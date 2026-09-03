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Шульгинов Роман

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Республика больших данных: Правительство Якутии, КРДВ и «Ростелеком» совместно подготовят строительство энергоэффективного дата-центра 1
14.02.2022 Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий 1
18.11.2020 «Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру для ЦУС РЭК 1
22.01.2020 Серия национальных стандартов интернета вещей представлена на публичное обсуждение 1
23.10.2019 «Ростелеком» и «Русагро» запустили систему контроля за движением урожая 1
15.04.2019 «Ростелеком», Tele2 и Nokia протестировали решения для ЖКХ на базе интернета вещей 1
26.11.2018 Tele2, Ericsson и «Ростелеком» протестировали «интернет вещей» для ЖКХ 1
29.10.2018 Предложенный Россией проект стандарта промышленного интернета вещей станет международным 1
04.07.2018 Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства» 1
04.06.2018 Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке 1
17.05.2018 Россия впервые примет заседание международного подкомитета по разработке стандартов для «интернета вещей» 1
10.10.2017 SAP переносит облачную платформу для разработки SAP Cloud Platform в российский дата-центр 1
01.06.2017 Роман Шульгинов назначен вице-президентом по сервисной платформе «Ростелекома» 2
30.11.2012 Сергей Козерод назначен директором Сибирского региона «ВымпелКома» 1
22.10.2010 «Билайн» открывает в Красноярске автобусную остановку с бесплатной зоной Wi-Fi 1
20.10.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Норильске и Оганере 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Шульгинов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10995 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 158 2
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Монитор Электрик 11 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 38 1
Открытые технологии 731 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
SAP SE 5611 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15941 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
РВК - Российская венчурная компания 571 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 500 3
Газпром нефть 734 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 1
Русагро Группа Компаний 386 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3967 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5747 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6582 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 403 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4966 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 10
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1200 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54298 8
Стандартизация - Standardization 2345 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26538 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14017 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36464 4
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9964 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26049 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29793 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7756 2
ISO/IEC DIS 20924 Information technology - стандарт в области интернета вещей 2 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6877 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4498 2
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18230 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12982 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1753 2
USN - Ubiquitous Sensor Networks - Сенсорные сети 61 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 315 2
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FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 1
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 929 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 732 1
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USB modem - USB модем 313 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26440 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1714 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1984 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
SAP ЦОД 15 1
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Монитор Электрик - СК-11 6 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Ростелеком - MVNO 6 1
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Криевс Ритварс 15 1
Бородин Алексей 5 1
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Бочаров Олег 28 1
Парменова Наталия 63 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1715 3
Германия - Берлин 735 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19247 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54892 2
Южная Корея - Республика 7074 2
Япония 13824 2
Европа Восточная 3140 2
Россия - Восточная Сибирь 310 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 295 1
Россия - Заполярье 142 1
Европа 24999 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3215 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2853 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1695 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1677 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 734 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1034 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34000 4
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5766 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3987 2
НКО - Некоммерческая организация 641 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6613 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2139 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11721 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1083 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 9 1
Английский язык 7044 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53768 1
Энергетика - Energy - Energetically 5907 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2924 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1254 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4696 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7883 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4007 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5809 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5626 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 514 1
TAdviser - Центр выбора технологий 481 1
IDC - International Data Corporation 4995 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1507 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 749 2
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 607 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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