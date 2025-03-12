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Павлова Анна
|12.03.2025
|«Первый Бит» объединил около 200 филиалов LabQuest в единую информационную систему 1
|15.07.2009
|IMT-2009: онтология красоты и красота онтологий 1
|06.03.2009
|В РАН успешно занимается научной деятельностью более 40% женщин 1
Павлова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Костарева Анна 1 1
|Теребова Светлана 1 1
|Массель Людмила 3 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Черкашин Александр 8 1
|Ипполитова Александра 1 1
|Анищенко Леся 1 1
|Столяров Лев 4 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Попов Денис 12 1
|Дашкова Екатерина 2 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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