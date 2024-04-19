Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», сообщает о назначении нового генерального директора. Им стал Владимир Урбанский, назначение уже вступило в силу.

В «МТС Линк» новый гендиректор

Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский. До того, как возглавить команду «МТС Линк», Владимир Урбанский на протяжении четырех лет руководил продуктовым и технологическими подразделениями компании «Почта России», сначала в роли директора ее дочерней компании «Почтовые технологии», а затем — в качестве члена правления, руководителя продуктовой фабрики. Ранее Владимир Урбанский на протяжении 13 лет занимал руководящие должности в «Альфа-Банке». В частности, отвечал за запуск и развитие новых цифровых продуктов в роли руководителя «Альфа-Лаборатории».

Владимир Урбанский, генеральный директор «МТС Линк»

Владимир Урбанский входит в совет директоров нескольких организаций, в том числе стартапов в области финтеха, электронной коммерции и iPaaS (Integration platform as a service, интеграционная платформа как услуга). В течение последних трех лет читает лекции в бизнес-школе Сколково по темам цифровой трансформации, внедрения продуктового подхода, инноваций и организационных изменений.

Планы на будущее

«За последний год стратегия «МТС Линк» изменилась: компания перешла от разработки продуктов для обучения к созданию платформы унифицированных коммуникаций, подходящей для решения широкого спектра бизнес-задач. Обновление стратегии повлекло за собой расширение продуктового портфеля, ребрендинг и значимый рост команды. Я рад присоединиться к компании в такой насыщенный трансформационный период. Уверен, что вместе с высокопрофессиональной командой МТС Линк мы достигнем отличных результатов и реализуем все амбициозные планы», — отметил генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.