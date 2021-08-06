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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Стриж Телематика
Современные Радио Технологии
СРТ
Современные радиотехнологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 48
Стриж Телематика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ротенберг Игорь 35 10
|Ротенберг Аркадий 42 10
|Иванов Олег 124 4
|Носков Константин 202 3
|Замков Антон 7 3
|Скворцов Сергей 8 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Путин Владимир 1831 3
|Богдашев Дмитрий 18 2
|Соколов Алексей 121 2
|Колесников Андрей 78 2
|Бесчастнов Андрей 2 1
|Уткин Никита 24 1
|Крупник Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Симакин Денис 6 1
|Вехорев Александр 1 1
|Лаконцев Дмитрий 8 1
|Семенов Алексей 67 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Акимов Максим 167 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|Ведомости 259 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
|CNews Analytics 1992 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771624, в очереди разбора - 675306.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771624, в очереди разбора - 675306.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru