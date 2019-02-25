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Стриж Телематика Современные Радио Технологии СРТ Современные радиотехнологии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.02.2019
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Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков
о отечественного протокола беспроводной передачи данных XNB. Протокол XNB, разработанный компанией «Стриж-телематика» (ее активы принадлежат СРТ), функционирует на базе технологии LPWAN для пер
|26.10.2016
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Интернет вещей помог разгрузить центральные улицы Ростова-на-Дону от автотранспорта
интернета вещей: ситуацию на 192 парковочных участках начали отслеживать «умные» датчики парковки «Стриж», сообщили CNews в «Стриж Телематике». «Необходимость разгрузить исторический це
|13.09.2016
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«Стриж» запустил в «Сколково» сеть для интернета вещей и разработки IoT-приложений
«Стриж Телематика» объявил о развертывании в российском иннограде «Сколково» первой беспроводн
|21.07.2016
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В Казахстане запустили общенациональную беспроводную сеть для интернета вещей
и дальнего радиуса действия LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). Об этом CNews сообщили в компании «Стриж Телематика». Запуск осуществлен совместными усилиями компании-разработчика «Стриж
|18.07.2014
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Стартап, понравившийся Путину, протестируют на москвичах
Андрей Синицин, президент компании «Телематические системы» (бренд «Стриж»), занимающейся разработкой̆, внедрением и поддержкой̆ систем по удаленному сбору данных телеметрии, начал переговоры с Правительством Москвы о проведении пилотного проекта в сфере ЖКХ. О
Стриж Телематика и организации, системы, технологии, персоны:
|Ротенберг Игорь 37 11
|Ротенберг Аркадий 52 11
|Шипелов Андрей 23 5
|Путин Владимир 3454 5
|Иванов Олег 153 5
|Скворцов Сергей 16 3
|Замков Антон 12 3
|Носков Константин 241 3
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Богдашев Дмитрий 20 2
|Синицын Андрей 2 2
|Бакумено Андрей 2 2
|Лужков Юрий 113 2
|Воскресенский Дмитрий 4 2
|Синицин Андрей 2 2
|Старюк Павел 2 2
|Ахмадишин Евгений 3 2
|Давыдова Татьяна 2 2
|Соколов Алексей 137 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Собянин Сергей 538 2
|Калинин Алексей 77 1
|Уткин Никита 40 1
|Аникин Денис 33 1
|Решетников Максим 46 1
|Лаконцев Дмитрий 26 1
|Бесчастнов Андрей 2 1
|Жаренов Максим 6 1
|Добрынин Владимир 35 1
|Григоренко Дмитрий 249 1
|Дитрих Евгений 15 1
|Крупник Сергей 1 1
|Морозов Игорь 59 1
|Симакин Денис 6 1
|Протасов Станислав 36 1
|Поскакухин Вадим 8 1
|Куприн Андрей 1 1
|Шукюров Александр 1 1
|Плигин Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
|Frost & Sullivan 207 1
|CNews Мишень 186 1
|ABI Research 236 1
|BCG - Boston Consulting Group 117 1
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