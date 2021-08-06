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Стриж Телематика
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06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
12.03.2020 Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи 2
17.02.2020 Власти назвали три типа угроз, которые могут поломать Рунет 2
24.12.2019 Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей 2
19.12.2019 «Ситимобил» позволил всем желающим следить за своими водителями и пассажирами 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 1
15.08.2019 «РТ-инвест» запустил проект «умного контроля» сбора и вывоза отходов 3
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
29.07.2019 Опубликован проект открытого стандарта интернета вещей OpenUNB 1
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 2
07.06.2019 «Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ 1
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 2
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 1
15.04.2019 Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 5
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 3
03.12.2018 Интернет вещей не будут переводить на российское оборудование, потому что его нет 1
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А» 1
26.04.2017 Yota открывает виртуальный офис продаж 1
03.04.2017 Оборот сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox достиг в I квартале 2017 года 8 млрд рублей 1
12.12.2016 Генпрокуратура недовольна: Открытый Медведевым технопарк не производит продукции 1
26.10.2016 Интернет вещей помог разгрузить центральные улицы Ростова-на-Дону от автотранспорта 1
24.10.2016 «Яндекс.Доставка» заработала в Санкт-Петербурге 1
21.07.2016 В Казахстане запустили общенациональную беспроводную сеть для интернета вещей 1
08.02.2016 В приложении OneTwoTrip для Android теперь можно купить билеты на поезда от РЖД 1
28.07.2015 «Яндекс» запустил новый сервис для интернет-магазинов — «Яндекс.Доставка» 1
18.07.2014 Стартап, понравившийся Путину, протестируют на москвичах 2

Публикаций - 34, упоминаний - 48

Стриж Телематика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ГЛОНАСС АО 82 11
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 11
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 11
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 7
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 5
РТ-Инвест 37 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 4
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 4
Sigfox 6 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Telegram Group 702 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 3
Смартфин - 2can&ibox 43 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
Центр мониторинга сетей связи 5 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Т8 НТЦ 58 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
РЖД Технологии 4 1
Semtech 6 1
Астраком - Astracom 1 1
Уральские радиостанции 1 1
Actility 5 1
STMicroelectronics 103 1
Микрон - Micron 365 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
МФИ Софт 103 1
Беркут НПФ 17 1
Ситроникс - Sitronics 571 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Qtech - Кьютэк 96 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 5
Царицын капитал 22 3
АвтоВАЗ 119 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Ростовское парковочное пространство - Парковочное пространство города Ростов-на-дону - Парковки Ростова-на-Дону 1 1
Мособлгаз 11 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
ВТБ24 583 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Россети ПАО 168 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Яндекс.Такси 271 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 3
Правительство РФ 2209 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
Президент Российской Федерации 1443 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 14
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 289 3
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 2
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 2
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 2
DOA - Digital Object Architecture - Архитектура цифровых объектов 2 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
3G - Стандарт мобильной связи 3757 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
GoodWAN - Беспроводная технология передачи данных для интернета вещей 4 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 49 1
OpenUNB - Open Ultra-Narrowband - Российский IoT-стандарт 1 1
ASCII - American standard code for information interchange 16 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
FRMCS - Future Rail Mobile Communication System - Технология железнодорожной радиосвязи 2 1
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 11 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 6
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 6
Telegram - Мессенджер 80 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
ИСУЭЭ - интеллектуальные системы учета электрической энергии 1 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10752 1
Apple Mac 1466 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Ротенберг Игорь 35 10
Ротенберг Аркадий 42 10
Иванов Олег 124 4
Носков Константин 202 3
Замков Антон 7 3
Скворцов Сергей 8 3
Шипелов Андрей 21 3
Путин Владимир 1831 3
Богдашев Дмитрий 18 2
Соколов Алексей 121 2
Колесников Андрей 78 2
Бесчастнов Андрей 2 1
Уткин Никита 24 1
Крупник Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Симакин Денис 6 1
Вехорев Александр 1 1
Лаконцев Дмитрий 8 1
Семенов Алексей 67 1
Никифоров Николай 1126 1
Мишустин Михаил 302 1
Акимов Максим 167 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 5
Россия - Краснодарский край 921 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Россия - Красноярский край 671 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 3
Россия - Севастополь 420 3
Россия - Республика Крым 626 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Казахстан - Республика 2661 2
Европа 3798 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Россия - Ростовская область 869 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Орехово-Зуево 29 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Северная Америка 1420 1
Финляндия - Финляндская Республика 825 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 633 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
ящик Пандоры 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Ведомости 259 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
CNews Analytics 1992 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771624, в очереди разбора - 675306.
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