Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД

РЖД предложила создать национальные стандарты для технологий квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей. Разрабатывать документы будет сама РЖД, Центры компетенций Национальной технологической инициативы на базе «Сколтеха», Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» и Технический комитет 26 «Криптографическая защита информации». Представители отрасли отмечают, что без таких стандартов внедрение квантовых технологий на практике невозможно.



Кванты стандартизируют

РЖД собирается создать национальные стандарты в области квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей. Об этом сообщается на официальном сайте Технического комитета 194 «Кибер-физические системы», который будет участвовать в разработке документов. На сайте опубликованы тексты проектов – пока эксперты подготовили первые редакции для двух стандартов в области квантовых коммуникаций и четырех стандартов в области квантового интернета вещей.

Инициатива по подготовке стандартов исходила от РЖД в рамках «дорожной карты» по развитию квантовых коммуникаций от 27 августа 2020 г., которую курирует РЖД в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Разрабатывать документы помимо компании будут Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» и Технический комитет 26 «Криптографическая защита информации». Входят в число разработчиков и три Центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе «Сколтеха» – инженерно-образовательные консорциумы на базе российских университетов и научных организаций, которые занимаются развитием «сквозных» технологий НТИ. Среди них – возглавляющий работы Центр компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» на базе Сколтеха, Центр компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» на базе НИТУ МИСиС, Центр компетенций НТИ «Квантовые технологии» на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и исследовательский центр «Национальный центр квантового интернета» на базе Университета ИТМО.

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На сайте отмечается, что квантовые коммуникации сегодня являются одной из ключевых субтехнологий «сквозной» цифровой технологии, обеспечивающей новый уровень защиты информации.

Зачем нужна стандартизация

Начальник Департамента квантовых коммуникаций РЖД Артур Глейм объяснил, что стандартизация – это ключевой фактор успешного развития высокотехнологичной области квантовых технологий.

«Она является комплексным инструментом реализации эффективной деятельности по формированию экосистемы и рынка товаров и услуг квантовых коммуникаций, – отметил Глейм. – Серия стандартов будет способствовать развитию добросовестной конкуренции и снижению технических барьеров».

Директор по технологическим стандартам АНО Платформа НТИ», председатель ТК 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин добавил, что защищенные коммуникации сегодня критически важны для страны и теперь, наконец, началась «сложнейшая работа по синхронизации ведущейся научной работы с нормативно-техническим регулированием».

Руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра Алексей Федоров в беседе с CNews напомнил, что квантовые технологии сегодня находятся на активной фазе своего развития. Появление стандартов и процедур сертификации – важный шаг на пути к их внедрению и массовому использованию.

«Стандартизация разработок в области квантовых технологий позволит получить единый подход к оценке их основных характеристик, – отметил эксперт. – В случае с квантовыми коммуникациями, в частности, устройствами квантового распределения ключей, важна не только величина скорости генерации секретного ключа, но и то каким образом этот показатель измерен. Так что введение стандартов на такой параметр позволит в единой логике оценивать продукты различных производителей».

Что будет в стандартах

В состав серии предварительных национальных стандартов войдут базовые стандарты, определяющие основные подходы, термины и определения в предметных областях квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей. Также здесь будут документы прямого применения, определяющие принципы функционирования технологии квантовых коммуникаций в сфере интернета вещей. К примеру, аналитики разработают стандарты «Квантовый интернет вещей. Типовой программно-аппаратный комплекс, реализующий функции системы квантового распределения ключей. Архитектура» и «Квантовый интернет вещей. Типовой программно-аппаратный комплекс, реализующий функции системы квантового распределения ключей. Интерфейсы подключения».

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Публичное обсуждение проектов, которые уже выложены на сайте, продлится до 30 сентября 2022 г.

В документах утверждается, что международных аналогов они не имеют. Алексей Федоров отмечает же, что в мире ведется активная работа в области выработки стандартов и создания процедур сертификации. Соответствующие рабочие группы функционируют в крупных организациях, например, в Международном союзе электросвязи (ITU-T) и Европейском институте телекоммуникационных стандартов (ETSI).

Зачем РЖД квантовые технологии

Напомним, РЖД подписала соглашение по развитию квантовых коммуникаций с правительством летом 2019 г., а через год была утверждена соответствующая дорожная карта отрасли. По проекту дорожной карты, часть средств будет потрачена на квантовую сеть для 1000 абонентов протяженностью 10 тыс. км, которую построят к 2024 г. Сама сеть будет базироваться на магистральных оптоволоконных каналах РЖД. Построением в РЖД занимается специально созданный департамент квантовых коммуникаций, отвечающий за повышение безопасности железнодорожного транспорта и эффективности использования инфраструктуры российской железнодорожной сети.

Как объяснил Алексей Федоров, квантовые технологии распределения ключей будут полезны РЖД при защите внутренних данных компании, при управлении критической инфраструктурой, а также при предоставлении сервисов по защите информации другим компаниям. Реализовать все это РЖД поможетразвитая инфраструктура, насчитывающая порядка 80 тыс. км. волоконно-оптических линий.

«Одна из наиболее развитых технологий в рамках квантовых коммуникаций – квантовое распределения ключей, – напомнил Алексей Федоров. – Ее отличительной чертой является стойкость, гарантируемая не предположениями об ограничениях злоумышленника, а фундаментальными законами. Это ключевое ее отличие от других "неквантовых" технологий: из процесса передачи криптографических ключей исключаются определенные предположения и человеческий фактор – один из способов доставки ключей».

В 2021 г. в России начала работу первая линия квантовой связи. протяженностью 700 км. В октябре 2021 г. РЖД заказала разработку устройств квантовых коммуникаций для магистральных линий протяженности более 200 км за 300 млн руб.