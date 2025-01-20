В России разработан план стандартизации для «Индустрии 4.0»

В России разработали план стандартизации передовых технологий в области интернета вещей и промышленного интернета вещей; стандарты в области умного производства и цифровых фабрик; стандарты в области киберфизических систем, в области виртуальной и дополненной реальности, а также стандарты в области цифрового представления характеристик материалов.



Стандарты 4.0

В России разработан план стандартизации передовых производственных технологий на 2025–2030 гг. (Индустрия 4.0). Документ утвержден заместителем министра промышленности и торговли Василием Шпаком и руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антоном Шалаевым.

«План предполагает разработку наиболее востребованных стандартов в области Умного производства, Цифровых фабрик, Цифровых двойников, Киберфизических систем, Промышленного интернета вещей и иных передовых производственных технологий, - пояснил Василий Шпак. Всего план включает в себя более 80 стандартов.

Концепция Индустрии 4.0 предполагает массовое распространение подключенных устройств и внедрение информационных технологий в промышленность, масштабную автоматизацию бизнес-процессов и широкое использование цифровых технологий.

Image by usertrmk on Freepik В России разработали план стандартизации передовых технологий

Документ разрабатывался НТИ «Технет», рабочей группой 194 «Кибер-физические системы» совместно с автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» (АНО «Платформа НТИ»), Минпромторгом и Росстандартом.

Умное производство

План стандартизации описывает унифицированную модель умного производства, которая определяет требования к основным компонентам моделирования на уровне отдельных машин и на уровне цифровой фабрики, включая различные этапы их жизненного цикла.

Сама модель охватывает следующие аспекты: разработку структур для умного производства, рекомендации по внедрению стандартных моделей умного производства, а также примеры существующих или возможных реализаций этих моделей.

Типовые модели помогают понять ключевые элементы системы, которые необходимо учитывать при создании новых систем или модернизации уже существующих. Таким образом, данный стандарт нацелен на создание унифицированных моделей умного производства как для разработки новых решений, так и для улучшения и адаптации уже имеющихся.

Для практического применения технологий, отслеживающих состояние и параметры оборудования в режиме реального времени, а также создания цифровых производственных линий и целых цифровых фабрик, предлагаются унифицированные методы и руководства по формированию каталогов поведения оборудования и требований к ним, что включает создание соответствующих исполняемых файлов.

Использование унифицированного подхода к созданию таких файлов позволяет в реальной практике разрабатывать виртуальные производственные системы, управлять ими и получать данные в реальном времени. Это дает возможность моделировать и тестировать любые проектируемые или существующие производственные процессы, а также эффективно контролировать текущие производственные операции в унифицированном и стандартизированном формате.

Василий Шпак подчеркнул, что новые стандарты будут основываться на лучших практиках лидеров рынка. По его словам, это позволит ускорить процесс внедрения инноваций в промышленность.

Значение новых стандартов для развития промышленности

По словам заместителя директора АНО «Платформа НТИ» Никиты Уткина, перспективный план стандартизации стал важным инструментом государственного регулирования процессов модернизации и цифровизации промышленных предприятий. Он способствует созданию национальных стандартов, которые будут использоваться для дальнейшего совершенствования технологий межмашинного взаимодействия и киберфизических систем.

Уткин также отметил, что за последние несколько лет было разработано более 40 документов, над которыми работали свыше 100 организаций и 500 отраслевых экспертов. Работа по внедрению новых стандартов продолжается.