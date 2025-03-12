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«Первый Бит» объединил около 200 филиалов LabQuest в единую информационную систему

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по созданию единой информационной среды для 199 филиалов сети медицинских лабораторий LabQuest.

Платформа на базе 1С-решения «Бит.Управление медицинским центром Корп» объединяет медицинскую деятельность около 200 филиалов LabQuest и открыта для подключения компаний, работающих по франшизе. Это стало возможным благодаря схеме работы через веб-сервер, модульной архитектуре решения и кропотливой работе по оптимизации производительности. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Сеть LabQuest стала самой крупной лабораторией, работающей в «Бит.Управление медицинским центром». Мы запустили единую среду для работы всех филиалов и франчайзи, а унифицированный список услуг сети лабораторий включает более 3000 наименований. К окончанию проекта наша команда добилась максимального быстродействия системы при такой высокой нагрузке», – сказала менеджер проекта интегратора ИТ-решений «Первый Бит» в Челябинске Анна Павлова.

Медицинскую информационную систему (МИС) тесно интегрировали с лабораторной информационной системой (ЛИС) «АльфаЛаб». В ходе приема пациента специалист заполняет данные о назначенных лабораторных исследованиях в МИС, и они автоматически регистрируются в ЛИС. Готовность результатов анализов врачи могут отслеживать прямо в заявке на исследование, и сразу, после появления, выгружать их в PDF-файл, пригодный для печати.

Среди других интеграций – государственная ЕГИСЗ, интернет-агрегаторы «ПроДокторов», «СберЗдоровье» и «НаПоправку», сервис телемедицины MILA и платформа автоматизации маркетинга Mindbox. Переход на Mindbox и ее интеграция с МИС позволила LabQuest расширить возможности своей реферальной системы, сделав ее более гибкой и привлекательной для клиентов.

Дополнительно реализована передача данных для регламентированного учета в «1С:Управление производственным предприятием». С той же целью настроен типовой механизм выгрузки данных в «1С:Бухгалтерию» клиник-франчайзи.

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«Создание единой базы данных для всех филиалов – значительный шаг вперед для нашей компании. Теперь каждая клиника пользуется общими справочниками, но в вопросе оперативной информации права доступа сотрудников ограничиваются данными конкретного филиала. Одновременно с этим, руководство сети может видеть показатели деятельности всех отделений в едином окне», – сказал ИТ-директор сети медицинских лабораторий LabQuest Евгений Рогожников.

Модульная архитектура решения позволяет легко масштабировать систему и еженедельно обновлять ее для соответствия актуальному законодательству. В основе решения – платформа, качество которой проверено на опыте сотен крупнейших медицинских центров России.

Этот проект стал важной страницей в истории «Первого Бита» и решения «Бит.Управление медицинским центром Корп». Он доказал, что медицинская система на базе «» может выдержать беспрецедентную нагрузку, генерируемую в ходе работы 199 автономных филиалов в единой информационной базе.

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