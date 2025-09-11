Получите все материалы CNews по ключевому слову
Knauf Кнауф Knaufinsulation Кнауф Инсулейшн Knauf Ceiling Solutions
Группа КНАУФ — международная компания, с 1993 года осуществляющая инвестиционную деятельность в России и странах СНГ. КНАУФ является одним из крупнейших в мире производителей строительных отделочных материалов. Российский бизнес КНАУФ насчитывает 20 производственных предприятий, выпускающих ассортимент продуктов для высокотехнологичного строительства – листовые материалы на основе гипса и цемента, элементы каркаса из металла, спектр продукции для штукатурных работ, в том числе механизированных. На российском рынке представлена техника КНАУФ-PFT, действуют силосные программы в различных регионах.
В России работают два завода по производству тепло- и звукоизоляционных материалов на основе минерального волокна «КНАУФ Инсулейшн». Российское подразделение Knauf Ceiling Solutions является экспертом на рынке потолочных и стеновых модульных конструкций.
КНАУФ – один из пионеров среди компаний производителей строительных материалов в области применения цифровых технологий проектирования BIM (ТИМ), в том числе с использованием российских программных продуктов.
УПОМИНАНИЯ
Knauf и организации, системы, технологии, персоны:
|SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
|Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
|Российский клуб финансовых директоров 28 3
|Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
|Малярчук Юрий 8 7
|Андрианов Михаил 9 7
|Черныш Сергей 6 6
|Горбатько Александр 105 5
|Старовойтов Александр 13 5
|Осипов Олег 26 5
|Герман Андрей 24 5
|Барсуков Николай 9 5
|Казаков Николай 9 5
|Кадацкий Валерий 7 5
|Денисюк Геннадий 7 5
|Попенков Владимир 6 5
|Абрамов Сергей 75 4
|Головин Леонид 26 4
|Попов Никита 9 4
|Рылов Сергей 8 4
|Богомолов Анатолий 4 4
|Пронькин Андрей 3 3
|Семенчук Андрей 3 3
|Ивлев Евгений 3 3
|Гриханов Евгений 4 3
|Белоусов Максим 109 3
|Соловьев Владимир 107 3
|Демин Владимир 25 3
|Алтухов Дмитрий 46 3
|Дмитриев Сергей 34 3
|Ковалев Игорь 31 3
|Телятников Алексей 21 3
|Коротков Андрей 85 3
|Славин Борис 35 3
|Иншаков Дмитрий 50 3
|Лесь Алексей 10 3
|Старовойтов Константин 9 3
|Пестряков Павел 7 3
|Чайка Павел 7 3
|Леин Леонид 6 3
|Белец Сергей 5 3
|Чадин Сергей 4 3
|Трутнев Дмитрий 3 3
|Мавлютов Альберт 4 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 6
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
|CNews Инновация года - награда 129 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.