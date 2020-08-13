В России установлены первые нацстандарты для «умных городов»

Росстандарт утвердил восемь предварительных национальных стандартов в области «умных городов». Их разработкой с января 2020 г. занимался технический комитет «Кибер-физические системы». В общей сложности утверждено восемь стандартов.

«Умные города» стандартизировали

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило восемь стандартов в области развития «умных городов». Они относятся к так называемым предварительным национальным стандартам (ПНСТ). Разработкой всех восьми стандартов занимался технический комитет (ТК) «Кибер-физические системы» на базе государственного фонда фондов «Российская венчурная компания» (РВК).

Стандарты, пишет ресурс «Экспертный центр электронного государства», прорабатывались с целью повышения эффективности проектов в области автоматизации и информатизации городов. Помимо этого, они созданы для упрощения интеграции цифровых технологий в городскую среду.

«Утвержденная серия стандартов регулирует базовые подходы к реализации концепции умного города – терминологию, общие принципы и руководства по созданию инфраструктуры, внедрение которых позволит обеспечить доступность и открытость данных в городской среде. Следующие документы нормативно-технического регулирования должны определить конкретные протоколы обмена и использования данных в умном городе, требования к используемому оборудованию и продуктам для обеспечения их совместимости как на уровне отдельного города, так и на уровне регионов», – отметил руководитель программ РВК, председатель ТК «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Все восемь ПНСТ были разработаны с учетом действующих международных стандартов, создававшихся при участии специалисты ТК.

Развитие «Умных городов» будет проходить в соответствии с новыми стандартами

ТК «Кибер-физические системы» был создан в 2017 г. В число его собственников входят Росстандарт и РВК, а среди его участников есть «Ростелеком», «Руссофт», «Газпром нефть», НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова и «Лаборатория Касперского».

Первый квартет стандартов

Первым в списке утвержденных ПНСТ идет стандарт «Информационные технологии. Умный город. Функциональная совместимость». Как сообщает ТК «Кибер-физические системы», он определяет требования по построению понятийной модели «умного города», которая может обеспечить основу для функциональной совместимости компонентов систем «умного города» путем согласования онтологий, используемых в различных секторах.

Следующий стандарт – это «Информационные технологии. Умный город. Показатели информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)». Он нужен для определения комплексного набора оценочных показателей, которые связаны с внедрением и использованием ИКТ в «умных городах».

За ним идет стандарт «Информационные технологии. Умный город. Онтология верхнего уровня для показателей умного города». Он определяет общие принципы для онтологии верхнего уровня, которая позволяет представлять определения показателей и данные, используемые для их получения.

Четвертый стандарт носит название «Информационные технологии. Умный город. Руководства по обмену и совместному использованию данных». Определяет общие указания, касающиеся принципов и структуры, используемых для обмена и совместного использования данных организациями, наделенными полномочиями по развитию и эксплуатации инфраструктуры «умного города».

Вторая четверка стандартов

Пятым среди утвержденных ПНСТ оказался стандарт «Информационные технологии. Умный город. Общие положения по интеграции и функционированию инфраструктур умного города». Его разрабатывали для определения взаимодействия между несколькими инфраструктурами, между инфраструктурами и заинтересованными сторонами, а также между инфраструктурами и внешней средой.

На шестой строчке находится стандарт «Информационные технологии. Умный город. Руководящие указания по передовой практике в области перевозок». Его цель - определение общих руководящих указаний по планированию, проектированию, разработке, организации, мониторингу, техническому обслуживанию и совершенствованию интеллектуальных транспортных систем и инфраструктур, которые могут способствовать решению внутригородских и междугородних проблем.

Седьмой стандарт – «Информационные технологии. Умный город. Общая схема развития и функционирования». Определяет методологию планирования, разработки, эксплуатации и технического обслуживания для гармонизации каждой инфраструктуры как части «умного города» и обеспечивающий взаимодействие между несколькими инфраструктурами.

Последний, восьмой стандарт получил название «Информационные технологии. Умный город. Типовая архитектура показателей ИКТ Умного города. Часть 3. Инженерные системы умного города». Он определяет типовую архитектуру, структурированную по уровням информационно-коммуникационных технологий, необходимых для функционирования «умных городов».

Меньше года на проработку

Впервые о работе ТК над стандартами для «умных городов» стало известно, когда в середине января 2020 г. РВК сообщила о разработке проекта ПНСТ «Информационные технологии. Умный город. Показатели». Тогда же документ был размещен на сайте ТК. Процедура его публичного обсуждения завершилась 29 февраля 2020 г.

Следующим этапом стало вынесение ТК совместно с Всероссийским институтом сертификации на публичное обсуждение восьми перечисленных ПНСТ. Оно началось 10 марта 2020 г. и продлилось до апреля 2020 г.

Участие в публичном обсуждении ПНСТ приняли «Лаборатория Касперского», «Росэлектроника», НИИ «Восход», ФГУП «Стандартинформ», а также «Ростелеком» и представители властей в лице правительства Москвы и Минстроя России. По информации «Экспертного центра электронного государства», стандарты получили массу предложений по доработке – только от Минстроя пришло более 120 замечаний. Завершающим этапом в разработке стандартов стало их утверждение 13 августа 2020 г.

Всему этому предшествовало начало развития ведомственный проекта Минстроя «Умный город», стартовавшего в России в 2018 г. с целью цифровизации городской среды, В 2019 г. он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».