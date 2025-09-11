Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions

Группа КНАУФ — международная компания, с 1993 года осуществляющая инвестиционную деятельность в России и странах СНГ. КНАУФ является одним из крупнейших в мире производителей строительных отделочных материалов. Российский бизнес КНАУФ насчитывает 20 производственных предприятий, выпускающих ассортимент продуктов для высокотехнологичного строительства – листовые материалы на основе гипса и цемента, элементы каркаса из металла, спектр продукции для штукатурных работ, в том числе механизированных. На российском рынке представлена техника КНАУФ-PFT, действуют силосные программы в различных регионах.

В России работают два завода по производству тепло- и звукоизоляционных материалов на основе минерального волокна «КНАУФ Инсулейшн». Российское подразделение Knauf Ceiling Solutions является экспертом на рынке потолочных и стеновых модульных конструкций.

КНАУФ – один из пионеров среди компаний производителей строительных материалов в области применения цифровых технологий проектирования BIM (ТИМ), в том числе с использованием российских программных продуктов.