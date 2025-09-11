Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions

Разделы

Группа КНАУФ — международная компания, с 1993 года осуществляющая инвестиционную деятельность в России и странах СНГ. КНАУФ является одним из крупнейших в мире производителей строительных отделочных материалов. Российский бизнес КНАУФ насчитывает 20 производственных предприятий, выпускающих ассортимент продуктов для высокотехнологичного строительства – листовые материалы на основе гипса и цемента, элементы каркаса из металла, спектр продукции для штукатурных работ, в том числе механизированных. На российском рынке представлена техника КНАУФ-PFT, действуют силосные программы в различных регионах.

В России работают два завода по производству тепло- и звукоизоляционных материалов на основе минерального волокна «КНАУФ Инсулейшн». Российское подразделение Knauf Ceiling Solutions является экспертом на рынке потолочных и стеновых модульных конструкций.

КНАУФ – один из пионеров среди компаний производителей строительных материалов в области применения цифровых технологий проектирования BIM (ТИМ), в том числе с использованием российских программных продуктов.

11.09.2025 «Корус Консалтинг» усилил внутренние коммуникации в ГК «Кнауф» в России 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
27.06.2024 Проект ЛАБ СП и Knauf стал победителем премии CNews «Импортозамещение года» 1
12.03.2024 KAMAZ Digital и ГЛТ заключили соглашение о партнерстве 1
07.03.2023 КНАУФ запустил сервис «Калькулятор» 1
21.09.2022 Softline и «Антор» объявили о расширении сотрудничества 1
19.05.2022 «Кнауф» запустил виртуального помощника 3
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 2
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 2
21.04.2016 Tegrus проложил СКС в московском представительстве КНАУФ 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 2
23.12.2015 Redsys: Для одних кризисный проект – это фиаско, для других это повод для азарта 1
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
09.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
01.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
05.02.2014 Конференция CNews «Системы видеонаблюдения: продолжение эволюции» 1
14.01.2014 Конференция «Системы видеонаблюдения: продолжение эволюции» 1
17.11.2011 GMCS запустила HRM-систему в «Тихвинском вагоностроительном заводе» 1
23.09.2009 R-Style построила ИТ-инфраструктуру для «Кнауф СНГ» 2
17.10.2007 Knauf в России выбрала СЭД «Дело» 4
11.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
04.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
27.08.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
12.01.2007 "АНД Проджект" перевела на польский систему Ortems 1
30.10.2006 "Кнауф Маркетинг Новомосковск" завершила автоматизацию на базе "1С:Предприятия 8.0" 4
01.02.2006 "БОСС-Кадровик" внедрят в "КНАУФ-Гипс" 3

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 3
ИСБ Ангел 3 3
Инфотехника 3 3
Huawei 4112 2
Telegram Group 2390 2
Ростелеком 10106 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 364 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 2
SAP SE 5383 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 36 2
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 11 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 600 1
Broadcom - VMware 2437 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Microsoft Corporation 25046 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
8728 1
Alibaba Group 443 1
RedSys - РедСис 74 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 401 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 193 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 54 1
Ortems 16 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
Гильдия консультантов 5 1
СофтЭксперт 48 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Honeywell Security Group 5 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 281 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Diasoft - Диасофт 985 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 161 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 352 7
Газпром - Севернефтегазпром 14 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 6
РЖД - Российские железные дороги 1968 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 137 5
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 22 5
Мосводоканал МГУП 67 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 4
X5 Group - Перекрёсток 594 4
СТГ - Стройтрансгаз 19 4
АЛИДИ - ALIDI 21 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 387 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 3
Связной ГК 1377 3
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 3
Катрен НПК 19 3
Бизнес кар СП 20 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 3
IQ PM - IQ Property Management 5 3
Аконит НПО 17 3
Relogix - Омнилоджикс 6 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 3
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
DuPont - Дюпон 100 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 909 1
ВкусВилл - Избёнка 168 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 217 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 104 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 425 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 135 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1013 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 690 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 5
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 5
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 4
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 73 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 105 2
Мосгортранс ГУП 125 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
МФЦ-112 2 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 356 1
МИК - Московский инновационный кластер 152 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Федеральное казначейство России 1843 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 8
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1986 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4257 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 290 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 600 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 3
Аудиокнига - Audiobook 230 3
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 536 3
Аналоговые технологии 2816 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 560 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10442 2
Видеокамера - Camcorder 2308 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1381 2
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 35 3
Rakuten Viber 641 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 2
Лаб СП - Integration Gears 7 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1455 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 243 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 627 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 463 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 1
Stafory - робот Вера 347 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 292 1
ЭОС Дело-web 209 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 252 1
i-Free Just AI - JAICP 3 1
Knauf Artificial Intellect - KAI 1 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
Технос-К - Сакура PRO 33 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 16 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 99 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 55 1
Примо РПА - Primo RPA 42 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1285 1
Atlassian - Confluence 140 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 67 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Малярчук Юрий 8 7
Андрианов Михаил 9 7
Черныш Сергей 6 6
Горбатько Александр 105 5
Старовойтов Александр 13 5
Осипов Олег 26 5
Герман Андрей 24 5
Барсуков Николай 9 5
Казаков Николай 9 5
Кадацкий Валерий 7 5
Денисюк Геннадий 7 5
Попенков Владимир 6 5
Абрамов Сергей 75 4
Головин Леонид 26 4
Попов Никита 9 4
Рылов Сергей 8 4
Богомолов Анатолий 4 4
Пронькин Андрей 3 3
Семенчук Андрей 3 3
Ивлев Евгений 3 3
Гриханов Евгений 4 3
Белоусов Максим 109 3
Соловьев Владимир 107 3
Демин Владимир 25 3
Алтухов Дмитрий 46 3
Дмитриев Сергей 34 3
Ковалев Игорь 31 3
Телятников Алексей 21 3
Коротков Андрей 85 3
Славин Борис 35 3
Иншаков Дмитрий 50 3
Лесь Алексей 10 3
Старовойтов Константин 9 3
Пестряков Павел 7 3
Чайка Павел 7 3
Леин Леонид 6 3
Белец Сергей 5 3
Чадин Сергей 4 3
Трутнев Дмитрий 3 3
Мавлютов Альберт 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 152955 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 5
Европа Восточная 3115 4
Россия - СФО - Новосибирск 4546 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2370 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 2
Германия - Федеративная Республика 12857 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 125 2
Франция - Французская Республика 7941 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Польша - Республика 1996 1
Америка Латинская 1861 1
Грузия - Тбилиси 103 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 3
Энергетика - Energy - Energetically 5392 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 202 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 756 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Здравоохранение - Реабилитация 406 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1361 1
Черкизон - Черкизовский рынок 164 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews Инновация года - награда 129 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Подмосковные Вечера 7 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews AWARDS - награда 534 1
