Получите все материалы CNews по ключевому слову
Борисов Евгений
Борисов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Теплов Олег 31 3
|Басов Алексей 115 2
|Биккулова Гульнара 23 2
|Повалко Александр 36 1
|Морозов Сергей 59 1
|Дьяков Вадим 3 1
|Сорока Александр 1 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Шагалеев Руслан 8 1
|Чернин Игорь 7 1
|Меднов Сергей 124 1
|Калаев Дмитрий 23 1
|Минасян Вартан 14 1
|Румянцев Александр 17 1
|Морозов Дмитрий 19 1
|Браверман Анатолий 6 1
|Лисица Андрей 4 1
|Котик Сергей 7 1
|Попович Лариса 1 1
|Медведев Вадим 3 1
|Nutter Charles - Наттер Чарльз 3 1
|Сапунов Андрей 2 1
|Паньгин Андрей 1 1
|Каневский Даниил 1 1
|Мехтиев Эльман 3 1
|Бугаенко Егор 2 1
|Цесько Вадим 3 1
|Черепнин Александр 1 1
|Gupta Arun - Гупта Арун 6 1
|Мачавариани Мамука 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147621 13
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 2
|Франция - Французская Республика 7890 2
|Европа 21879 1
|Африка - Африканский регион 3510 1
|Ближний Восток 2971 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
|Казахстан - Республика 5614 1
|Беларусь - Белоруссия 5790 1
|Германия - Федеративная Республика 12759 1
|Украина 7654 1
|США - Калифорния 4637 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1590 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 1
|Швеция - Королевство 3639 1
|Норвегия - Королевство 1809 1
|Германия - Берлин 717 1
|Япония 13346 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
|IDC - International Data Corporation 4914 2
|Gartner - Гартнер 3568 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1119 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 1
|РАН - Российская академия наук 1917 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.