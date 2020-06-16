«Ростелеком-Солар» примет участие в разработке национальных стандартов (ГОСТ) по кибербезопасности

«Ростелеком-Солар» вошла в состав трех комитетов по стандартизации при Росстандарте. В рамках этой работы эксперты компании будут участвовать в обсуждении вопросов стандартизации по направлениям кибер-физических систем (TK194), криптографии (TK26) и защиты информации (TK362).

При Росстандарте работает более 200 технических комитетов по стандартизации. Они объединяют представителей государства и бизнес-сообщества, а также независимых экспертов в целях разработки и обсуждения национальных и международных стандартов для различных отраслей.

«Специалисты «Ростелеком-Солар» обладают широкой экспертизой в области кибербезопасности различных информационных систем, в том числе систем автоматизированного управления технологическим процессом (АСУ ТП), а также IoT/IIoT – систем (промышленного) интернета вещей, получающих всё более широкое распространение. «Ростелеком-Солар» может внести значительный вклад в создание нормативно-технической базы, жизненно необходимой для ускорения цифровой трансформации экономики, а также продвижения российских подходов на международном уровне. Для нас участие в технических комитетах Росстандарта особенно важно, так как в дальнейшем основным потребителем создаваемых стандартов станет именно бизнес, и мы рады возможности использовать свою экспертизу и опыт для обеспечения практической защищенности российских компаний», – сказал Сергей Парьев, заместитель руководителя отдела Кибербезопасности АСУ ТП по исследованиям и разработке, «Ростелеком-Солар».

На данный момент в рамках ТК26, который занимается вопросами применения криптографических методов защиты информации, эксперты «Ростелеком-Солар» принимают участие в обсуждении проекта стандарта для узкополосной радиосвязи (LoRaWAN). Этот протокол предназначен для обмена данными с территориально распределенными устройствами с низким энергопотреблением. Работа ТК194 (кибер-физические системы) заключается в разработке стандартов применения в таких сферах, как IoT/IIoT, цифровые двойники, «умное» производство. Вошедшие в состав комитета эксперты компании участвуют в формировании стандартов по тематике (промышленного) интернета вещей (IoT/IIoT). В составе рабочей группы при ТК362 (защита информации), «Ростелеком-Солар» вовлечен в обсуждение стандарта защищенной версии протокола DLMS/COSEM для обмена данными с приборами учета (электроэнергии, воды, газа и др.).

По итогам работы экспертных групп сформированные ГОСТы будут направлены на согласование в Росстандарт, после чего станут национальными стандартами. «Ростелеком-Солар» продолжит работу в составе технических комитетов и обсуждении других стандартов.