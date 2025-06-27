Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178576
ИКТ 13898
Организации 10803
Ведомства 1470
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25896
Персоны 76675
География 2892
Статьи 1537
Пресса 1230
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2663
Мероприятия 859

Кравцова Ольга


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Предупрежден — значит вооружен: новая услуга защитит абонентов «Ростелекома» от спам-звонков 1
23.06.2025 Технология VoWiFi стала доступна для абонентов «Ростелекома» 1
15.01.2014 Мария Лыкова назначена коммерческим директором «Tele2 Сахалин» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кравцова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10039 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2997 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 661 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21331 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28422 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4099 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 91 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3169 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25073 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8291 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5474 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8694 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12688 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24908 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8337 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 1
Ростелеком - MVNO 4 2
Google Android 14380 1
Apple iOS 8026 1
Лыкова Мария 3 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 935 2
Россия - ПФО - Пензенская область 614 1
Россия - СФО - Иркутская область 1182 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 844 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 640 1
Россия - СФО - Республика Тыва 338 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1353 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 424 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44567 1
Россия - ЦФО - Костромская область 423 1
Россия - УФО - Челябинская область 1315 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1775 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 634 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 930 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 926 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53236 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49734 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8046 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще