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Рогожников Евгений
|12.03.2025
|«Первый Бит» объединил около 200 филиалов LabQuest в единую информационную систему 1
|22.09.2015
|В Томске нашли способ следить за малыми беспилотниками 1
Рогожников Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 819 1
|Mindbox - Майндбокс 22 1
|1С 8313 1
|LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 9 1
|Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 91 1
|ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1570 1
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 895 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 1
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