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Шульгинов Роман
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 17
Шульгинов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Уткин Никита 40 6
|Шалаев Антон 26 4
|Сапунов Алексей 38 1
|Шпак Василий 280 1
|Подрябинников Алексей 20 1
|Телков Алексей 45 1
|Демьянова Елена 9 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Бородин Алексей 5 1
|Козерод Сергей 38 1
|Ульянов Дмитрий 3 1
|Силков Сергей 2 1
|Болигузов Сергей 1 1
|Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Повалко Александр 36 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Бочаров Олег 28 1
|Парменова Наталия 63 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.