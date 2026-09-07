Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ИГ ИГРАН Институт географии РАН
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
РАН ИГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3463 1
|Назаров Александр 77 1
|Попов Денис 16 1
|Черкашин Александр 8 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Лужков Юрий 113 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Рахманов Максим 47 1
|Горбачев Михаил 37 1
|Массель Людмила 3 1
|Павлова Анна 7 1
|Хрущев Никита 5 1
|Шевченко Валерий 4 1
|Глазовский Никита 1 1
|Васильев Олег 2 1
|Столяров Лев 4 1
|Брежнев Леонид 6 1
|Бровкин Виктор 1 1
|Яблоков Алексей 1 1
|Ханов Залим 1 1
|Добрецов Николай 2 1
|Зонн Игорь 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2460 1
|New Scientist 1448 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|IEEE Access 23 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
|ABI Research 236 1
|BCG - Boston Consulting Group 118 1
|Frost & Sullivan 207 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.