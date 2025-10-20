Разделы

Технологии VoWiFi и VoLTE теперь доступны столичным абонентам «Ростелекома»

«Ростелеком» расширяет доступ абонентов мобильной связи к технологиям Voice over Wi-Fi (VoWiFi) и Voice over LTE (VoLTE). С 1 октября 2025 г. оба современных стандарта связи работают в Москве и Московской области, с момента запуска их подключил уже каждый второй абонент в столичном регионе. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

VoWiFi позволяет совершать и принимать голосовые звонки и SMS в зонах, где мобильная связь недоступна или ограничена, но есть подключение к Wi-Fi. VoLTE обеспечивает передачу голоса в высоком качестве (технология HD Voice) и мгновенный дозвон в сети 4G.

Услуги VoWiFi и VoLTE бесплатные и становятся доступны автоматически, звонки с их использованием тарифицируются как обычные голосовые вызовы. Технология VoLTE действует при нахождении на территории домашнего региона. Звонки через Wi-Fi абоненты «Ростелекома» могут совершать на территории всей страны, а также в международном роуминге — для этого достаточно регистрироваться в сети любого оператора раз в четыре часа.

Ольга Кравцова, директор продуктового офиса MVNO «Ростелекома»: «“Ростелеком” активно внедряет решения, которые делают разговоры еще более комфортными. VoLTE становится стандартом для мобильной связи, мы также видим растущий спрос на звонки через Wi-Fi, особенно в районах с плотной застройкой и там, где с сигналом возникают трудности. Мы продолжим расширять доступность современных услуг по всей стране».

На данный момент технология VoWiFi доступна в 23 регионах, VoLTE — в 27 субъектах страны. Активнее всего эти сервисы используют жители Санкт-Петербурга, Пермского края, Воронежской и Свердловской областей. В ближайшее время абоненты смогут оценить новые технологии во всех регионах присутствия оператора.

