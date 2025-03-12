Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170401
ИКТ 13269
Организации 10414
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25229
Персоны 72948
География 2764
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 843

Павлова Анна


12.03.2025 «Первый Бит» объединил около 200 филиалов LabQuest в единую информационную систему 1
15.07.2009 IMT-2009: онтология красоты и красота онтологий 1
06.03.2009 В РАН успешно занимается научной деятельностью более 40% женщин 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Павлова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1135 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1074 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 1
Костарева Анна 1 1
Теребова Светлана 1 1
Массель Людмила 3 1
Северов Дмитрий 41 1
Черкашин Александр 8 1
Ипполитова Александра 1 1
Анищенко Леся 1 1
Столяров Лев 4 1
Журавлёва Надежда 9 1
Попов Денис 12 1
Дашкова Екатерина 2 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 939 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1153 1
Россия - РФ - Российская федерация 146022 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43530 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 924 1
Философия - Philosophy 450 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29452 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2032 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
РАН - Российская академия наук 1890 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 44 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще