Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185075
ИКТ 14368
Организации 11148
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26353
Персоны 79602
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Московская Биржа Forecsys Форексис ПроКомплаенс ProCompliance

Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


31.10.2025 Николай Голов назначен директором по продукту в Postgres Professional 1
28.10.2022 GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга 1
06.10.2022 «Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast 1
04.07.2022 Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов» 1
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow 1
31.10.2018 «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» внедрит мониторинг и анализ торгов на фондовом рынке 1
13.05.2010 Особенности прогнозирования в условиях быстрой изменчивости ситуации 2
14.12.2007 «Связной» прогнозирует спрос вместе с Goods4Cast 1
06.07.2007 ВАК автоматизировала проверку диссертаций на плагиат 1
17.05.2006 В Рунете началась борьба с плагиатом 2
13.12.2005 "Перекресток" внедрил систему прогнозирования спроса 1
21.05.2002 Конкурс русских инноваций: победители объявлены 2

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 3
Антиплагиат 20 2
BIGroup Labs - Business Intelligence Group Labs - БИГРУПП ЛАБС 1 1
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 21 1
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 1
Flexis - Флексис 14 1
Intel Corporation 12504 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 198 1
Крок - Croc 1814 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1215 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
Корус Консалтинг ГК 1316 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 106 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 158 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 47 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 187 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 1
АТК Консультационная группа 53 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 116 1
Тривиум - Trivium 7 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 24 1
X5 Group - Перекрёсток 602 2
Верный - торговая сеть 307 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 116 1
Биотех М НПП 1 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 33 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1360 1
СТГ - Сыктывкар Тиссью ГРУП 2 1
Фомос-Технолоджи 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1773 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2972 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 997 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Связной ГК 1383 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2662 1
Русагро Группа Компаний 336 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 432 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 105 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Kama Flow - КФ Венчурс 20 1
Лента - Сеть розничной торговли 2244 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 946 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1451 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3223 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 362 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3351 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3491 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17338 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5788 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33591 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72132 3
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 231 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1856 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22682 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1403 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56421 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1715 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3470 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12903 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17739 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21823 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3902 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 662 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 489 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1905 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 239 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25834 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9264 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1574 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7330 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3136 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1534 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2346 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10041 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12249 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3083 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5201 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7485 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3914 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3232 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8083 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22783 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5499 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6785 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4799 1
FanRuan - FineBI 26 1
Московская Биржа - Forecsys Check4Trick 1 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2322 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 39 1
Лисица Андрей 4 2
Котик Сергей 7 2
Зеленько Игорь 11 1
Клебанов Илья 23 1
Никитов Глеб 1 1
Климов Артем 2 1
Каневский Даниил 1 1
Власова Юлия 7 1
Медведев Вадим 4 1
Чехович Юрий 8 1
Спивак Александр 5 1
Костенчук Никита 2 1
Эдер Александр 7 1
Черепнин Александр 1 1
Потапов Владимир 43 1
Теплов Олег 31 1
Борисов Евгений 17 1
Байбутов Андрей 12 1
Гольдберг Юлий 25 1
Пименов Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155245 9
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13536 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18031 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 794 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 222 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий 20 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25733 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31528 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 988 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5218 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54538 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14915 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50866 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17253 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2242 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5459 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1903 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10448 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2570 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4887 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3657 1
Энергетика - Energy - Energetically 5473 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3168 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 685 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 595 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1226 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 512 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8188 1
Импортозамещение - параллельный импорт 563 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2355 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3632 1
Образование в России 2522 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6243 1
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 11 1
Черкизон - Черкизовский рынок 165 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4722 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5281 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2455 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2253 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 732 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2282 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 226 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1519 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2725 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4378 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3720 1
РАН - Российская академия наук 1992 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1625 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 570 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396982, в очереди разбора - 732476.
Создано именных указателей - 185075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/