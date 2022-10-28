GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга

Российский вендор GoodsForecast и «Крок» оптимизировали процессы сельскохозяйственного холдинга, специализирующегося на производстве и переработке мясной и молочной продукции. В ИТ-инфраструктуру холдинга была интегрирована автоматизированная система планирования производства. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Система позволяет выстроить оптимальный прогноз спроса и план производства с учетом вероятного объема заказов, новых продуктов, промоакций, вариантов разделки мясной продукции и ограничений по сырью, производственным и упаковочным мощностям. За счет более точного прогнозирования заказов и планирования производства компания планирует получать больше 60 млн руб. дополнительной прибыли ежегодно. Это один из первых в России проектов такого рода в категории «суперфреш».

Производителям скоропортящейся продукции необходимо поставлять на рынок ровно столько товара, чтобы максимально удовлетворить спрос и одновременно избежать списаний излишков и вписаться в те ограничения, которые появляются непосредственно в процессе производства. Применение автоматизированной аналитики и математических алгоритмов позволяет быстрее строить прогноз спроса, принимая в расчет множество факторов, и точнее балансировать нагрузку между производственными линиями. Сравнительное тестирование показало, что при использовании системы на базе GoodsForecast объем подтверждаемых заказов на 5% выше, чем при ручном процессе.

«Этот проект показателен и важен для всей отрасли. Еще полтора-два года назад производители скоропортящейся продукции не могли действовать наверняка и рисковали недозагрузить мощности, не удовлетворить спрос, недополучить выручку и ухудшить отношения с клиентами. Сейчас прогнозирование и балансировка позволяют провести реинжиниринг процессов и распоряжаться имеющимися ресурсами с большей отдачей и выгодой как для компании, так и для ее клиентов», — сказал Андрей Лисица, генеральный директор GoodsForecast.

После запуска системы временные затраты на прогнозирование и балансировку производства у заказчика сократились, а их точность возросла. Появилась возможность проводить сценарный анализ «что если», прогнозировать объемы заказов на следующие дни, выставлять приоритетность работ в зависимости от важности, а также учитывать все ограничения со стороны производственных мощностей и наличия сырья. Как результат, был решен вопрос недозагрузки производства, и стало проще приводить в соответствие производственные планы и финансовые цели компании.

Перед совместной проектной командой, куда вошли эксперты GoodsForecast, «Крок» и специалисты со стороны заказчика, была поставлена задача построить систему, которая позволит ускорить прогнозирование спроса и процессы принятия решений по балансировке производства, сделать эти процессы более точными и экономически эффективными. Конечной целью проекта было максимально удовлетворять спрос на продукцию компании.

В ходе проекта были выстроены процессы сбора и подготовки данных к анализу. На исторических данных были построены прогнозные модели, которые позволяют прогнозировать изменения спроса на две недели вперед, заказы «на завтра» и «на послезавтра», а также модели балансировки заказов по производственным площадкам с учетом различных ограничений и приоритетов.

За счет применения новых решений сельскохозяйственный холдинг может более точно и с меньшими трудозатратами планировать производство каждого вида продукции, заказывать необходимый объем упаковки, оптимизировать графики убоя, заморозки, промоакций и т.д. Такой подход дает возможность рациональнее использовать время сотрудников и оборудование, равномерно загружать производственные линии, снизить человеческий фактор, а также улучшить отношения с клиентами за счет более высокой степени покрытия заказов и уровня сервиса.

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«Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов критично важны для производителей скоропортящейся продукции. Корректное распределение нагрузки и ресурсов за счет автоматизированной системы планирования позволяет своевременно удовлетворять клиентский спрос и, как следствие, способствует развитию бизнеса. Наш многолетний опыт и внимание к потребностям заказчика позволили реализовать проект в кратчайшие сроки. Благодаря слаженной работе ИТ-специалистов система заняла свое место в инфраструктуре заказчика и продемонстрировала высокие показатели эффективности», — сказал Никита Костенчук, руководитель направления «Логистика и цепочки поставок» ИТ-компании «Крок»

«По данным “Крок”, цифровизация сельского хозяйства в России находится на первом из трех уровней цифровой зрелости, а именно на стадии создания фундамента цифровой трансформации. Тем не менее, в АПК растет объем и качество применения современных технологий. В процессе построения цифровой экосистемы важен комплексный подход, так как каждый программный продукт, в том числе системы планирования и управления производством, является взаимосвязанным компонентом единой информационной платформы, отвечающей за эффективное функционирование всех процессов предприятия. От того, насколько глубоко предприятия проработают этот базовый процесс, насколько надежных и компетентных партнеров выберут, зависит скорость роста их конкурентоспособности и устойчивости бизнеса», — отметил Александр Эдер, директор по развитию бизнеса в АПК ИТ-компании «Крок».

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«Крок» – цифровой бизнес-партнер для сотен организаций более 30 лет.

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GoodsForecast – российский вендор инновационных систем на базе машинного обучения и ИИ – входит в группу компаний «Форексис», основанную командой математиков из МГУ и вычислительного центра РАН. Среди клиентов – российские компании из сектора FMCG, ритейла и промышленности. GoodsForecast является грантополучателем Фонда содействия инновациям и РФРИТ. Резидент Сколково с 2013 г.