В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками

Стандарт спутникового интернета вещей

Как стало известно CNews, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило стандарт обмена данными в низкоорбитальных системах интернета вещей реального времени. Он обеспечивает их совместимость с наземными системами интернета вещей на основе технологии LoRa и протокола LoRaWAN, рассказал CNews заместитель директора АНО Платформа НТИ», председатель ТК 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Стандарт разработан Техническим комитетом 194 «Кибер-физические системы» и подведомственным Минцифры ФГБУ НИИР (Научно-исследовательскому институту радио). Он позволит унифицировать подходы к проектированию и эксплуатации оборудования. А это, в свою очередь, облегчит интеграцию различных систем и устройств, а также повысит надежность и безопасность передачи данных.

«Применение данного стандарта расширяет возможности по реализации проектов, связанных с обеспечением контроля и управления беспилотными средствами и роботизированными комплексами различного назначения, в том числе и для беспилотных авиационных систем», — отметил представитель ТК «Кибер-физические системы».

Скорее всего, речь идет о разработке системы контроля и подачи команд для эксплуатации беспилотных воздушных судов за пределами прямой видимости.

Спутниковый IoT предусматривает формирование каналов связи на основе космических аппаратов. С его помощью можно предоставить бесперебойный интернет-доступ для устройств IоТ в любой точке мира (даже в отдаленных, труднодоступных местах, где отсутствует традиционная сетевая инфраструктура). Помимо этого, он позволяет создавать глобальные сети IоТ, которые могут включать в себя сотни тысяч устройств.

IоТ используются в различных отраслях, включая транспорт (для мониторинга отслеживания движения), коммунальными службами, где устройства IоТ отслеживают потребление воды и электричества и пр.

Почему это важно

«Утвержденный стандарт представляет собой настоящий прорыв для наземного Интернета Вещей, работающих по протоколу LoRaWAN, - пояснил CNewsДмитрий Полторак, генеральный директор ГК «Лартех». — Благодаря использованию низкоорбитальных спутников, покрытие сети значительно расширяется, обеспечивая надежную связь для десятков миллионов устройств. Теперь устройства смогут получать сигнал там, где раньше это было невозможно или затруднительно, что делает спутниковый канал основным источником связи в таких регионах».

Ростелеком В России разработан стандарт для спутникового интернета вещей реального времени

По его мнению, для пользователей оборудования LoRaWAN RU процесс интеграции пройдет абсолютно незаметно — никаких изменений в работе устройств не потребуется. «Все технические аспекты будут решаться на уровне управления сетью, включая реализацию специального роуминга, — продолжил он. — Стандартизация существенно упрощает выполнение этих задач, делая внедрение новых возможностей максимально удобным и эффективным».

«Этот шаг открывает поистине космические перспективы для развития наземных сетей IoT, обеспечивая стабильную и надежную связь даже в самых удаленных уголках нашей страны», — заключил Полторак.

Подробнее о стандарте

Протокол низкоскоростного обмена данными для систем интернета вещей реального времени на основе протокола LoRaWAN устанавливает требования к структуре, формату и правилам применения протокола низкоскоростного обмена данными по абонентским линиям спутниковых каналов связи в системах интернета вещей реального времени (ИВ РВ).

В стандарте прописаны технические рекомендации для разработки архитектуры системы, сетевой инфраструктуры и типовых абонентских средств потребителей, работающих в режиме реального времени для предоставления услуг ИВ РВ на основе низкоорбитальной спутниковой системы, интегрированной с наземными сетями. Документ предполагает и стандарты для предоставления бесшовных услуг интернета вещей реального времени при использовании унифицированных абонентских средств потребителей, функционирующих в режиме реального времени.

«При разработке стандарта учитывались положения национальных и международных нормативных технических документов, значимых в данной области, что обеспечило гармонизацию, совместимость технических решений с национальными системами интернета вещей реального времени и будет способствовать унификации оборудования как на внутреннем рынке, так и на международном уровне, — рассказал CNewsруководитель Росстандарта Антон Шалаев. — В конечном итоге такой подход способствует интеграции российских систем с зарубежными аналогами для экспорта продуктов и услуг».

Предварительный национальный стандарт вводятся в действие с 1 февраля 2025 г., срок апробации составляет три года.



«Востребованность таких систем в различных отраслях экономики и сферах деятельности подтверждена, однако, технических или нормативных документов, регламентирующих обмен данными в них, до настоящего момента не было, — отметил директор Центра исследования подвижной связи ФГБУ НИИР Сергей Тынянкин. — Стандарт предоставляет типовое техническое решение для систем интернета вещей реального времени».

По словам Тынянкина, ключевая основа решения — бесшовная работа низкоскоростной спутниковой сети и наземных сетей, в том числе энергоэффективных сетей дальнего радиуса действия (LPWAN), что подразумевает идентичность технических параметров абонентских средств потребителей (стационарных и мобильных), работающих, в том числе в составе беспилотных и роботизированных средств в режиме реального времени, а также использование полос радиочастот на совместной основе.

LoRa и LoRaWAN

В отличие от технологий, основанных на стандартах сотовой связи, сети на базе данной группы LoRa и LoRaWAN могут строить не только операторы связи, но и разработчики этих решений и непосредственно конечные заказчики. Основным частотным диапазоном для соответствующих решений является 863-876 МГц.

Наиболее распространенным стандартом в данной сфере является LoRa и его модификация — LoRaWAN (в стандарте LoRa описывается только радиочасть, в LoRaWAN - еще и протоколы более высокого уровней). У LoRA проприетарный чип, в остальном стандарт является полностью открытым.

Сети на базе LoRa могут создавать как операторы связи, так и конечные заказчики. Скорость передачи данных составляет от 100 бит/с до 50 кбит/с при ширине канала 200 кГц.

Российский рынок спутникового IoT

По состоянию на 2024 год системы интернета вещей основаны прежде всего на применении наземных беспроводных сетей, но также развиваются спутниковые платформы, которые могут предоставить сервисы, недоступные в обычной инфраструктуре.

В денежном выражении перспектива рынка спутникового IoT в 2030 г. в глобальном масштабе может составить от $6 млрд в год, приводили в J’son & Partners Consulting в августе 2024 г. По их данным, В России потенциал подключений составляет примерно 15 млн устройств, тогда как объем рынка в денежном выражении эквивалентен $300 млн.

В отчете J’son & Partners Consulting отмечается, что актуальность сервисов спутникового IoT для России очень высокая, тем более в сочетании с существующей информационной платформой ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» для реализации задач, намеченных в национальных и федеральных проектах. Высокую активность в сегменте спутникового IoT проявляют компании, которые специализируются на разработке нано- и микроспутников.