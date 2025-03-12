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Рогожников Евгений


12.03.2025 «Первый Бит» объединил около 200 филиалов LabQuest в единую информационную систему 1
22.09.2015 В Томске нашли способ следить за малыми беспилотниками 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рогожников Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 819 1
Mindbox - Майндбокс 22 1
8313 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 9 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 91 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2544 1
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LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 140 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 457 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2061 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 536 1
Павлова Анна 3 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1570 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 895 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 159 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9949 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 1
ТГУ - Томский государственный университет 175 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 77 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
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