую гаджетизацию нельзя себе было даже представить, регулировать дистанционное обучение не могли.

Новые нормы для гаджетов

Прежде всего, в новых правилах указаны теперь требуемые размеры диагонали мониторов. Так минимальная диагональ электронного средства обучения (ЭСО) должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука — не менее 39,6 см (15 дюймов), планшета — 26,6 см (около 10,5 дюймов). Таким образом, санпин вводит автоматический запрет на самую массовую разновидность макбуков, обладающих 13-дюймовой диагональю экрана. Таким экраном обладает вся линейка MacBook Air и большая часть выпускаемых сейчас MacBook Pro. Одновременно из учебного процесса будет исключен целый класс ПК - ультрабуки, которые характеризуются компактностью и невысокой производительностью.

Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях запрещено.

Зрительная дистанция до экрана должна составлять не менее 50 см. Использование планшетов предполагает их размещения на столе под углом наклона 30o.

Ученики начальной школы могут теперь заниматься на ноутбуках при наличии дополнительной клавиатуры. Также под запретом одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО, например, интерактивной доски и персонального компьютера (или планшета).

В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, должно быть хорошее естественное освещение, а также искусственное общее и местное освещение на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте ученика должен располагаться сбоку от экрана ПК (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.

Нормы по времени

Новые правила вводят и конкретные рекомендации с точки зрения частоты использования гаджетов. Напомним, что в конце 2020 г. государство взяло курс на создание цифровых обучающих материалов для школ. В декабре 2020 г. CNews писал, что Правительство выделит миллиард рублей на обеспечение школ современным образовательным контентом, в который войдут цифровые конспекты, игры, тесты, виртуальные лаборатории, архивные документы и мультимедийные карты.

Согласно новым правилам, теперь при использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет — 5-7 мин., для учащихся 1-4 классов —10 мин., для 5-9 классов —15 мин. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для интерактивной доски: для детей до 10 лет — 20 мин., старше 10 лет — 30 мин.; для компьютера: для детей 1-2 классов — 20 мин., 3-4 классов — 25 мин., 5- 9 классов — 30 мин., 10-11 классов — 35 мин. Кроме того, предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз. Должен быть обеспечен контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО.

Время непрерывного использования наушников для всех возрастных групп должно составлять не более часа. Уровень громкости не должен превышать 60% от максимальной. Внутриканальные наушники должны быть предназначены только для индивидуального использования.

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 мин.