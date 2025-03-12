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Альфа-Банк Альфа-Лаборатория Электронный бизнес
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 23
Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
|Урбанский Владимир 35 5
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 3
|Радул Сергей 4 2
|Torre Andrew - Торре Эндрю 5 1
|Греф Герман 484 1
|Козлов Дмитрий 25 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Попов Михаил 55 1
|Максимчук Сергей 2 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Пятков Иван 31 1
|Волков Владимир 68 1
|Кравченко Константин 101 1
|Сандлер Аркадий 24 1
|Марей Алексей 15 1
|Кожемяко Олег 3 1
|Бугаенко Егор 2 1
|Борисов Евгений 19 1
|Меднов Сергей 124 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Русланова Дарья 4 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Алешкин Артем 10 1
|Шакманас Алгирдас 40 1
|Арефьев Игорь 15 1
|Nutter Charles - Наттер Чарльз 3 1
|Паньгин Андрей 1 1
|Павлова Анна 7 1
|Рогожников Евгений 3 1
|Авдеев Максим 3 1
|Викторова Юлия 1 1
|Цесько Вадим 3 1
|Постнов Игорь 3 1
|Gupta Arun - Гупта Арун 6 1
|Зубенко Наталья 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.