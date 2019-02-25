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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стриж Телематика Современные Радио Технологии СРТ Современные радиотехнологии

Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков

о отечественного протокола беспроводной передачи данных XNB. Протокол XNB, разработанный компанией «Стриж-телематика» (ее активы принадлежат СРТ), функционирует на базе технологии LPWAN для пер
26.10.2016 Интернет вещей помог разгрузить центральные улицы Ростова-на-Дону от автотранспорта

интернета вещей: ситуацию на 192 парковочных участках начали отслеживать «умные» датчики парковки «Стриж», сообщили CNews в «Стриж Телематике». «Необходимость разгрузить исторический це
13.09.2016 «Стриж» запустил в «Сколково» сеть для интернета вещей и разработки IoT-приложений

«Стриж Телематика» объявил о развертывании в российском иннограде «Сколково» первой беспроводн
21.07.2016 В Казахстане запустили общенациональную беспроводную сеть для интернета вещей

и дальнего радиуса действия LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). Об этом CNews сообщили в компании «Стриж Телематика». Запуск осуществлен совместными усилиями компании-разработчика «Стриж

18.07.2014 Стартап, понравившийся Путину, протестируют на москвичах

Андрей Синицин, президент компании «Телематические системы» (бренд «Стриж»), занимающейся разработкой̆, внедрением и поддержкой̆ систем по удаленному сбору данных телеметрии, начал переговоры с Правительством Москвы о проведении пилотного проекта в сфере ЖКХ. О

Публикаций - 51, упоминаний - 74

Стриж Телематика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
Ростелеком 10948 13
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 13
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 12
ГЛОНАСС АО 278 12
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 11
Ростех - РТ-Инвест 58 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
МегаФон 10742 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Sigfox 13 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
GoodWAN 8 4
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 4
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
ИКС - Цитадель ГК 110 2
Qtech - Кьютэк 211 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
МФИ Софт 145 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
Телематические системы 60 2
Вега-Абсолют 7 2
Textron - AAI Corporation 19 2
Samsung Electronics 11065 2
Центр мониторинга сетей связи 6 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Microsoft Corporation 25775 2
Huawei 4677 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Царицын капитал 23 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Яндекс.Доставка 113 2
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 2
РЕСО Гарантия СК 53 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
Eclipse Aviation 22 2
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Ингосстрах СПАО 478 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Boeing 1031 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Airbnb 101 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Block - Square 203 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Совкомбанк Совесть 279 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Мособлгаз ГУП МО 28 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 2
Минобороны РФ - ВКС РФ 185 ЦБП и БПр - Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС 5 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 22
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 37 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 14
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 12
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 8
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 7
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 117 7
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Умные платформы 1988 7
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 13
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Cessna Caravan - самолёт 4 3
Apple iPhone 6 4861 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Google Android 15244 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Acer Predator 224 2
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
Remoto 9 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Microsoft Azure IoT 33 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 14 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 9 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Ротенберг Игорь 37 11
Ротенберг Аркадий 52 11
Шипелов Андрей 23 5
Путин Владимир 3454 5
Иванов Олег 153 5
Скворцов Сергей 16 3
Замков Антон 12 3
Носков Константин 241 3
Медведев Дмитрий 1665 2
Богдашев Дмитрий 20 2
Синицын Андрей 2 2
Бакумено Андрей 2 2
Лужков Юрий 113 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Синицин Андрей 2 2
Старюк Павел 2 2
Ахмадишин Евгений 3 2
Давыдова Татьяна 2 2
Соколов Алексей 137 2
Мишустин Михаил 787 2
Шадаев Максут 1210 2
Собянин Сергей 538 2
Калинин Алексей 77 1
Уткин Никита 40 1
Аникин Денис 33 1
Решетников Максим 46 1
Лаконцев Дмитрий 26 1
Бесчастнов Андрей 2 1
Жаренов Максим 6 1
Добрынин Владимир 35 1
Григоренко Дмитрий 249 1
Дитрих Евгений 15 1
Крупник Сергей 1 1
Морозов Игорь 59 1
Симакин Денис 6 1
Протасов Станислав 36 1
Поскакухин Вадим 8 1
Куприн Андрей 1 1
Шукюров Александр 1 1
Плигин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
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