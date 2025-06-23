Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177333
ИКТ 13794
Организации 10729
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25811
Персоны 76097
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Ростелеком MVNO


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Технология VoWiFi стала доступна для абонентов «Ростелекома» 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
15.04.2019 «Ростелеком», Tele2 и Nokia протестировали решения для ЖКХ на базе интернета вещей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9989 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2979 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1021 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 552 1
Basis - Tionix - Тионикс - 80 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 220 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 124 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
О2О Холдинг 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 868 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21970 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21224 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28343 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 295 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8936 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6592 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16307 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12633 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12962 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3989 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7554 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2260 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11635 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1125 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 227 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1866 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3270 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8697 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11466 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4744 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24981 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15308 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2537 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2754 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16471 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7070 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6494 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1131 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8195 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1035 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6557 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 165 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 245 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 137 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 205 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 327 1
VK - My.Games 72 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 221 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 34 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 12 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Apple iOS 7997 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Шульгинов Роман 15 1
Телков Алексей 28 1
Осеевский Михаил 329 1
Кириенко Владимир 143 1
Анохин Сергей 90 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 2
Европа Восточная 3109 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 1
Россия - СФО - Новосибирск 4454 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4095 1
Азия - Азиатский регион 5627 1
Казахстан - Республика 5667 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7776 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
Европа 24415 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 925 1
Россия - УФО - Свердловская область 1601 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1287 1
Россия - УФО - Челябинская область 1299 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3651 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10239 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4094 1
Экономический эффект 1120 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5054 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4157 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5275 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7654 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16791 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 577 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4159 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1676 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 147 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Всероссийская перепись населения 178 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6576 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 459 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9147 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2515 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 12 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 275 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 149 1
Единый день голосования 130 1
Effie Awards 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще