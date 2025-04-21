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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173232
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Борисов Евгений



21.04.2025 Налоговая заблокировала счета российского аналога Starlink 1
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
24.05.2018 Фонд НТИ привлек первых инвесторов 1
11.04.2017 ФРИИ: власть и бизнес судят о российских стартапах по стереотипам. Инфографика 1
31.03.2017 Программа Java-конференции JPoint полностью готова 1
14.11.2016 KamaFlow инвестирует до $100 тыс. в стартапы GenerationS 1
26.10.2016 30 октября в Москве выберут самый перспективный международный стартап 1
06.09.2016 «АК Барс» банк поможет ФРИИ с отбором и развитием финтех-стартапов 1
18.08.2016 Российские врачи поддержали внедрение телемедицины 1
09.06.2016 ФРИИ и Иннополис запустят первый полигон для проектов в сфере интернета вещей 1
26.04.2016 Банк «Открытие» станет партнером ФРИИ в технологическом стеке по интернету вещей 1
15.12.2015 НЦИ И ФРИИ будут развивать медицинские ИТ-системы 1
15.12.2015 Bayer и ФРИИ подготовят ИТ-стартапы в области медицины для международного рынка 1
08.07.2005 Винчестеры проникнут кругом 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Борисов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7616 1
Ростелеком 9866 1
Intel Corporation 12273 1
Apple Inc 12229 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
LG Electronics 3634 1
Toshiba Corporation 2934 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
JVC Kenwood 416 1
БАРС Груп 550 1
3DiVi - Тридиви 13 1
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 11 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 82 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 4 1
Альфа-Банк - Альфа-Лаборатория - Электронный бизнес 18 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 12 1
РВК - Российская венчурная компания 551 6
Kama Flow - КФ Венчурс 18 6
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 3
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 3
ГазСервисКомпозит УК 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Ак Барс Банк 272 1
Bayer AG - Байер 85 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2469 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 212 1
X5 Group - Перекрёсток 565 1
Русагро Группа Компаний 285 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Верный - торговая сеть 294 1
Internet Initiatives Development Fund 1 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 8
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3008 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
ФРИИ Акселератор 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1590 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1464 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7748 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1520 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1226 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5240 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1622 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1275 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2232 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3939 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
ToF camera - Time-of-flight камера 68 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1551 1
WAV - Waveform Audio File Format 506 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1013 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 994 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6444 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 266 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 126 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16036 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24547 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12780 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14567 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5589 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9584 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9484 1
Apple iPod 1537 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 471 1
Oracle Java - язык программирования 3121 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 1
Docker - Платформа распределённых приложений 349 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 123 1
GoPro HERO - экшн-камеры 32 1
Теплов Олег 31 3
Басов Алексей 115 2
Биккулова Гульнара 23 2
Повалко Александр 36 1
Морозов Сергей 59 1
Дьяков Вадим 3 1
Сорока Александр 1 1
Сивидов Алексей 40 1
Шагалеев Руслан 8 1
Чернин Игорь 7 1
Меднов Сергей 124 1
Калаев Дмитрий 23 1
Минасян Вартан 14 1
Румянцев Александр 17 1
Морозов Дмитрий 19 1
Браверман Анатолий 6 1
Лисица Андрей 4 1
Котик Сергей 7 1
Попович Лариса 1 1
Медведев Вадим 3 1
Nutter Charles - Наттер Чарльз 3 1
Сапунов Андрей 2 1
Паньгин Андрей 1 1
Каневский Даниил 1 1
Мехтиев Эльман 3 1
Бугаенко Егор 2 1
Цесько Вадим 3 1
Черепнин Александр 1 1
Gupta Arun - Гупта Арун 6 1
Мачавариани Мамука 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 2
Франция - Французская Республика 7890 2
Европа 21879 1
Африка - Африканский регион 3510 1
Ближний Восток 2971 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
Казахстан - Республика 5614 1
Беларусь - Белоруссия 5790 1
Германия - Федеративная Республика 12759 1
Украина 7654 1
США - Калифорния 4637 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1590 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 1
Швеция - Королевство 3639 1
Норвегия - Королевство 1809 1
Германия - Берлин 717 1
Япония 13346 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5188 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 7
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10053 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8952 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4453 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8901 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1977 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5913 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1702 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 695 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10116 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1222 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19014 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3602 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 183 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7105 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6816 1
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1085 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 183 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6452 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 940 1
Металлы - Золото - Gold 1150 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4740 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 137 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 48 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
IDC - International Data Corporation 4914 2
Gartner - Гартнер 3568 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1119 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 1
РАН - Российская академия наук 1917 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Континентальная Битва Стартапов 1 1
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