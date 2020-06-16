Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

«Ростелеком-Солар» примет участие в разработке национальных стандартов (ГОСТ) по кибербезопасности

ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком-Солар» вошла в состав трех комитетов по стандартизации при Росстандарте. В рамках этой работы эксперты компании будут участвовать в обсуждении вопросов стандартизации по направлениям кибер-физических систем (TK194), криптографии (TK26) и защиты информации (TK362).

При Росстандарте работает более 200 технических комитетов по стандартизации. Они объединяют представителей государства и бизнес-сообщества, а также независимых экспертов в целях разработки и обсуждения национальных и международных стандартов для различных отраслей.

«Специалисты «Ростелеком-Солар» обладают широкой экспертизой в области кибербезопасности различных информационных систем, в том числе систем автоматизированного управления технологическим процессом (АСУ ТП), а также IoT/IIoT – систем (промышленного) интернета вещей, получающих всё более широкое распространение. «Ростелеком-Солар» может внести значительный вклад в создание нормативно-технической базы, жизненно необходимой для ускорения цифровой трансформации экономики, а также продвижения российских подходов на международном уровне. Для нас участие в технических комитетах Росстандарта особенно важно, так как в дальнейшем основным потребителем создаваемых стандартов станет именно бизнес, и мы рады возможности использовать свою экспертизу и опыт для обеспечения практической защищенности российских компаний», – сказал Сергей Парьев, заместитель руководителя отдела Кибербезопасности АСУ ТП по исследованиям и разработке, «Ростелеком-Солар».

На данный момент в рамках ТК26, который занимается вопросами применения криптографических методов защиты информации, эксперты «Ростелеком-Солар» принимают участие в обсуждении проекта стандарта для узкополосной радиосвязи (LoRaWAN). Этот протокол предназначен для обмена данными с территориально распределенными устройствами с низким энергопотреблением. Работа ТК194 (кибер-физические системы) заключается в разработке стандартов применения в таких сферах, как IoT/IIoT, цифровые двойники, «умное» производство. Вошедшие в состав комитета эксперты компании участвуют в формировании стандартов по тематике (промышленного) интернета вещей (IoT/IIoT). В составе рабочей группы при ТК362 (защита информации), «Ростелеком-Солар» вовлечен в обсуждение стандарта защищенной версии протокола DLMS/COSEM для обмена данными с приборами учета (электроэнергии, воды, газа и др.).

По итогам работы экспертных групп сформированные ГОСТы будут направлены на согласование в Росстандарт, после чего станут национальными стандартами. «Ростелеком-Солар» продолжит работу в составе технических комитетов и обсуждении других стандартов.

Другие материалы рубрики

Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах

ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты

За российскими школьниками будет наблюдать система, названная в честь автора книги о тотальной слежке

Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»

Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая

Минкомсвязи предложило отдать «Гостех» Сбербанку

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе