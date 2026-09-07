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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200718
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РАН ИГ ИГРАН Институт географии РАН

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Географы НИУ ВШЭ создали цифровую карту почв 4,5 млн га пахотных земель Татарстана 1
20.02.2024 Ученые с помощью ИИ определили, как может измениться плодородие почв к 2050 году 1
17.01.2024 Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан» 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
15.07.2009 IMT-2009: онтология красоты и красота онтологий 1
23.01.2007 Российская компания помогла исследователям Камчатки 1
17.02.2004 Европа толкает Россию на разворот сибирских рек 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

РАН ИГ и организации, системы, технологии, персоны:

Ригель АК - Ригель Аккумуляторная компания - Ригель НПЦ 2 1
Google - Waze - Waze Mobile - FreeMap Israel 18 1
Sygic 12 1
Samsung Electronics 11107 1
Ростелеком 10999 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5686 1
SAP SE 5612 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Amazon Inc - Amazon.com 3293 1
Yandex - Яндекс 9302 1
Microsoft Corporation 25825 1
Qualcomm Technologies 1985 1
Apple Inc 13231 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9711 1
Softline - Софтлайн 3770 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1764 1
Oracle Corporation 7092 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 614 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 383 1
Информзащита 947 1
Acronis - Акронис 490 1
Крок - Croc 1969 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1450 1
MediaTek - Ralink 599 1
Sony 6752 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 489 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 49 1
Neoflex - Неофлекс 263 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Cloud4Y 311 1
Software AG 203 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 1
Bright Box - Брайт бокс 21 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1125 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 441 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1149 1
eBay Inc 1642 1
Связной ГК 1401 1
BMW Group 483 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Tesla Motors 466 1
X5 Group - Перекрёсток 643 1
Volvo Cars 262 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 501 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 410 1
Airbnb 102 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Чеченнефтехимпром 1 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6584 1
РНФ - Российский научный фонд 210 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 784 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 754 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6632 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16458 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13547 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9972 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10782 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5320 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1710 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7533 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7969 1
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5052 1
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1664 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12999 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22703 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1530 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 1
Оцифровка - Digitization 5221 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3209 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12352 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1169 1
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5549 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1279 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3848 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 723 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7271 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2586 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 343 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1596 1
Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 7 1
Transas Globe 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Google Android 15310 1
Apple iOS 8616 1
Kaspersky OS 156 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 157 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 376 1
Яндекс.Навигатор 121 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 1
Apache Hadoop 471 1
Google Android Auto 51 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 559 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 532 1
Remoto 9 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
ЭЛАР ЭларСкан 190 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 147 1
Depositphotos - фотобанк 406 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 291 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Реестр добросовестных экспортеров 215 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5262 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
СКАУТ Безопасное вождение 28 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 89 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 31 1
Р-Телематика DriveJournal 1 1
Совзонд Геоаналитика.Архив 3 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 1
Путин Владимир 3463 1
Назаров Александр 77 1
Попов Денис 16 1
Черкашин Александр 8 1
Шалманов Сергей 202 1
Лужков Юрий 113 1
Северов Дмитрий 41 1
Рахманов Максим 47 1
Горбачев Михаил 37 1
Массель Людмила 3 1
Павлова Анна 7 1
Хрущев Никита 5 1
Шевченко Валерий 4 1
Глазовский Никита 1 1
Васильев Олег 2 1
Столяров Лев 4 1
Брежнев Леонид 6 1
Бровкин Виктор 1 1
Яблоков Алексей 1 1
Ханов Залим 1 1
Добрецов Николай 2 1
Зонн Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 5
Европа 25003 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19260 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 2
Земля - планета Солнечной системы 10889 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 511 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 2
Китай - Хуанхэ - Желтая река 8 1
Казахстан - Республика 6080 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4216 1
Южная Корея - Республика 7077 1
Азия - Азиатский регион 5940 1
Дания - Королевство 1338 1
Норвегия - Королевство 1864 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 1
Европа Восточная 3140 1
Канада 5088 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Россия - СФО - Новосибирск 4902 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2854 1
Узбекистан - Республика 2023 1
США - Калифорния 4837 1
Россия - СФО - Омская область 792 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 923 1
Россия - УФО - Челябинская область 1517 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1105 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1323 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
Россия - УФО - Курганская область 649 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1034 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3363 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 458 1
Туркмения - Туркменистан 458 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4589 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6821 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10939 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7626 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2026 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 893 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 717 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4448 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7887 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 960 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4009 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2500 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10458 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 483 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5813 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 159 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5629 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7068 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 53 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3066 1
POI - points of interest 173 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 384 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1124 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6579 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 75 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 398 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 801 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 976 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1724 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2766 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 452 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2460 1
New Scientist 1448 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
IEEE Access 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 118 1
Frost & Sullivan 207 1
РАН - Российская академия наук 2135 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1247 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 256 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 186 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 1
Австралийский астробиологический центр - Australian Centre for Astrobiology 1 1
РАН СО ИВЭП - Институт водных и экологических проблем 5 1
NASA Astrobiology Institute - NAI - Институт астробиологии НАСА 3 1
РАН ИФХиБПП ФГБУН - Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук 4 1
РАН ОБН - Отделение биологических наук РАН 2 1
РАН ИЭГТ - Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
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