Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1

Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1

В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1

Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1

Учения по суверенному Рунету выявили уязвимость сотовых сетей 2

Опубликован проект открытого стандарта интернета вещей OpenUNB 1

Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 2

Власти создают в России суверенный интернет вещей 1

Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 5

Yota открывает виртуальный офис продаж 1

В Казахстане запустили общенациональную беспроводную сеть для интернета вещей 1