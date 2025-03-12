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Альфа-Банк Альфа-Лаборатория Электронный бизнес

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.03.2025 «Первый Бит» объединил около 200 филиалов LabQuest в единую информационную систему 1
19.04.2024 Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский 1
17.04.2020 Уволен региональный ИТ-министр, отвечавший за электронные пропуска 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 1
21.01.2019 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из Альфа-банка 1
12.04.2018 Альфа-Банк: Роботизация поможет нам выйти на новый уровень оптимизации расходов 1
09.11.2017 Владимир Волков - Для «Техносерва» важны все направления, где есть интеллектуальная составляющая 1
14.09.2017 Банк «Хоум кредит»: Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию 2
13.07.2017 Вторая практическая конференция «Bank.Bot – 2017: банковские чат-боты и робоэдвайзинг» 1
31.03.2017 Программа Java-конференции JPoint полностью готова 1
30.10.2016 Безлюдные технологии -

команда Альфа-Банка рассказала о своей концепции цифрового банка

 1
26.01.2015 «Альфа-Банк» запустил проект по экспертной поддержке перспективных ИТ-компаний 1
27.11.2014 Владимир Урбанский - «Альфа-Банк» не против «обрасти» сторонними финансовыми сервисами 1
16.09.2014 Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции 1
14.04.2014 Сергей Радул - Мобилизация позволяет сделать внутренние процессы максимально эффективными 2
11.11.2013 Вышел 69-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
08.11.2013 Альфа-Банк: Банки превращаются в ИТ-компании с банковской лицензией 1
25.04.2013 «Альфа-банк» обновил онлайн-банкинг. Вместо IBM теперь Oracle 3

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9683 2
9529 2
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 790 2
ИТ-Центр 1 1
Ростелеком 10887 1
SAP SE 5586 1
Amazon Inc - Amazon.com 3260 1
X Corp - Twitter 2933 1
Yandex - Яндекс 9130 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 1
Apple Inc 13093 1
Oracle Corporation 7062 1
БАРС Груп 574 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4904 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
Ростелеком - РТЛабс 209 1
PayPal 670 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 966 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 175 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 737 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1086 1
СП.АРМ 55 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 49 1
Magento Inc 37 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 31 1
Robokassa - Робокасса 53 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 1
Монолит-Инфо 138 1
Google LLC 12627 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 626 1
Mindbox - Майндбокс 31 1
Stripe 32 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 1
Hitachi Europe 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Диджитал - Бинбанк Digital 2 1
Medods - Медодс 6 1
Арциус - МедПоинт24-лаб - MedPoint24 5 1
Альфа-Банк 1967 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8776 3
Почта России ПАО 2355 2
Visa International 1991 2
ПСБ - Промсвязьбанк 956 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
НаПоправку 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 157 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Газпром нефть 715 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Walt Disney Company 644 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1929 1
Bank of America - Банк Америки 270 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Barclays 122 1
Starbucks 91 1
LabQuest - ЛабКвест - ЛабКвест-Генетика - Медицинская лаборатория 11 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Uber 353 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 275 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
Life.Sreda - Лайф.Среда - венчурный фонд 7 1
NanduQ - Qiwi Venture - Qiwi Universe - Qiwi Investments 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5614 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3621 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1535 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3420 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 276 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 31 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25931 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5122 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6197 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1649 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7815 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12135 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13541 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27241 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13143 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12844 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5593 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1301 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2859 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9237 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 702 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 476 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8183 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13012 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6205 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4474 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8557 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3093 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10591 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7388 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13011 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18006 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34556 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26598 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 959 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 989 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5477 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10145 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13875 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3245 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7591 2
Apple iPad 3999 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2491 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 2
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 53 2
Google Android 15181 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 305 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 306 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 943 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1961 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6208 1
Oracle Java - язык программирования 3456 1
JavaScript - JS - язык программирования 1421 1
Apple Siri - Голосовой помощник 436 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК 59 1
Apple Pay 517 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 435 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 426 1
Docker - Платформа распределённых приложений 529 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 227 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 151 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1006 1
Альфа-Мобайл 87 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 506 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
АрхиМед Плюс - Archimed+ МИС 6 1
Урбанский Владимир 35 5
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 3
Радул Сергей 4 2
Torre Andrew - Торре Эндрю 5 1
Греф Герман 484 1
Козлов Дмитрий 25 1
Соловьев Владимир 108 1
Попов Михаил 55 1
Максимчук Сергей 2 1
Духовницкий Олег 91 1
Пятков Иван 31 1
Волков Владимир 68 1
Кравченко Константин 101 1
Сандлер Аркадий 24 1
Марей Алексей 15 1
Кожемяко Олег 3 1
Бугаенко Егор 2 1
Борисов Евгений 19 1
Меднов Сергей 124 1
Емельченков Сергей 141 1
Русланова Дарья 4 1
Лебедев Артемий 110 1
Алешкин Артем 10 1
Шакманас Алгирдас 40 1
Арефьев Игорь 15 1
Nutter Charles - Наттер Чарльз 3 1
Паньгин Андрей 1 1
Павлова Анна 7 1
Рогожников Евгений 3 1
Авдеев Максим 3 1
Викторова Юлия 1 1
Цесько Вадим 3 1
Постнов Игорь 3 1
Gupta Arun - Гупта Арун 6 1
Зубенко Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13773 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 1
Европа 24911 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1205 1
Земля - планета Солнечной системы 10839 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3445 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1421 1
Израиль 2849 1
Франция - Французская Республика 8148 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3161 1
Чехия - Чешская Республика 1348 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1763 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 530 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 760 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 451 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53142 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27106 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15929 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57315 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5731 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6560 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2300 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8767 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6126 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10829 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18047 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11230 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4412 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3778 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7033 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5873 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5650 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6679 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12233 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2407 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 291 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 333 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10246 1
НКО - Некоммерческая организация 629 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2723 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 164 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1653 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6128 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6984 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 453 1
Экономический эффект 1324 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6470 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2655 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 230 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 49 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1133 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7485 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 845 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1448 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 395 2
День молодёжи - 27 июня 1075 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

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